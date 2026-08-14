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50 কোটিতে ব্রাজিলকে না-এনে ইস্টবেঙ্গল'কে সাহায্য করুক ফেডারেশন, অভিমত বাইচুং'য়ের

ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে ফেডারেশন নাম তুলে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ 'পাহাড়ি বিছে' ৷ কী বললেন তিনি ?

BHAICHUNG BHUTIA WITH BHASKAR GANGULY
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে বাইচুং (EAST BENGAL MEDIA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 9:00 PM IST

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কলকাতা, 14 অগস্ট: লাল-হলুদ জার্সিতে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় তাঁর নামের পাশে 11টি গোল ৷ যে রেকর্ড আজও অক্ষত ৷ ইস্টবেঙ্গল মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফল করলে তিনি যে খুশি হবেন, সেটাই স্বাভাবিক ৷ গত বুধবার যুবভারতীতে কুয়েতের ক্লাব'কে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের মূলপর্বে পৌঁছনোয় তাই খুশির অন্ত নেই বাইচুং ভুটিয়ার ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে দাঁড়িয়েই জানিয়ে গেলেন, এই জয় দলগত সংহতির ৷ তবে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচ খেলার জন্য ভারতীয় দল ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করায় ক্ষুব্ধ 'পাহাড়ি বিছে' ৷

ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসেছিলেন বাইচুং ৷ সময় কাটান দীর্ঘক্ষণ ৷ ক্লাবের প্রাক্তনীদের প্রদর্শনী ম্য়াচে অংশ নিয়ে গোলও করেন ৷ তারই মাঝে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাইচুং জানান, ভারতীয় ফুটবল যে দৈন্যদশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে ভুল সময়ে 50-70 কোটি খরচ করে ব্রাজিল ফুটবল দলকে এদেশে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ বাইচুং'য়ের কথায়, "ব্রাজিল ফ্রি'তে আসলে কোনও আপত্তি ছিল না ৷ কিন্তু 50 কোটি, 70 কোটি টাকা খরচ করে ফ্রেন্ডলি ম্য়াচ আয়োজনের কোনও দরকার নেই ৷ বিশেষ করে যখন ভারতীয় ফুটবলে আর্থিক মন্দা চলছে ৷"

বাইচুং ভুটিয়ার বক্তব্য (ETV Bharat)

পাহাড়ি বিছে'র সংযোজন, "আজ ইস্টবেঙ্গল চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ খেলতে যাচ্ছে ৷ ফেডারেশন কেন তাদের 10-20 কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না ? চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে ইস্টবেঙ্গল ভালো পারফর্ম করলে এএফসি'তে দেশের ব়্য়াংকিং'য়ের উন্নতি হবে ৷ আমার মনে হয় কল্যাণ চৌবে এ ব্য়াপারে সরকারকে সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করছেন ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ ফিফা আয়োজিত আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের ঘটনায় ফেডারেশনের উপর আরও ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ৷

তিনি বলেন, "এএফসি এশিয়ান কাপের পর ভারতের জন্য আসিয়ান কাপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ সাফের থেকেও বড় সেই টুর্নামেন্ট খেলবে না ভারত ৷ থাইল্য়ান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া-ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা দেশগুলো অংশ নিচ্ছে সেখানে ৷ প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে এবং ভালো ফলাফল করলে মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ আমার মনে হয় আসিয়ান কাপ খেলা উচিত ছিল ভারতের ৷"

উল্লেখ্য, আগামী 3 অক্টোবর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে ভারত। প্রাথমিকভাবে একই উইন্ডোয় দু'টি আলাদা ম্য়াচে ভিন্ন দল খেলানোর পরিকল্পনা নেওয়া হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্য়াণ চৌবে এপ্রসঙ্গে টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে বলেন, "ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ সেই কারণে আমরা আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছি ৷"

আগামী 24 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ফিফা আসিয়ান কাপ ৷ আয়োজক ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একই গ্রুপে ছিল ভারতীয় দল ৷ সেখানে গ্রুপ চ্য়াম্পিয়ন হলে 3 অক্টোবর ডিভিশন-ওয়ান ফাইনালে অংশগ্রহণ করত 'ব্লু টাইগার্স' ৷ প্রসঙ্গত সেইদিনই কলকাতায় বহু প্রতীক্ষিত প্রীতি ম্য়াচে 'সেলেকাও' শিবিরের মুখোমুখি ফিফা ক্রমতালিকায় 138তম স্থানে থাকা ভারত ৷

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বাইচুং ভুটিয়া
BHAICHUNG BHUTIA CRITICISES AIFF

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