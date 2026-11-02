ইডেনে ব্যাটিং ভরাডুবি বাংলার, শামির হাত ধরে ম্যাচে ফেরার আশায় ঈশ্বরণরা

ইডেনে ব্যাটিং ভরাডুবি বাংলার, শামির হাত ধরে ম্যাচে ফেরার আশায় ঈশ্বরণরা
Bengal Batting Collapse at Eden Gardens: খারাপ আবহাওয়া ও কম আলোর কারণে সময়ের অনেক আগেই বন্ধ হল বাংলা বনাম মহারাষ্ট্রের প্রথমদিনের খেলা ৷
Published : November 2, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনার পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার আকাশে মেঘের আনাগোনা ৷ ফলস্বরূপ সোমবার কম আলোয় বাংলা বনাম মহারাষ্ট্রের রঞ্জি ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যায় ৷ সেই সময় ইডেনে নিজের বোলিংয়ে আগুন ঝড়াচ্ছিলেন মহম্মদ শামি ৷ ফলে সকালের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পরেও, বাংলার ম্যাচে ফেরার আশা বজায় রয়েছে ৷
মহারাষ্ট্রের ইনিংসের সাত নম্বর ওভারের প্রথম দুই বলে পৃথ্বী শ (12) এবং দিগ্বিজয় পাতিল (0)-কে লেগ বিফর আউট করেন শামি ৷ এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের স্কোর যখন আট ওভারে 2 উইকেটে 21 রান, তখন কম আলোর কারণে খেলা বন্ধ করে দেন আম্পায়াররা ৷ ক্রিজে তখন অপরাজিত অঙ্কিত বাওনে (2) এবং সিদ্ধেশ বীর (7) ৷ চা বিরতির একটু আগে কম আলোর কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায় ৷ পরে আর তা শুরু করা যায়নি ৷
জয়ের হ্যাটট্রিক করে চতুর্থ ম্যাচে বাংলার শুরুটা হয়েছে দুঃস্বপ্নের মতো ৷ একবছর পরে ফের ইডেনে খেলতে নামলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ৷ প্রত্যাবর্তনটা সুখকর হল না ৷ টস জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল মহারাষ্ট্র ৷
প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভরাডুবি বাংলার ৷ মাত্র 143 রানে শেষ বাংলার প্রথম ইনিংস ৷ অভিষেক পোড়েল (54) এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিক (31) ছাড়া আর কেউই ব্যাট হাতে বাইশ গজে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি ৷ বাংলার ইনিংসে তৃতীয় সর্বোচ্চ সুদীপ ঘরামির 19 রান ৷ এককথায় ইডেনে লজ্জার ব্যাটিং বাংলার ৷ মাত্র 36.5 ওভারে শেষ বাংলার প্রথম ইনিংস । চলতি মরশুমে এর আগে বাংলার সর্বনিম্ন স্কোর ছিল সার্ভিসেস ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে 146 রান ৷
দিনের শুরুতে ইডেনের পিচ থেকে পেসাররা বাড়তি সাহায্য পেয়ে থাকেন ৷ তাজা উইকেটকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল মহারাষ্ট্র ৷ সেই কৌশল তাদের সফল ৷ একটা সময় মনে হচ্ছিল বাংলা বোধহয় 100 রানও পার করতে পারবে না ৷
মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে 26 ওভারে বাংলার স্কোর ছিল 101/7 ৷ এরপর আর 10.5 ওভারে 42 রান যোগ করে বাংলার ইনিংসে দাড়ি পড়ে যায় ৷ মহারাষ্ট্রের বোলারদের মধ্যে 3টি করে উইকেট প্রদীপ দাধে এবং তনয় সাঙ্ঘভির ৷ দু’টি শিকার রাজবর্ধন হাঙ্গরগেকর এবং সিদ্ধেশ বীরের ৷
বাংলার টপ-অর্ডারের রানের খরা নিয়ে আগেই কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছিলেন ৷ জানিয়েছিলেন, টপ-অর্ডারে যাঁদের রান আসেনি, তাঁরা রান করবেন ৷ এর জন্য দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে বলেও পরামর্শ দিয়েছিলেন লক্ষ্মী ৷ স্পষ্ট বার্তা ছিল, সেট হয়ে গিয়েও আউট হওয়ার সমস্যার সমাধান করতে হবে ব্যাটারদের ৷ কিন্তু, মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেট হওয়া দূর, বাইশ গজে টিকতেও পারলেন না অভিমন্যু, অঙ্কুর, সূরজ, সুদীপরা ৷ এমনকী গত ম্যাচে সেঞ্চুরি করা শাহবাজও এদিন শূন্যতে ফিরেছেন ৷
বাংলার এই ব্যাটিং ব্যর্থতার মধ্যেই ইডেনে একমাত্র আশার আলো জ্বেলে ছিলেন অভিষেক পোড়েল ৷ চন্দননগরের উইকেটকিপার ব্যাটার ব্যক্তিগত জীবনের ঝঞ্ঝা সরিয়ে মাঠে ফিরে দিল্লির বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন ৷ পরবর্তী দুই ম্যাচে ব্যর্থ হলেও রানে ফিরলেন ইডেনে ৷ তাও আবার দলের কঠিন সময়ে ৷ 67 বলে 54 রানের তাঁর ইনিংস এল পেস সহায়ক আবহে ৷ আটটি চারে সাজিয়েছিলেন ইনিংস ৷ তাঁর ইনিংস সংখ্যার নিরিখে দুর্দান্ত কিছু না-হলেও, পরিস্থিতির নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত ৷ কারণ, তা না-হলে বাংলার ইনিংস হয়তো 100 রানও পেরোত না ৷
72 রানে 7 উইকেট পড়ে যাওয়ার পর প্রদীপ্ত প্রামাণিককে নিয়ে ইনিংস টানলেন অভিষেক পোড়েল ৷ অষ্টম উইকেটের জুটিতে 66 রান যোগ করেন তাঁরা ৷ অভিষেক, প্রদীপ্ত, সুদীপ ঘরামি, অভিমন্যু ঈশ্বরণ ছাড়া বাকিরা কেউ দুই অঙ্কে পৌঁছতে পারেননি ৷ ইডেনে সকালে বল নড়াচড়া করায় সকলেই ব্যর্থ ৷ যা আদতে বাংলার ব্যাটারদের বিবর্ণ ছবিটা সামনে নিয়ে এল ৷
খেলার শেষে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার প্লেয়ারদের উৎসাহ দিতে দেখা গেল ৷ পৃথ্বী শ-এর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ৷ মহম্মদ শামির নেতৃত্বে প্রত্যাঘাত শুরু হয়েছে ৷ আগামিকালও হয়তো সকালে ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাবের জন্য মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ খেলা যদি শুরু করা যায়, তাহলে মহারাষ্ট্রের ব্যাটাররাও সমস্যায় পড়তে পারেন ৷ সেটা হলে ব্যাটারদের ব্যর্থতা ঢেকে সেই বোলারদেরই বাংলাকে ম্যাচে ফেরাতে হবে ৷