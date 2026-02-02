কোয়ার্টারে সামনে সার্ভিসেস, ফুটবলারদের নিঙড়ে দিতে বলছেন 'সেন মহাশয়'

কোয়ার্টারে সামনে সার্ভিসেস, ফুটবলারদের নিঙড়ে দিতে বলছেন 'সেন মহাশয়'
গ্রুপ পর্বের শেষ দু'ম্য়াচে পয়েন্ট নষ্ট করেছে সঞ্জয় সেনের বাংলা ৷ তাই বাড়তি সতর্ক দল ৷
Published : February 2, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: মাঠের বাইরের প্রতিকূলতা অতীত ৷ বাংলার সামনে এখন চ্যালেঞ্জ বলতে শুধুই সার্ভিসেস ৷ মঙ্গলবার অসমে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে সঞ্জয় সেনের দলের প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস ৷ যাঁরা প্রতিপক্ষ হিসেবে সবসময়ই বাংলার কাছে শক্ত গাঁট ৷ শক্তিশালী দল নিয়েও অতীতে বাংলা আটকে গিয়েছে সার্ভিসেসের সামনে ৷ তাঁদের গা-জোয়ারি ফুটবলের কাছে বারবার ধাক্কা খেয়েছে বাংলার স্কিল নির্ভর ফুটবল ৷ এবছরও একই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ধরে নিয়ে সতর্ক বাংলা শিবির ৷
শুরু থেকেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা সন্তোষ ট্রফির সূচি এবং পরিকাঠামোগত অসুবিধা নিয়ে সরব ৷ সঞ্জয় সেন তো সমালোচনার তির সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির দিকে ছুড়েছেন ৷ ফলে মাঠ এবং মাঠের বাইরে বাংলার লড়াইটা কঠিন হয়েছে ৷ সঞ্জয় সেন অবশ্য শেষ আটে খেলতে নামার আগে প্রতিকূলতা নিয়ে বাড়তি শব্দ খরচ করতে নারাজ ৷ তাঁর মতে প্রতিযোগিতার এই পর্বে আর প্রতিকূলতা নিয়ে কথা বলার অর্থ নেই ৷ কারণ সব দলকেই এটি সামলাতে হচ্ছে ৷ এর প্রতিবাদ কেবলমাত্র মাঠে ভালো খেলেই দেওয়া সম্ভব ৷ সেটাই ফুটবলারদের করতে বলেছেন সঞ্জয় সেন।
উত্তম হাঁসদা চোট সারিয়ে ফিট। আপাতত বাংলা দলে কোনও চোট-আঘাত নেই ৷ তবে উত্তমকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে রাজি নন সঞ্জয় সেন ৷ প্রয়োজনে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস চলতি সন্তোষ ট্রফিতে ছন্দে নেই ৷ একটি মাত্র জয় পেয়েছে তাঁরা ৷ পারফরম্যান্সের হিসেবে বাংলার তুলনায় অনেক পিছিয়ে ৷ সঞ্জয় সেন তুলনার হিসেবকে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ ৷ কারণ, যে কোনও ম্যাচ আগের ম্যাচের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে ঠিক হয় না ৷ স্কোরবোর্ড শূন্য থেকেই শুরু হয় ৷ তাই সার্ভিসেসকে নিয়ে সতর্ক বাংলা থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷
সঞ্জয় সেন পরিসংখ্যান দেখিয়ে বলছেন, "সার্ভিসেস গত দশ বছরে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৷ তাই ওদের হালকাভাবে নেওয়ার জায়গা নেই ৷" শেষ দু'টো ম্যাচে বাংলা ড্র করেছে ৷ জয়ের হ্যাটট্রিকের পর দু'ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট ৷ সঞ্জয় সেন জানালেন, শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত হওয়ার পর একাদশে একাধিক বদল করায় ছন্দে ভাটা পড়েছিল ৷ ফুটবলারদের তরতাজা রাখতে এই পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল ৷ রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, চাকু মাণ্ডিদের হেডস্যর বলছেন নকআউট পর্বে সেরা দলই নামবে ৷ একটি করে ম্যাচ ধরে এগোনো কথা তাঁর গলায় ৷ সন্তোষ ট্রফির প্রাথমিক পর্বে অপরাজিত থাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন সঞ্জয় সেন ৷ তাঁর মতে প্রতিটি ম্যাচে ফুটবলারদের শেষ পর্যন্ত মাটি না-ছাড়ার মানসিকতা বড় প্রাপ্তি ৷ যা নকআউটে ভালো খেলতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন সঞ্জয় সেন ৷ তাই সার্ভিসেস-গাঁট উড়িয়ে সন্তোষ ট্রফির শেষ চারে চোখ বাংলার ৷