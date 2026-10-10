দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি অভিযানের শুরুতে তিন পেসারে বাংলা, দলগত প্রচেষ্টায় লক্ষ্যপূরণের বার্তা কোচের
ইডেনের পর কল্যাণীর বাইশ গজই সবচেয়ে সেরা ৷ রঞ্জি অভিযান শুরু আগেরদিন জানালেন বাংলা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷
Published : October 10, 2026 at 2:48 PM IST
কল্যাণী, 10 অক্টোবর: নতুন মরশুমে নতুন উদ্যমে রঞ্জি ট্রফি জয়ে চোখ বাংলা শিবিরের ৷ রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ দিল্লি ৷ দেশের সেরা হওয়ার মঞ্চে এই দুই রাজ্যের দ্বৈরথ মানেই 'কাটে কি টক্কর' এবং সেটা বহু পুরনো ৷ তাই আগামিকাল থেকে পরবর্তী চারদিন লাল-বলের ক্রিকেটে দু'দলের আগুনে লড়াই ৷ কল্যাণী স্টেডিয়ামের বাইশ গজ মানেই পেস সহায়ক ৷ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানালেন, এই পিচে ব্যাটার এবং বোলার দু'জনের কাছেই সুযোগ থাকছে ৷ যে প্রয়োগ করতে পারবে সেই সফল হবে ৷
উইকেট নিয়ে খুশি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ তিনি বলছেন, "ইডেনের পরে আমাদের সবচেয়ে পছন্দের মাঠ কল্যাণী ৷ আমাদের দলে আকাশদীপ, মুকেশ কুমার এবং মহম্মদ শামি রয়েছে ৷ সম্ভবত তিন পেসারেই নামব ৷" পাশাপাশি দুই স্পিনারের ছকে বাংলার ভাবনায় আমির গণি এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ শনিবার সকালে অনুশীলনের শুরুতে দীর্ঘক্ষণ বল করে উঠে যান আকাশদীপ এবং মুকেশ কুমার ৷ মহম্মদ শামি এদিনই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ৷ জাতীয় দলে পেস বিভাগের একদা ত্রাসকে নিয়ে বাংলা কোচ বলেন, "আমার দীর্ঘ ক্রিকেট অভিজ্ঞতার নিরিখে বলতে পারি শামির মত ক্রিকেট নিবেদিত ব্যক্তিত্ব নেই ৷ বাংলার প্রতি ওর ডেডিকেশন ভাবা যায় না ৷"
বর্তমানে বাংলা দলের ব্যাটিং লাইন-আপে অনুষ্টুপ মজুমদার নেই ৷ অবসর নেওয়ায় অনুষ্টুপের অভাব পূরণ বর্তমান বাংলা দলের নয়া চ্যালেঞ্জ ৷ ফলে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ কুমার ঘরামিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে এবং ধারাবাহিক ভালো খেলতে হবে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ক্রিকেটের যাবতীয় সাফল্যের পেছনে ব্যাটারদের ভালো পারফরম্যান্স যেমন রয়েছে, তার থেকেও বেশি করে রয়েছে বোলারদের ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স ৷ যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শাহবাজ আহমেদের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ৷
লক্ষ্মীরতন বলছেন, "বাংলা দলের শক্তি পুরো দলটাই ৷ যাঁরা খেলছে, যাঁরা খেলছে না সকলেই ভালো খেলার নেপথ্যে রয়েছে ৷ এবারও অভিমন্যু, সুদীপ ঘরামিরা ছন্দে রয়েছে ৷ আশা করছি এবার শুরুটা ভালো হবে ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "আমরা একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাই ৷ সাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পাশাপাশি দলগত সংহতিতেই জোর দিচ্ছি ৷" এদিকে অভিযান শুরুর আগে শনিবার শেষ অনুশীলনে বাংলা দলের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট অরুণলাল পুরো দলকে পেপটক দেন ৷ এর আগে গত দু'দিনে উৎপল চট্টোপাধ্যায়, অশোক দিন্দারাও পেপটক দিয়েছেন দলের ক্রিকেটারদের ৷ অরুণলাল বলছেন, "বাংলা দলের যা ক্ষমতা তাতে গত কয়েকবছরে অন্তত তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত ছিল ৷ ভারতীয় দলের বোলিং বিভাগ নিয়ে খেলতে নামছি কার্যত ৷"
অন্যদিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দিল্লি যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ কোচ বিজয় দাহিয়া কলকাতা ময়দানে মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলে গিয়েছেন ৷ সেই নিয়ে স্মৃতির সরণিতে হাঁটলেন দিল্লি কোচ ৷ এমনকী পেপটকের জন্য দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অরুণলালকে ৷ বাংলার বিরুদ্ধে ব্যাটিং করতে হলে দেশের সেরা বোলারদের সামলাতে হবে ধরে নিয়েই ক্রিকেটারদের উজ্জীবিত করছেন দাহিয়া ৷ তবে দিল্লি শিবির কল্যাণীর পিচ দেখে খানিকটা অবাক ৷ কল্যাণীর বাইশ গজে আরও বেশি ঘাসের প্রত্যাশা করেছিল অতিথি শিবির ৷ এদিকে শনিবার অনুশীলনে নেট-বোলার দিগন্তের মাথায় বল লাগলে সাময়িক ভাবে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি ৷ তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আপাতত সুস্থ তিনি ৷