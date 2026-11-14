পিতৃবিয়োগের ধাক্কা সামলে শিবিরে যোগ সায়নের, তিন পেসারে মুস্তাক আলিতে নামছে বাংলা

পিতৃবিয়োগের ধাক্কা সামলে শিবিরে যোগ সায়নের, তিন পেসারে মুস্তাক আলিতে নামছে বাংলা
মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমারের পাশে প্রথম ম্য়াচে সায়নকে খেলানোর ভাবনা বাংলা শিবিরে ৷
Published : November 14, 2026 at 1:08 PM IST
মুম্বই, 14 নভেম্বর: বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে মুম্বইয়ে বাংলা শিবিরে যোগ দিলেন সায়ন ঘোষ ৷ 27 বছর আগে বিশ্বকাপ চলাকালীন পিতৃবিয়োগের খবর পেয়ে দেশে ফিরে শেষকৃত্য সেরে ফের দলে যোগ দিয়েছিলেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷ সচিন এবং সায়নের ক্রিকেটীয় নৈপুণ্যের তুলনা বাতুলতা ৷ তবে ব্যক্তিগত শোক সরিয়ে দলের জন্য নিজেকে সমর্পণ করার ছবি দু'টো সম্পূর্ণ একই ৷ এমনই ঘটনার আবহে শনিবার মুস্তাক আলি ট্রফিতে যাত্রা শুরু করছে বাংলা ৷ রঞ্জি ট্রফির সাময়িক বিরতিতে আপাতত সাদা-বলের ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াই ৷
15 বছর আগে প্রথম এবং একমাত্রবার বাংলা ঘরোয়া এই টি-20 খেতাব জিতেছিল ৷ ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে বাংলার ভরসা দলগত সংহতি ৷ তিন পেসার নিয়ে মুস্তাক আলিতে অভিযা শুরু করছে বাংলা, জানিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ তার আগে পিতৃবিয়োগের ধাক্কা সামলে শুক্রবার সকালের বিমানে মুম্বই পৌঁছন সায়ন ঘোষ ৷ কঠিন সময়ে দলের তরফে কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে ৷ কিন্তু সায়ন শোক সামলাতে ক্রিকেটকেই আশ্রয় করে নিয়েছেন ৷
শনিবার ওয়াংখেড়েয় বিকেলের ম্যাচে মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমারের পাশে ময়দানি মালিঙ্গা সায়নকে খেলানোর ভাবনা বাংলা শিবিরে ৷ যদিও তাঁকে খেলানো নিয়ে দোলাচলে কোচ লক্ষ্মী ৷ বিকল্প হিসেবে ভাবনায় রয়েছেন বাঁ-হাতি পেসার কণিষ্ক শেঠ ৷ শনিবার দুপুরে পিচ দেখে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বাংলা কোচ ৷ বাংলা কোচের কথায়, "সায়নের মনের জোর প্রচুর ৷ ক্যানসারে প্রাণ হারিয়েছেন ওর বাবা ৷ কিন্তু সময় নষ্ট করল না ৷ শেষকৃত্য সম্পন্ন করেই বিমান ধরে মুম্বই চলে এল ৷ এই ধরনের ত্যাগ একজন সাধারণ ক্রিকেটারকেও বড় মাপের করে তোলে ৷"
প্রতিপক্ষ কর্ণাটককে নিয়েও সম্ভ্রম ঝরে পড়ল লক্ষ্মীর গলায় ৷ তারকা অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ কর্ণাটক ম্যাচ খেলেই ইমার্জিং এশিয়া কাপ খেলতে চলে যাবেন ৷ তবে গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে তাঁকে পাচ্ছে বাংলা ৷ কর্ণাটক দলে আইপিএল খেলা একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন ৷ মণীশ পাণ্ডেকে দলে ফেরানো হয়েছে ৷ করুণ নায়ার, বিজয়কুমার বিশাখরা খেলবেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ কাভেরাপ্পা, রবিচন্দ্রন স্মরণরা নিজেদের দিনে যে কোনও দলের কাজ কঠিন করে তুলতে পারেন ৷ ঘরোয়া কুড়ি-বিশের প্রতিযোগিতার শুরুতে অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তন করবেন করণ লাল ৷ শেষবার শতরান ছিল তাঁর ব্যাটে ৷ তাই পাওয়ার-প্লেতে তাঁকে কাজে লাগাতে চায় বাংলা ৷ বল হাতেও করণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন। এরপর তিনে খেলবেন সুদীপ কুমার ঘরামি ৷ চার নম্বরে অভিষেক পোড়েল ৷
স্পিন বিভাগ সামলাবেন শাহবাজ ও করণ। প্রদীপ্ত প্রামাণিককে অলরাউন্ডার হিসেবে খেলানো হতে পারে ৷ গতবছর প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছিল বাংলা ৷ এবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি চান না কোচ ৷ লক্ষ্মী বলেন, "অনেক বছর বাংলা কোনও ট্রফি জেতেনি ৷ এবার অন্তত মরশুমে একটি ট্রফি জিততে চাই ৷" টেস্ট থেকে অবসর নিলেও সাদা-বলে খেলা চালানোর কথা বলেছেন মহম্মদ শামি ৷ ফলত বাংলার জার্সিতে মুস্তাক আলিতে তাঁর নতুন যাত্রা শুরু ৷