দলে চার পেসার, সবুজ উইকেটে অন্ধ্রকে শেষ আটের চ্যালেঞ্জ বাংলার
কোয়ার্টারে চার পেসার ও এক স্পিনার নিয়ে নামার বিষয়টি নিশ্চিত করলেন কোচ লক্ষ্মী ৷
Published : February 5, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: প্রাথমিক পর্বে যে দাপট দেখিয়েছিল ছেলেরা, নকআউটেও সেই দাপট বজায় রাখার প্রত্যাশা করছেন বাংলা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ কল্যাণী স্টেডিয়ামে শুক্রবার রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে নামছে বাংলা ৷ গ্রুপ পর্বের ফলাফল ভুলে নকআউটের আগে নতুন করে স্টান্স নিচ্ছে অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
হরিয়ানার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বাংলা চার পেসার ও এক স্পিনারে অনায়াসে জয় পেয়েছিল ৷ অন্ধ্রের বিরুদ্ধে একাদশ অপরিবর্তিত রাখছে তাঁরা ৷ কল্যাণীর পিচে ঘাস রয়েছে ৷ পিচ কিউরেটর আশিস ভৌমিক বলছেন, "প্রথমদিকে বোলাররা জন্য যথেষ্ট পাবেন ৷ তিনদিনের পর থেকে ব্যাটাররাও বড় রানের সুযোগ পাবেন ৷" এককথায় স্পোর্টিং উইকেট ৷ যেখানে ব্যাটসম্যানরা পড়ে থাকলে লাভবান হবেন। কোচ লক্ষ্মী বলছেন, "এখানে উইকেটটা খোলা থাকে ৷ হাওয়া রয়েছে। প্রথম দিকে অবশ্যই বোলাররা সাহায্য পাবে ৷ আমরা চার পেসার এবং এক স্পিনারে খেলব।"
মহম্মদ শামি, আকাশদীপ, মুকেশ কুমার, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল নতুন বলের দায়িত্বে ৷ স্পিনিং-অলরাউন্ডার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ থাকছেন। মুকেশ কুমারও ফের ছন্দে ৷ তবে কোচ লক্ষ্মী সবচেয়ে বেশি খুশি শামিকে নেটে দেখে ৷ বাংলা ব্যাটাররা চলতি মরশুমে ধারাবাহিকভাবে রান করে আসছেন ৷ চোট সারিয়ে ফিরে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় রান করছেন ৷ অধিনায়ক ঈশ্বরণও রানের মধ্যে রয়েছেন ৷ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে স্বস্তি দিয়েছে সুদীপ ঘরামির ফর্মে ফেরাও ৷ এছাড়াও সুমন্ত গুপ্ত, শাকির হাবিব গান্ধি রয়েছেন ৷ ব্যাটার এবং বোলারদের দলগত সংহতির ফসলে লুকিয়ে এবারের বাংলা দলের দাপট ৷ যা নকআউটে জারি রাখতে চান লক্ষ্মী ৷ টিম মিটিংয়ে সেই বার্তা ক্রিকেটারদের দিয়েছেন তিনি ৷
তবে প্রতিপক্ষ অন্ধ্রকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি ৷ কারণ, নকআউটে সব দলই কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ অন্ধ্র প্রাথমিক পর্বে গ্রুপ-এ'তে 31 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছে ৷ দলে স্টাম্পার-ব্যাটার শ্রীকর ভারতের মত জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করা ক্রিকেটার রয়েছেন ৷ এছাড়াও শইক রশিদ, অভিষেক রেড্ডির মত ব্যাটাররা রয়েছেন ৷ অলরাউন্ডার সৌরভ কুমারকেই বা উপেক্ষা করা যায় কীভাবে ৷ পেস আক্রমণে সত্যনারায়ন রাজু বিজয় হাজারে ট্রফির সর্বাধিক উইকেট শিকারি ৷ অফস্পিনার হিসেবে ত্রিপুরানা বিজয় রয়েছেন, যাঁর দখলে 23টি উইকেট ৷
30টি উইকেট রয়েছে অলরাউন্ডার সৌরভ কুমারের দখলে ৷ কোচ গ্যারি স্টিড জানালেন, এই পিচে তিনদিনের পর স্পিনাররা সম্ভবত সাহায্য পাবে ৷ তবে বাংলাকে সমীহ করছেন তাঁরাও ৷ কল্যাণীর খোলা পিচে পেসারদের জন্য মশলা থাকবে ৷ তাই টি-20 বিশ্বকাপের আবহেও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে আগুন যথেষ্ট ৷