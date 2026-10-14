দিল্লিকে 9 উইকেটে হারিয়ে রঞ্জি অভিযান শুরু বাংলার, বোনাস হাতছাড়া ঈশ্বরণদের

দিল্লিকে 9 উইকেটে হারিয়ে রঞ্জি অভিযান শুরু বাংলার, বোনাস হাতছাড়া ঈশ্বরণদের
Bengal First Ranji Trophy Match: কঠিন সময়ের মধ্যেও মাঠে ফিরে সেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা অভিষেক পোড়েল (149 রান) ৷
By PTI
Published : October 14, 2026 at 8:09 PM IST
কল্যাণী (নদিয়া), 14 অক্টোবর: সুযোগ ছিল বোনাস-সহ 7 পয়েন্ট ঘরে তোলার ৷ লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি চলেও এসেছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং রঞ্জি অভিষেক হওয়া অঙ্কুর পাল ৷ কিন্তু, শেষরক্ষা হল না ৷ অঙ্কুরের উইকেটের পতন হতেই সাত পয়েন্টের স্বপ্ন মাঠেই ফেলে আসতে হল বাংলা দলকে ৷ তবে, চতুর্থদিনের তৃতীয় সেশনে 9 উইকেটে ম্যাচ জিতে 6 পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জি ট্রফির অভিযান শুরু করল বাংলা দল ৷ গ্রুপ-সি’তে এই মুহূর্তে তিন নম্বরে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ৷
দিল্লিকে দ্বিতীয় ইনিংসে 277 রানে অলআউট করার পর, মাত্র 1 উইকেট হারিয়ে বাংলা 89 রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নেয় ৷ মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় দিল্লির স্কোর ছিল 3 উইকেটে 101 রান ৷ অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি এবং অনুজ রাওয়াত অপরাজিত ফেরেন ৷ চতুর্থদিনের খেলা শুরু হওয়ার পর আয়ুষ 85 রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন ৷ তবে, প্রথম ইনিংসে বাংলা 189 রানে এগিয়ে থাকার সুবাদে দিল্লির অধিনায়কের ইনিংস বিশেষ চাপ তৈরি করতে পারেনি ৷
এদিন চা-বিরতির ঠিক আগে 277 রানে দিল্লি অলআউট হয়ে যেতেই বাংলার জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় ৷ বাংলা দলের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য 89 রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে দিল্লি ৷ যে রান তাড়া করে 10 উইকেটে জিততে পারলে বাংলার কাছে সুযোগ থাকত বোনাস-সহ 7 পয়েন্ট ঘরে তোলার ৷ বোর্ডের নয়া নিয়মে এই সুযোগ বাংলার সামনে ছিল ৷ চা-বিরতির পর বাংলা দল 89 রান তাড়া করতে নেমে দূরন্ত শুরুও করেছিল ৷
অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং অঙ্কুর পাল (38 রান) শুরু দারুণ করেছিলেন ৷ বিশেষ করে অঙ্কুর আগ্রাসী ইনিংস খেলতে শুরু করেন ৷ কিন্তু, জয় থেকে 25 রান দূরে থাকার সময় ভুল শট খেলে নিজের উইকেট হারান অঙ্কুর ৷ স্লগ স্যুইপ খেলার চেষ্টায় মিড উইকেট বাউন্ডারিতে ক্যাচ আউট হন তিনি ৷ তবে, তিন নম্বরে নামা সুদীপ ঘরামি (16 রানে অপরাজিত) বাংলার জয়ের অপেক্ষাকে বেশি দীর্ঘায়িত করেননি ৷ আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে মাত্র 15.3 ওভারে জয়ের লক্ষ্যে বাংলাকে পৌঁছে দেন ৷ অধিনায়ক ঈশ্বরণ 34 রানের অপরাজিত থাকেন ৷ দিল্লির হয়ে একমাত্র উইকেটটি নেন হৃতিক শওকিন ৷
দিল্লির দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার হয়ে পেসারদের তুলনায় বেশি সফল স্পিনাররা ৷ তৃতীয় দিনে আকাশদীপ সার্থক রঞ্জনকে ইনস্যুইংগারে প্যাভিলিয়নে ফেরান ৷ এরপর আয়ুষ দোসেজা এবং সনৎ সাঙ্গোয়ানের উইকেট নেন মুকেশ কুমার ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ বাংলাকে চতুর্থদিনের প্রথম উইকেটটি এনে দেন আমির গনি ৷ আমির এবং সুমন্ত গুপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসে 2টি করে উইকেট নিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, প্রদীপ্ত প্রামাণিক 3 উইকেট নিয়েছেন ৷ মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার এবং আকাশদীপ 1টি করে উইকেট পেয়েছেন ৷
বাংলার প্রথম ইনিংসে উইকেট-কিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েল 149 রানের আগ্রাসী ইনিংস খেলেন ৷ তাঁর সঙ্গে 133 রানের ইনিংস খেলেন সুদীপ ঘরামি ৷ দু’জনের ইংনিসের সুবাদে বাংলা প্রথম ইনিংসে 429 রান করে এবং 189 রানের লিড নেয় ৷ 149 রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অভিষেক ৷