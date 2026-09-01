পদকের আলোর নীচে আঁধার, পরিকাঠামোর অভাবে কলিঙ্গতে বেড়ে উঠছে বাংলার সাঁতারের আগামী

পদকের আলোর নীচে আঁধার, পরিকাঠামোর অভাবে কলিঙ্গতে বেড়ে উঠছে বাংলার সাঁতারের আগামী
পরিকাঠামোগত অভাব তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে পড়শি রাজ্যে ৷ তবু 2036 অলিম্পিকে পদকের লক্ষ্য স্থির বারাসতের সানিথি'র ৷ শুনলেন সঞ্জয় অধিকারী ৷
Published : September 1, 2026 at 10:55 PM IST
বারাসত, 1 সেপ্টেম্বর: সবে পা দিয়েছে চোদ্দয় ৷ কিন্তু এই বয়সেই নিজের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে বারাসতের সানিথি মুখোপাধ্যায় ৷ সানিথি'কে যারা চেনেন না, তাদের জানিয়ে রাখা ভালো সম্প্রতি সাব-জুনিয়র ন্যাশনাল অ্যাকুয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাকে গর্বিত করেছে বছর চোদ্দর কিশোরী ৷ বাংলার ঘরে যে ছ'টি সোনা এসেছে তার মধ্যে চারটিই বারাসতের ডাকবাংলো মোড়ের শিক্ষক পরিবারের সন্তানের ঝুলিতে ৷ চারটি সোনার পাশাপাশি একটি ব্রোঞ্জও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ৷
সানিথি সোনা এনেছে 50 মিটার বাটারফ্লাই, 100 মিটার বাটারফ্লাই, 200 মিটার বাটারফ্লাই এবং 200 মিটার ফ্রি-স্টাইলে ৷ একটি ব্রোঞ্জ 200 মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে ৷ তবে বারাসতের কিশোরীর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে ট্যুইস্ট ৷ বাংলার ভূমি কন্যা হলেও সানিথির সাঁতার-চর্চা ভুবনেশ্বরে ৷ সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'র (SFI) অধীনে ৷ তাতে কী ? সোনাজয়ের পরেও সানিথি যেন এই বঙ্গেরই নেক্সট-ডোর গার্ল ৷ ইটিভি ভারত'কে ভাবলেশহীন সানিথি বলে, "সাফল্য নিয়ে বেশি ভাবতে চাই না ৷ আরও পদক জেতাই লক্ষ্য ৷"
সানিথির সাঁতার শেখার নেপথ্যেও রয়েছে একটি চমকপ্রদ কাহিনী ৷ বাবা-মায়ের আতঙ্ক মুক্তির কারণে সাঁতার শুরু বারাসত-কন্যার ৷ বাবা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সরকারি স্কুলের শিক্ষক ৷ স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে একসময় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে ছিলেন তিনি ৷ তাঁর বাসস্থান ছিল ভাগীরথীর খুব কাছে ৷ সেখানকার বিভিন্ন ওয়াটার রাইডে ছোটবেলা থেকে মেয়ের আকর্ষণ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন মা-বাবা ৷ একইসঙ্গে নিজেদের সাঁতার না-জানার ভয়ও মেয়েকে ঘিরে উঁকি দিয়েছিল তাঁদের মনে ৷ দু'য়ের মিশেলে ছোট্ট সানিথি'কে সাঁতারে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম মা-বাবা ৷ বারাসতে ফিরে সানিথি'কে ইন্দ্রনীল দাসের কোচিংয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় ৷ সেখানে খুব অল্প সময়েই নজর কেড়েছিল সানিথি ৷ কিন্তু তারপরেও এখন বাংলা নয়, বরং কলিঙ্গরাজ্যে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখে বাংলার সাঁতারের ভবিষ্যৎ ৷
সানিথি বলছে, "বাংলার পরিকাঠামোর অভাবই ভুবনেশ্বরে চলে যেতে বাধ্য করেছে ৷ কারণ ভালো সাঁতারু হওয়ার জন্য সারাবছর অনুশীলন জরুরি ৷ ভুবনেশ্বরে আমি এবং মা থাকি ৷ সাঁতার অনুশীলনের পরে মায়ের কাছেই পড়াশোনা ৷ 2036 অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করতে চাই ৷ সেভাবেই লক্ষ্য সাজাচ্ছি ৷ সেখানে পোডিয়াম ফিনিশ করাই আমার বুলস-আই ৷ সাফল্যের আত্মতুষ্টি নিয়ে আমি বসে থাকি না ৷ নতুন লক্ষ্য চাঁদমারি করে এগিয়ে যেতে চাই ৷"
2022 সালে পেশাদার সাঁতারের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল সানিথি'র। পরের বছরেই ওড়িশায় সাব-জুনিয়র বিভাগে তিনটি সোনা-সহ সেরা সাঁতারুর সম্মানপ্রাপ্তি ৷ তারপর থেকে সাফল্য এখন সানিথি'র পায়ে পায়ে হাঁটে ৷ শিক্ষক পরিবারে পড়াশোনার অগ্রাধিকার সবসময় ৷ বাবা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং মা সায়নী মুখোপাধ্যায় প্রথমে পড়াশোনার দিকেই মেয়েকে ঠেলতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু সাঁতারে ধারাবাহিক সাফল্য তাঁদের ভাবনায় বদল ঘটিয়েছে ৷ বয়সভিত্তিক সাঁতারে নিয়মিত সাফল্যের পাশাপাশি বয়সভিত্তিক আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতাতেও পদকের আলো সানিথির উপর ৷ এমনকী জাতীয় আসরে অলিম্পিয়ান সাঁতারুদের সঙ্গেও টক্কর দিয়ে সে নজর কেড়েছে ইতিমধ্যে ৷ ক্রিশ মার্টিনের পরামর্শে এবং এসএফআই সচিবের ব্যবস্থাপনায় ভুবনেশ্বরে সাঁতার শিক্ষার শুরু লিয়ঁ মার্শান্ডের অনুরাগীর ৷ সবমিলিয়ে সাঁতারের উন্নত পরিকাঠামো পাওয়ার লক্ষ্যেই সানিথি'র পড়শি রাজ্যে যাওয়া ৷
বাবা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার বেতনের সিংহভাগটাই চলে যায় ওর পিছনে ৷ কোনও কোনও মাসে ধারও করতে হয় ৷ এক-একটি সাঁতারের পোশাকের দামই প্রায় 55-60 হাজার টাকা ৷ ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণ ঋণ হয়ে গিয়েছে ৷ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি ৷" একই সুর মা সায়নীর গলায় ৷ বলছেন, "আমাদের আত্মত্যাগটা বড় কথা নয় ৷ মেয়ে লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যাক সেটাই চাই ৷" সাফল্যের আলোর মধ্যেও মুখোপাধ্যায় পরিবারের আক্ষেপ, "সানিথি যে সাফল্য পেয়েছে কিংবা বিদেশে নজর কেড়েছে তা হয়তো রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী জানেনও না ৷ পুষ্পস্তবক দেওয়া দূরে থাক, রাজ্য সাঁতার সংস্থা একটা ফোন পর্যন্ত করেনি ৷" বাংলা সাঁতারের ভবিষ্যত সানিথি'কে আগলে রাখতে একটু নজর ঘোরাক রাজ্য সরকার এবং রাজ্য সাঁতার সংস্থা ৷ পরোক্ষে অভিভাবকদের চাওয়া-পাওয়া এটুকুই ৷