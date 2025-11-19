কাজে এল না শাহবাজের ঘূর্ণি, মরিয়া প্রচেষ্টার পরেও হতাশার ড্র বাংলার

কাজে এল না শাহবাজের ঘূর্ণি, মরিয়া প্রচেষ্টার পরেও হতাশার ড্র বাংলার
ম্য়াচ শেষে নকআউট নিশ্চিত করতে না-পারার আক্ষেপ ম্যাচের সেরা শাহবাজ আহমেদের গলায় ৷
Published : November 19, 2025 at 8:50 PM IST
কল্যাণী, 19 নভেম্বর: বাইশ গজ কিংবা আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নয়, অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র'য়ের জন্য বোলারদেরই কাঠগড়ায় তুলছেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে শেষদিনে বোনাস পয়েন্ট-সহ জিততে বাংলার দরকার ছিল সাত উইকেট ৷ প্রতিপক্ষ শিবির তিন উইকেটে 98 রানে নড়বড়ে অবস্থায় থাকলেও শেষদিন ফায়দা তুলতে ব্যর্থ বাংলার বোলাররা ৷ সাত উইকেট ধরে রাখা সহজ ছিল না ৷ অথচ সেই কাজটাই চতুর্থদিন সুচারুভাবে করলেন অসম ব্যাটাররা ৷ নয় উইকেট হারিয়ে 281 শেষ করল অতিথি দল ৷ বাংলা প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে পেল তিন পয়েন্ট ৷ অসমের ঝুলিতে গেল এক পয়েন্ট ৷
ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ লক্ষ্মী স্বীকার করে নিলেন মহম্মদ শামি, শাহবাজ আহমেদরা ভালো বল করলেও বাকিরা প্রতিপক্ষের উপর প্রত্যাশিত চাপ বাড়াতে ব্যর্থ ৷ বিশেষ করে ঈশান পোড়েল, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল প্রত্যাশিত ছন্দ মেলে ধরতে পারেননি ৷ ব্যাট হাতে সেঞ্চুরির পর বল হাতে চার উইকেট ৷ স্বীকৃতি হিসেবে ম্যাচের সেরা শাহবাজের ৷ তিনি জানালেন, এই ম্যাচ থেকে সাত পয়েন্ট সম্ভব হলে নকআউট পর্ব নিশ্চিত হয়ে যেত ৷ বাকি দু'টো ম্যাচ থেকে অন্তত ছয় পয়েন্টের প্রত্যাশায় তিনি ৷ দল যে ছন্দে রয়েছে লক্ষ্যপূরণে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় বলেই মত অলরাউন্ডারের ৷
শেষদিনে নিষ্প্রাণ পিচ এবং আম্পায়ারের জোড়া ভুল সিদ্ধান্তকে অবশ্য জয়ের অন্তরায় বলতে নারাজ শাহবাজ ৷ কিন্তু বাংলার সাজঘরে পিচ নিয়ে চোরা অসন্তোষ রয়েছে। অসমের ব্যাটিং আহামরি বলা যাবে না ৷ দু'জন ভালো ব্যাটার রয়েছেন, আর বাকিরা মন্দের ভালো ৷ তবে এদের রক্ষণাত্মক ব্যাটিং প্রতিপক্ষ বোলিংকে ব্যাকফুটে ঠেলে ম্যাচ থেকে বাইরে বের করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ৷ যেমন বুধবার কল্যাণীতে বাংলার ক্ষেত্রে হল ৷
চতুর্থদিন সকালে ডেনিশ দাস এবং অধিনায়ক সুমিত ঘাড়িগাওকর ব্যাটিং শুরু করেন ৷ সকালের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলার বোলাররা প্রাথমিকভাবে দু'জনকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডেনিশ ব্যক্তিগত 73 রানে ঈশান পোড়েলের শিকার হন ৷ এই সময় মনে হচ্ছিল বাংলার বোলাররা ফের নিয়ন্ত্রক হবেন ম্যাচের ৷ কিন্তু যত সময় গড়িয়েছে ততই অসমের ব্যাটাররা পিচ কামড়ে থেকে বাংলার আশায় জল ঢেলেছেন ৷
অধিনায়ক সুমিত ব্যক্তিগত 67 রানে শাহবাজের বলে ফিরে যান ৷ এরপর শিবশঙ্কর রায় 52 রান করেন ৷ অসমের ব্যাটিং পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে খুব বড় রান ডেনিশ, সুমিত, শিবশঙ্কররা করেননি; কিন্তু প্রচুর বল খেলেছেন ৷ শুধু এই তিন ব্যাটাররাই নন, লোয়ার মিডল অর্ডারের আকাশ, আবদুল, আয়ুষ্মান সকলেই বেশি বেশি বল খেলেছেন ৷ এমনকী একাদশ ব্যাটার মুখতার হোসেন শূন্য রানে অপরাজিত থাকলেও 24টি বল খেলে গিয়েছেন ৷
শামি গতকালের জোড়া উইকেটের পর এদিন আর উইকেট পাননি ৷ শাহবাজ চার উইকেট নিলেও অসমের রক্ষণাত্মক ব্য়াটিং ভাঙার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না ৷ ড্র'য়ের পরেও পাঁচ ম্যাচে 23 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে বাংলা ৷ তবে ত্রিপুরা এবং অসমের বিরুদ্ধে নিশ্চিত জয় হাতছাড়ার আক্ষেপ পরবর্তী পর্যায়ে করতে না হয় ৷ আপাতত সৈয়দ মুস্তাক আলি এবং বিজয় হাজারে ট্রফি খেলে নতুন বছরের তৃতীয় সপ্তাহে ফের রঞ্জিতে ফিরবে দল ৷