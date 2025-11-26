নিজামের শহরে আজ সৈয়দ মুস্তাক আলি অভিযানে বাংলা, দলে আকাশদীপ !

নিজামের শহরে আজ সৈয়দ মুস্তাক আলি অভিযানে বাংলা, দলে আকাশদীপ !
গতবছর যাদের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে হারতে হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেই আজ শামিদের অভিযান শুরু ৷
Published : November 26, 2025 at 10:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইট-ওয়াশের লজ্জা কি এড়াতে পারবে ভারত ? বুধের সকালে ক্রিকেট অনুরাগীদের নজর তাই গুয়াহাটি বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৷ বিকেলের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে টেস্ট সিরিজের ৷ তবে তার আগেই ঢাকে কাঠি পড়ল সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-20 টুর্নামেন্টের ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে কুড়ি-বিশের টুর্নামেন্টে প্রথমদিন নামছে বাংলাও ৷ হায়দরাবাদে বরোদার বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলার ৷
মঙ্গলবার সন্ধেয় মুম্বইয়ে হয়ে গিয়েছে টি-20 বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা ৷ এমন সময় ঘরোয়া ক্রিকেটে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের টুর্নামেন্ট ঘিরে আলাদা উন্মাদনা রয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রথমদিন বিহারের হয়ে বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং বিস্ফোরণের সাক্ষী থাকতে পারেন কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ কারণ ইডেন গার্ডেন্সে বিহার খেলবে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৷ তবে বাংলা নামছে নিজামের শহরে ৷ গতবছর বরোদার কাছে হেরেই শেষ আট থেকে বিদায় নিয়েছিল বাংলা ৷ তাই সৈয়দ মুস্তাক আলি অভিযানের শুরুটা সহজ হবে না তাঁদের জন্য ৷
তবে সাম্প্রতিক সময়ে লাল-বলের ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে বাংলা ৷ রঞ্জি ট্রফিতে আপাতত গ্রুপ শীর্ষে তাঁরা ৷ এমতাবস্থায় বুধবার থেকে পরীক্ষা শুরু সাদা-বলে ৷ গতবছর কোয়ার্টার ফাইনালে 41 রানে বাংলাকে হারানো বরোদার প্রধান শক্তি দুই ভাই হার্দিক এবং ক্রুনাল পান্ডিয়া ৷ তবে আজকের ম্য়াচে প্রথমজনের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে ৷ এশিয়া কাপে চোট পাওয়ার পর রিহ্যাব সেরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেই ফের বাইশ গজে ফেরার কথা হার্দিকের ৷ কিন্তু প্রথম ম্য়াচেই তাঁকে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷
এদিকে বাংলার ভরসা মহম্মদ শামি এবং আকাশদীপ ৷ ম্য়াচের দিন সকালে দ্বিতীয়জনের গুয়াহাটি থেকে সরাসরি শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা ৷ তবে আকাশদীপ যে খেলছেনই, সে কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না ৷ সেক্ষেত্রে তিন পেসার- শামি, সায়ন ঘোষ এবং কণিষ্ক শেঠকে নিয়ে লাইন-আপ সাজাতে পারে বাংলা ৷ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, "হায়দরাবাদের পিচ খুব ভাল ৷ আশা করি বড় রান উঠবে ৷ লাল-বলে ভালো খেলার পরে সাদা-বলে খেলতে চলেছি ৷ মানিয়ে নেওয়াটাই বড় পরীক্ষা ৷ তবে দলের সকলে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত।"
ব্যাটিং অর্ডারেও খানিক পরিবর্তন করতে চলেছে বাংলা ৷ অধিনায়ক ঈশ্বরণের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামবেন অভিষেক পোড়েল ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলি মহম্মদ শামির সঙ্গে দলনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের কাছেও জবাব দেওয়ার মঞ্চ ৷ সাদা-বলে তিনি যে এখনও ফুরিয়ে যাননি, নির্বাচকদের সেই বার্তা দেওয়ার সুযোগ শামির সামনে ৷ বাংলার কোচের কথায়, "রঞ্জির মতো সৈয়দ মুস্তাক আলিতেও শামি আমাদের অন্যতম অস্ত্র ৷ আমি বলে দিয়েছি, নিজের সেরাটা দিতে হবে ৷ আর কতদিন নির্বাচকেরা মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ?"