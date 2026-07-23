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ISL-এ প্রবাসী ফুটবলারদের ভারতীয় হিসেবে সুযোগ দেওয়া উচিত: বাইচুং ভুটিয়া

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিশ্বকাপে ভিএআর বিতর্ক থেকে জেলাস্তরে ফুটবলের উন্নতি নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করলেন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম আইকন বাইচুং ভুটিয়া ।

Bhaichung Bhutia
শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে বাইচুং ভুটিয়া (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 7:24 PM IST

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শিলিগুড়ি, 23 জুলাই: বিশ্ব ফুটবলের মঞ্চে দেড় লাখ জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র দেশ যখন অংশ নিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে, ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে 100 কোটিরও বেশি জনসংখ্যার ভারত কেন পিছিয়ে পড়ছে ? ভারতীয় ফুটবলের লাগাতার নিম্নমুখী পারফরম্যান্স ও প্রশাসনিক স্থবিরতা নিয়ে এবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া ।

পাশাপাশি তিনি তুলে ধরলেন ভারতীয় ফুটবল নিয়ে গঠনমূলক রূপরেখাও ৷ বিশ্বকাপের ভিএআর বিতর্ক থেকে শুরু করে আইএসএল-এ ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্তি এবং জেলা ও রাজ্যস্তরে ক্রীড়া প্রশাসনের স্থবিরতা নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন তিনি ।

ISL-এ প্রবাসী ফুটবলারদের ভারতীয় হিসেবে সুযোগ দেওয়া উচিত: বাইচুং ভুটিয়া (ইটিভি ভারত)

ভিএআর বিতর্ক

সাম্প্রতিক ফুটবল বিশ্বকাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাইচুং জানান, ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে খামতি থেকে গেলেও সার্বিকভাবে খেলার নিয়মানুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে ।

বিশ্বকাপের ফাইনালের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "দু-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিএআর-এ পাঠানো উচিত ছিল । বিশেষ করে ফাইনালে স্পেনের একটি গোল নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় সেটি পরিষ্কার গোলই ছিল ।" তবে তিনি বলেন, "নিয়মের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলো সঠিক ছিল এবং টুর্নামেন্টের সেরা দল হিসেবেই স্পেন ট্রফি জিতেছে ।"

Bhaichung Bhutia
শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে বাইচুং ভুটিয়া (নিজস্ব ছবি)

আইএসএল ও প্রবাসীদের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব

ভারতীয় ফুটবলের মানোন্নয়নে বিদেশে খেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলানোর প্রসঙ্গ উঠে এলে বাইচুং এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান । তবে বিষয়টিকে ক্লাবের ওপর বাধ্যতামূলক না করে একটি খোলা বিকল্প হিসেবে রাখার পরামর্শ দেন তিনি ।

তাঁর মতে, "যেসব ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় বিদেশে পেশাদার ফুটবল খেলছেন এবং ভারতে আসতে আগ্রহী, তাঁদের সাধারণ বিদেশি ফুটবলার হিসেবে না গণ্য করে 'ভারতীয় খেলোয়াড়' হিসেবে খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত । তবে এটি কোনও ক্লাবের ওপর বাধ্যতামূলক করা ঠিক হবে না । কারণ, বাধ্যতামূলক করলে 15-16টি আইএসএল ক্লাব সমমানের মানসম্পন্ন প্রবাসী প্লেয়ার পাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ।"

Bhaichung Bhutia
শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে বাইচুং ভুটিয়া (নিজস্ব ছবি)

বিশ্বকাপে ভারতের বাদ পড়া নিয়ে তিনি বলেন, "দেড় লাখ জনসংখ্যার কেপ ভার্দে বা কুরাকাও-এর মতো ক্ষুদ্র দেশগুলো যদি আজ ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে পারে, তবে ভারত কেন পারবে না ? এর জন্য গ্রাসরুট স্তরে সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরি ।"

গ্রাসরুট লিগ ও বছরের 8-9 মাসের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ

ভারতীয় ফুটবলের মূল গলদ কোথায়—এই প্রশ্নের জবাবে বাইচুং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তৃণমূল স্তরের কাঠামোগত দুর্বলতাকে দায়ী করেন । শর্ট-টার্ম বা স্বল্পমেয়াদী টুর্নামেন্ট আয়োজন করে জাতীয় ফুটবলের মান উন্নত করা সম্ভব নয় বলে সতর্ক করেন তিনি ।

পাহাড়ি বিছে বলেন, "বিশ্বজুড়ে 12 থেকে 18 বছর বয়সী উদীয়মান ফুটবলারদের জন্য বছরে অন্তত ছয় থেকে নয়মাসের ধারাবাহিক লিগ ও ট্রেনিং চালু থাকে । আমাদের দেশে প্রশিক্ষণ হলেও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের অভাব প্রকট ৷" তিনি প্রস্তাব দেন, প্রতিটি জেলা ও রাজ্যে ছোটদের জন্য অন্তত 8-9 মাসের দীর্ঘমেয়াদী কম্পিটিটিভ লিগ বাধ্যতামূলক করতে হবে ।

প্রশাসনিক স্থবিরতা ও পদ আঁকড়ে থাকার সংস্কৃতি

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির পথে কি রাজনীতি প্রধান বাধা ? এই প্রশ্নের জবাবে রাজনীতিকে এককভাবে দায়ী না করে ক্রীড়া প্রশাসনের পদাধিকারীদের সদিচ্ছার অভাবকেই কাঠগড়ায় তোলেন বাইচুং । তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আজকে রাজ্য ও জেলা স্তরের ফুটবল সংস্থাগুলোতে অনেক লোক 20-30 বছর ধরে একই পদে বসে রয়েছেন । অথচ তাদের নিজেদের জেলা বা রাজ্যে ফুটবলের কোনও উন্নয়নই হয়নি । শুধু চেয়ার বা চৌকি বাঁচানোর জন্য এই পদ আঁকড়ে থাকার সংস্কৃতি বদলাতে হবে ।"

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) সরাসরি খেলোয়াড় তৈরি করে না ৷ খেলোয়াড় সরবরাহ করার দায়িত্ব জেলা ও রাজ্য সংস্থাগুলোর ।

নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ও পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতি আহ্বান

রাজ্যে নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ সম্বন্ধে বাইচুং জানান, এখনও ব্যক্তিগতভাবে দেখা না হলেও অত্যন্ত দ্রুত তিনি ও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সংগঠন ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করবেন । বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলের উদীয়মান প্রতিভাদের তুলে ধরার জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ ও দীর্ঘমেয়াদী গ্রাসরুট প্রোগ্রাম চালু করার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেবেন ।

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TAGGED:

ISL
INDIAN SUPER FOOTBALL
AIFF
বাইচুং ভুটিয়া
BHAICHUNG BHUTIA

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