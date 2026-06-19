এশিয়াডের দলে দুই বঙ্গ প্য়াডলার সিন্ড্রেলা-সুতীর্থা, বাদ পড়ে ক্ষুব্ধ মণিকা

এশিয়াডের দলে দুই বঙ্গ প্য়াডলার সিন্ড্রেলা-সুতীর্থা, বাদ পড়ে ক্ষুব্ধ মণিকা
মেয়েদের স্কোয়াডে প্রথম পাঁচে নেই তারকা প্যাডলার মণিকা বাত্রা ৷ রিজার্ভে রাখা হয়েছে তাঁকে ৷
Published : June 19, 2026 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: মাসকয়েক আগে বিশ্ব টিটি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে জায়গা পেয়ে সাড়া ফেলেছিল সে ৷ ফের ভারতীয় দলে সুযোগ বঙ্গ প্যাডলার সিন্ড্রেলা দাসের ৷ এবার আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়েছে, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার উদীয়মান প্রতিভা সিন্ড্রেলা ৷ এছাড়াও এশিয়াডের জন্য ভারতীয় দলে রয়েছেন বাংলার আরও এক প্যাডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ৷
নৈহাটীর সুতীর্থা অবশ্য বেশ কিছুদিন পর ভারতীয় দলে ফিরলেন ৷ আগামী 19 সেপ্টেম্বর থেকে জাপানের আইচি-নাগোয়াতে শুরু হবে 20তম এশিয়ান গেমস ৷ যা শেষ হবে 4 অক্টোবর ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পরবর্তী এশিয়াডে ভারতের সিনিয়র মেয়েদের দলে জায়গা করে নিয়ে ফের নজর টানল বছর ষোলোর সিন্ড্রেলা ৷ অনূর্ধ্ব-19 বাংলার প্যাডলারটি স্বাভাবিকভাবেই রোমাঞ্চিত ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পাওয়া শিক্ষা এশিয়ান গেমসের মঞ্চে কাজে লাগাতে চায় বলে জানিয়েছে সিন্ড্রেলা ৷ ভারতীয় দলে সিন্ড্রেলা এবং সুতীর্থা ছাড়াও সুযোগ পেয়েছেন সৃজা আকুলা, যশস্বিনী ঘোড়পারে, দিয়া চিতালে'রা ৷ রিজার্ভে থাকছেন কিংবদন্তি মণিকা বাত্রা এবং স্বস্তিকা ঘোষ ৷
নতুনদের ভারতীয় দলে তুলে নিয়ে আসতেই মণিকাকে প্রথম পাঁচে রাখা হয়নি বলে খবর ৷ আবার বেশ কিছু রিপোর্টে প্রকাশ ঘরোয়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ না-করায় বাদ পড়েছেন জাকার্তা এশিয়াডের ব্রোঞ্জ পদকজয়ীকে (ডাবলস) ৷ যা নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে ৷ এশিয়াডের দলে সুযোগ না-পেয়ে ক্ষুব্ধ মণিকা জানিয়েছেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার কোনও সুস্পষ্ট কারণ ব্য়াখ্যা করা হয়নি ৷
🚨 Manika Batra raised questions over his exclusion from Table Tennis Squad for Asian Games 2026— The Khel India (@TheKhelIndia) June 18, 2026
" my exclusion from the asian games 2026 squad is deeply disheartening, not only because of the outcome, but because of the manner in which the selection criteria appear to have been… https://t.co/U0uZThFjIm pic.twitter.com/cwHbz4GqMg
তবে সুযোগ পেয়ে সুতীর্থা জানালেন, ভারতের হয়ে ফিরে আসতে পেরে অবশ্যই খুশি ৷ তবে সাফল্য না-পেলে যে এই প্রত্যাবর্তনের মূল্য থাকবে না, তাও স্পষ্ট করলেন তিনি ৷ আপাতত সামনের দু'মাসে প্র্যাকটিসে নিজেকে নিংড়ে দিতে চান বলে জানালেন নৈহাটীর মেয়ে ৷
পুরুষ দলে বাংলার অঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং রণিত ভঞ্জকে রিজার্ভ দলে রাখা হয়েছে ৷ পাঁচজনের মূল দলে রয়েছেন মানব ঠক্কর, হরমিত দেশাই, মানুষ শাহ, জ্ঞানসেকরন সাথিয়ান এবং পায়াস জৈন ৷ সাম্প্রতিক সময়ে টেবল টেনিসে দেশের ছেলে-মেয়েদের আর্ন্তজাতিক মঞ্চে পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজরকাড়া ৷ বিশেষ করে মেয়েরা চিনের বিরুদ্ধে লড়াই ছুড়ে দিচ্ছেন এবং সাফল্য পাচ্ছেন ৷ এশিয়ান গেমসে পদক পাওয়ার ক্ষেত্রে চিন সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ তাদের বিরুদ্ধে সাফল্য পেলেই পদক স্বপ্ন সম্ভব বলে মনে করছেন এশিয়াডের দলে সুযোগ পাওয়া প্য়াডলাররা ৷