অনুষ্টুপের সেঞ্চুরি ম্যাচ, বিজয় হাজারের ব্যর্থতা ভুলে রঞ্জির শেষ আটে চোখ বাংলার

অনুষ্টুপের সেঞ্চুরি ম্যাচ, বিজয় হাজারের ব্যর্থতা ভুলে রঞ্জির শেষ আটে চোখ বাংলার
পাঁচ ম্য়াচে 23 পয়েন্ট নিয়ে আপাতত গ্রুপ-বি'র শীর্ষে রয়েছে বাংলা ৷
Published : January 21, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: সাদা-বলের ক্রিকেটে চূড়ান্ত ব্যর্থ দল ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলি হোক কিংবা বিজয় হাজারে ট্রফি, দু'টো একটিতেও গ্রুপ পর্বের হার্ডল পেরনো যায়নি ৷ সেই দগদগে ক্ষতে প্রলেপ দিতে রঞ্জিতে পুনরায় জ্বলে উঠতে চাইছে বাংলা ৷ পুনরায় কারণ পঞ্চম রাউন্ড শেষে 23 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে প্রথম পর্ব শেষ করেছিল অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ বৃহস্পতিবার ঘরের সার্ভিসেস ম্যাচ দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করছে বাংলা ৷ যা দলের ব্য়াটার অনুষ্টুপ মজুমদারের শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচও বটে ৷
দলের ক্রাইসিস ম্যান রুকু'কে (অনুষ্টুপের ডাকনাম) মাইলস্টোন ম্য়াচে জয় গিফট দিতে মরিয়া সতীর্থরা ৷ কল্যাণীর সবুজ উইকেটে তাই প্রতিপক্ষকে স্বাগত জানাচ্ছে বাংলা ৷ সার্ভিসেসকে হালকা নেওয়ার কোনও কারণ নেই কারণ, 19 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয়স্থানে তাঁরা ৷ এই ম্য়াচের ফলাফলে পরের পর্ব নিশ্চিত হতে পারে বাংলার ৷ সার্ভিসেসকে সবুজ উইকেটে পিষে তাই রঞ্জির শেষ আট পাকা করতে চাইছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷
পাঁচ ম্য়াচে তিনটিতে জিতে রঞ্জির প্রথম পর্ব শাসন করেছে বাংলা ৷ বিরতির পর সেখান থেকেই শুরু করছে চাইছে তাঁরা ৷ আর সেই কারণে গতির অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোং ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে মহম্মদ শামি, আকাশদীপ, মুকেশ কুমার এবং সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল সমৃদ্ধ বঙ্গ পেস আক্রমণ লক্ষ্মীর যেমন গর্ব, তেমনই প্রতিপক্ষের ঈর্ষা ৷ সঙ্গে রয়েছেন শাহবাজ আহমেদের মত জাঁহাবাজ স্পিনিং অলরাউন্ডার ৷ কল্যাণীর সবুজ উইকেটে চার পেসার এবং শাহবাজে ভর করেই ঝাঁপাতে চাইছে বাংলা ৷ কোচ বলছেন, "সাদা-বল থেকে লাল-বলে মানিয়ে নেওয়া চ্যালেঞ্জিং ৷ তবে মাঝের কয়েকদিনে সেই মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ছেলেরা করেছে ৷ এবার রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম পাঁচ ম্যাচের পারফরম্যান্স ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ ৷ দল হিসেবে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ৷ তাই হালকাভাবে নেওয়ার জায়গা নেই ৷"
Here is the Bengal squad to face Services in the Ranji Trophy Elite at the Bengal Cricket Academy, Kalyani, on 22nd January -25th January. 🏏 #CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/Nh2dzGaKuC— CABCricket (@CabCricket) January 17, 2026
তবে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে সহঅধিনায়ক অভিষেক পোড়েলকে পাচ্ছে না বাংলা শিবির ৷ তবে চোট সারিয়ে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় মাঠে ফিরেছেন ৷ অধিনায়কের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তন করবেন তিনিই ৷ উইকেটরক্ষার দায়িত্ব সামলাবেন শাকির হাবিব গান্ধি । প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস দলের বোলিং আক্রমণ অমিত শুক্লা এবং অর্জুন শর্মার স্পিনের উপর নির্ভরশীল ৷ তাঁদের অকেজো করতেই সবুজ উইকেটে খেলছে বাংলা ৷ শেষ ম্যাচে অসমের বিরুদ্ধে যে উইকেটে খেলা হয়েছিল কল্যাণীতে এবারের বাইশ গজ তার চেয়েও সবুজ ৷ ফলে সার্ভিসেস যে খুশি নয়, বলাই বাহুল্য ৷
বৃহস্পতিবার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ প্রাক্তন অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের ৷ 2004 সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বাংলার জার্সিতে অভিষেক হওয়া ক্রিকেটারের একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে আগামিকাল ৷ মাঝের একুশ বছরে সাফল্য-ব্যর্থতা পালা করে এসেছে । আর সেদিনের অনুষ্টুপ এখন বাংলার 'ক্রাইসিস ম্যান' ৷ দল বিপদে পড়লে ডাক আসে তাঁর ৷ ম্য়াচের আগেরদিন প্র্যাকটিস শেষে একশো নম্বর লেখা স্মারক জার্সি সিএবি'র তরফে তুলে দেওয়া হল অনুষ্টুপের হাতে ৷ তাঁকে সংবর্ধিত করলেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস ৷ আবেগতাড়িত অনুষ্টুপ বলছেন, "বাংলার হয়ে মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফি জয় অন্যতম সেরা মুহূর্ত ৷ কঠিন সময়ে বাবা, মা, স্ত্রী এবং পরিবারের পাশে থাকা ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে ৷ কঠোর পরিশ্রমের ফসল আজকের এই মুহূর্ত ৷ সতীর্থরা পাশে থেকেছে সবসময় ৷ আমার এই ক্রিকেটীয় জার্নি যদি নতুনদের অনুপ্রাণিত করে তাহলে ভালোলাগবে ৷