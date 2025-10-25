প্রাথমিক ঝটকা সামলে গুজরাতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলা

প্রাথমিক ঝটকা সামলে গুজরাতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলা
বাংলা-গুজরাত রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা আলোর অভাবে নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে বন্ধ । সুদীপ-অভিষেক-সুমন্তের লড়ুাকু ব্যাটিংয়ে দিনের শেষে বাংলা 244 ৷
Published : October 25, 2025 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় মান্থার আছড়ে জোরালো সম্ভাবনার পরোক্ষ প্রভাবে হেমন্তের বঙ্গের আকাশে মেঘের আনাগোনা । আর তাতেই শনিবার ইডেনে বাংলা বনাম গুজরাত রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা আলোর অভাবে নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে বন্ধ । দিনের শেষে বাংলা 7 উইকেটে 244 রান তুলেছে ৷ অপরাজিত রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (58) এবং আকাশদীপ (9)।
এদিন টস জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠায় গুজরাত। শুরুতেই সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের উইকেট হারিয়ে সমস্যায় পড়ে বাংলা। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে নির্ভরতা দিলেও গুজরাত ম্যাচে মাত্র তিন রান করে ফিরে সাজঘরে যান সুদীর । আট রানে প্রথম উইকেট হারানোর পরে বাংলার ইনিংস গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং সুদীপ ঘরামি। উত্তরাখণ্ডের প্রথম ইনিংসের মত গুজরাতের বিরুদ্ধেও প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ বাংলা অধিনায়ক । মাত্র 20 রান করে ফিরে যান তিনি । দলীয় 75 রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় বাংলা । ফের যখন ব্যাটিং নড়বড়ে দেখাচ্ছে, তখন দলকে টানলেন সুদীপ ঘরামি এবং সহ-অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল । তবে চার নম্বরে ফের ব্যর্থ অনুষ্টুপ মজুমদার (0)।
সুদীপ ঘরামি 90 বলে 56 রানের ইনিংস সাজালেন একডজন বাউন্ডাকিতে। অভিষেক পোড়েল করেন 71 বলে 51 ৷ তাঁর ইনিংস সাজানো 9টি বাউন্ডারিতে । প্রথম থেকেই বড় জুটিতে নয়, ছোট ছোট জুটিতে ব্যাটিংয়ের ফাঁকফোকর বন্ধ করার চেষ্টা করেন বাংলার ব্যাটাররা। কখনও ঈশ্বরণ-সুদীপ ঘরামি, কখনও সুদীপ ঘরামি-অভিষেক পোড়েল, আবার কখনও সুমন্ত-অভিষেক পোড়েল জুটি ৷ বাংলা দিনের শেষে আড়াইশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় সুদীপ, অভিষেক ও সুমন্তের লড়ুাকু ব্যাটিং । দিনের শেষে সুমন্ত 108 বলে আটটি বাউন্ডারি-সহ 58 রানে অপরাজিত । প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে শাহবাজ আহমেদ (2) ব্যর্থ। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল 21 রান করে লোয়ার মিডল-অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন । আকাশদীপ 9 রানে অপরাজিত ।
ইডেনের পিচে বেশ কয়েকটি বল প্রথম দিনেই গড়িয়েছে । আবার আচমকা লাফিয়েছে । এই পিচে পরবর্তী সময়ে ব্যাটারদের সমস্যা হতে পারে। অভিষেক পোড়েল জানান, আরও সত্তর থেকে আশি রান করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে । নিজের বড় রান সুযোগ হাতছাড়া হলেও হতাশ নন। ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।