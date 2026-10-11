রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে দিল্লিকে হারিয়ে আইএসএল শুরু বেঙ্গালুরুর, গোয়া-চেন্নাইয়িন ড্র

রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে দিল্লিকে হারিয়ে আইএসএল শুরু বেঙ্গালুরুর, গোয়া-চেন্নাইয়িন ড্র
আত্মঘাতী গোলের প্রায়শ্চিত্ত করে বেঙ্গালুরুকে জয় এনে দিলেন ডাচ ডিফেন্ডার মেনো কোচ ৷
Published : October 11, 2026 at 10:42 AM IST
বেঙ্গালুরু, 11 অক্টোবর: ত্রয়োদশ আইএসএলের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল শনিবার ৷ ক্লাবজোটের অধীনে প্রথমবার আয়োজিত হচ্ছে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগ ৷ উদ্বোধনের দিন ডাবল-হেডারের প্রথম ম্য়াচে ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি মুখোমুখি হয়েছিল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে গোয়ার মাটিতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলল দু'বারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি ৷ উদ্বোধনী ম্য়াচেই উত্তেজনার আঁচটা টের পাওয়া গেল বেঙ্গালুরু ও দিল্লি দু'দলের দ্বৈরথে ৷ যেখানে এগিয়ে গিয়েও থ্রিলার ম্য়াচে বেঙ্গালুরুর কাছে 2-3 গোলে হারল দিল্লি ৷ জোড়া গোলে 'ব্লুজ'দের জয়ের নায়ক বোরহা মার্তিনেজ ৷
এদিন শুরু থেকে ঘরের মাঠ কান্তিরাভায় আক্রমণে প্রাধান্য ছিল বেঙ্গালুরুর ৷ 22 মিনিটে প্রথম গোলটিও তুলে নেয় তারা ৷ রায়ান উইলিয়ামসের পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে হোম টিমকে লিড এনে দেন স্প্যানিশ উইঙ্গার মার্তিনেজ ৷ গোল খেয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়া নয় ৷ বরং পাল্টা আক্রমণে চার মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এসসি দিল্লি ৷
26 মিনিটে রড্রিগুইনহোর গোলে সমতা ফেরায় দিল্লি ৷ লালরিনলিয়ানা নামতের ঠিকানা লেখা থ্রু বল ধরে বিপক্ষ গোলরক্ষক গুরপ্রীত সান্ধুকে পরাস্ত করে 1-1 করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ৷ উল্লেখ্য, ডুরান্ড কাপে সাত গোল করে দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোরার ছিলেন তিনি ৷ চার মিনিট বাদেই ফের গোল করে দিল্লি ৷ এক্ষেত্রে অবশ্য আত্মঘাতী গোল হজম করে বেঙ্গালুরু ৷
ডানপ্রান্তিক আক্রমণে জুয়ান পেনার ক্রস বক্সে প্রতিহত করতে গিয়ে গোলে প্রবেশ করিয়ে দেন ডাচ ডিফেন্ডার মেনো কোচ ৷ 2-1 গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় দিল্লি ৷ সমতা ফেরাতে মরিয়া বেঙ্গালুরু দ্বিতীয়ার্ধে মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনলেও গোল হচ্ছিল না কিছুতেই ৷ একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রায়ান উইলিয়ামস ৷ শেষমেশ বেঙ্গালুরুকে সমতায় ফেরান সেই মার্তিনেজ ৷ 75 মিনিটে মন্টেনেগ্রো ফরোয়ার্ড মিহাইলো পেরোভিচের থ্রু বল ধরে বক্সের মধ্যে বাঁ-পায়ের শটে ম্য়াচের দ্বিতীয় গোলটি করেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
FT: BFC 3⃣- 2⃣SCD Our first win of the season in our first game. And what a script it was 😍 Football. You've done it again. Watch #BFCSCD live on YouTube and SonyLIV: https://t.co/tem1SWfmQD #WeAreBFC #NammaUsiru #MGISL13 https://t.co/xZsysjkLzE— Bengaluru FC (@bengalurufc) October 10, 2026
এরপর ম্য়াচের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে আত্মঘাতী গোলের প্রায়শ্চিত্ত সেরে জয়সূচক গোলটি করেন কোচ ৷ ডানদিক থেকে ভেসে আসা পরিবর্ত সোহম বর্ষনেয়ার ক্রস থেকে জোরালো হেডে 3-2 করেন পিএসভি'র প্রাক্তনী ৷ যা প্রথম ম্য়াচে তিন পয়েন্ট এনে দেয় বেঙ্গালুরুকে ৷
দিনের দ্বিতীয় ম্য়াচে ইরফান ইয়াডওয়াডের গোলে এগিয়ে গিয়েও অ্য়াওয়ে গেম থেকে পুরো পয়েন্ট পেল না চেন্নাইয়িন এফসি ৷ গোয়ার বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করল তারা ৷ 75 মিনিটে গোয়ার হয়ে সমতা ফেরান স্প্য়ানিশ উইঙ্গার ক্রিশ্চিয়ান বোরেগো ইসাবেল ৷