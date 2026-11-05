রঞ্জিতে ঘরের মাঠে আত্মসমর্পণ বাংলার, দিওয়ালির আগে সাত পয়েন্ট 'উপহার' মহারাষ্ট্রকে

রঞ্জিতে ঘরের মাঠে আত্মসমর্পণ বাংলার, দিওয়ালির আগে সাত পয়েন্ট 'উপহার' মহারাষ্ট্রকে
ranji trophy bengal vs maharashtra : ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগের অসহায় আত্মসমর্পণ বাংলার জয়ের হ্যাটট্রিকের কৃতিত্বকে মাটিতে লুটিয়ে দিল ৷
Published : November 5, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর : মাটি কামড়ে পড়ে থেকে ম্যাচ বাঁচানো নয়, উইকেট ছুঁড়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে দিওয়ালির আগে মহারাষ্ট্রকে বোনাস-সহ সাত পয়েন্ট উপহার দিল বাংলা।
ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার ছবি বদলায়নি দ্বিতীয় ইনিংসেও ৷ বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র 186 রানে ৷ জয়ের জন্য 112 রান করতে নেমে মহারাষ্ট্র 10 উইকেটে জয় তুলে নেয়। পৃথ্বী শ 53 এবং শচিন ধাস 61 রানে অপরাজিত থাকেন। বোনাস সহ সাত পয়েন্ট পেয়ে এই জয়ের ফলে মহারাষ্ট্র এখন 19 পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে।
ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগের অসহায় আত্মসমর্পণ বাংলার জয়ের হ্যাটট্রিকের কৃতিত্বকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। টুর্নামেন্টের অন্যতম 'সেরা বোলিং শক্তি'র বিরুদ্ধে হেসেখেলে জয় তুলে নিলেন পৃথ্বীরা।
বৃহস্পতিবার সকালে 4 উইকেটে 76 রান নিয়ে খেলা শুরু করে বাংলা দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে। সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল কোনও রান না করেই ফিরে যান। শাহবাজ আহমেদ 15 বল খেলে আউট হন শূন্য রানে ৷ 79 রানে সূরজ, 87 রানে শাহবাজের আউটের সঙ্গে বাংলার পিঠও দেওয়ালে ঠেকে যায় ৷ সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়ানোর আশা অতি বড় সমর্থকও করেননি ৷
তবে, এই সময় অভিষেক পোড়েল এবং সুমন্ত গুপ্ত সপ্তম উইকেটে 64 রান যোগ করেন। এই দু'জনের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল বাংলা বোধহয় বিপদ কাটিয়ে অন্তত ড্রয়ের দিকে ম্য়াচকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে ৷ কিন্তু থিতু হয়েও উইকেট ছুঁড়ে দেওয়ার রোগ সেই আশায় জল ঢেলে দেয়। অভিষেক 84 বলে পাঁচটি চার এবং একটি ছক্কায় 65 রান করার পর ঝুঁকিপূ্র্ণ শট নিয়ে আউট হন।
সুমন্ত 93 বলে 59 রানের ইনিংস সাজিয়েছিলেন পাঁচটি বাউন্ডারিতে। মহম্মদ শামি 12 বলে ছয় রান করেছেন। যে বলে আউট হলেন, ঠিক তার আগেই লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান। তারপরও একই ভুল করলেন। মহারাষ্ট্রের বোলারদের মধ্যে 48 রানে চার উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল প্রদীপ দাধে। তনয় সাঙভি ব্যাট হাতে 60 রান করার পরে দুই ইনিংসে মোট 6টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা।
জয়ের হ্যাটট্রিক হলেও বাংলার ব্যাটারদের, বিশেষ করে টপ অর্ডারের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কোচ লক্ষীরতন শুক্লা পরিশ্রম করার কথা বলে তাঁদের আড়াল করেছিলেন। কিন্তু তার যে কোনও ফল হয়নি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল ইডেনে এদিনের হার ৷
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