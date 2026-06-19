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এশিয়াডের দলে দুই বঙ্গ প্য়াডলার সিন্ড্রেলা-সুতীর্থা, বাদ পড়ে ক্ষুব্ধ মণিকা

মেয়েদের স্কোয়াডে প্রথম পাঁচে নেই তারকা প্যাডলার মণিকা বাত্রা ৷ রিজার্ভে রাখা হয়েছে তাঁকে ৷

SUTIRTHA MUKHERJEE
এশিয়ডের দলে ফিরলেন সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 1:59 PM IST

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কলকাতা, 19 জুন: মাসকয়েক আগে বিশ্ব টিটি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে জায়গা পেয়ে সাড়া ফেলেছিল সে ৷ ফের ভারতীয় দলে সুযোগ বঙ্গ প্যাডলার সিন্ড্রেলা দাসের ৷ এবার আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়েছে, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার উদীয়মান প্রতিভা সিন্ড্রেলা ৷ এছাড়াও এশিয়াডের জন্য ভারতীয় দলে রয়েছেন বাংলার আরও এক প্যাডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ৷

নৈহাটীর সুতীর্থা অবশ্য বেশ কিছুদিন পর ভারতীয় দলে ফিরলেন ৷ আগামী 19 সেপ্টেম্বর থেকে জাপানের আইচি-নাগোয়াতে শুরু হবে 20তম এশিয়ান গেমস ৷ যা শেষ হবে 4 অক্টোবর ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পরবর্তী এশিয়াডে ভারতের সিনিয়র মেয়েদের দলে জায়গা করে নিয়ে ফের নজর টানল বছর ষোলোর সিন্ড্রেলা ৷ অনূর্ধ্ব-19 বাংলার প্যাডলারটি স্বাভাবিকভাবেই রোমাঞ্চিত ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পাওয়া শিক্ষা এশিয়ান গেমসের মঞ্চে কাজে লাগাতে চায় বলে জানিয়েছে সিন্ড্রেলা ৷ ভারতীয় দলে সিন্ড্রেলা এবং সুতীর্থা ছাড়াও সুযোগ পেয়েছেন সৃজা আকুলা, যশস্বিনী ঘোড়পারে, দিয়া চিতালে'রা ৷ রিজার্ভে থাকছেন কিংবদন্তি মণিকা বাত্রা এবং স্বস্তিকা ঘোষ ৷

নতুনদের ভারতীয় দলে তুলে নিয়ে আসতেই মণিকাকে প্রথম পাঁচে রাখা হয়নি বলে খবর ৷ আবার বেশ কিছু রিপোর্টে প্রকাশ ঘরোয়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ না-করায় বাদ পড়েছেন জাকার্তা এশিয়াডের ব্রোঞ্জ পদকজয়ীকে (ডাবলস) ৷ যা নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে ৷ এশিয়াডের দলে সুযোগ না-পেয়ে ক্ষুব্ধ মণিকা জানিয়েছেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার কোনও সুস্পষ্ট কারণ ব্য়াখ্যা করা হয়নি ৷

তবে সুযোগ পেয়ে সুতীর্থা জানালেন, ভারতের হয়ে ফিরে আসতে পেরে অবশ্যই খুশি ৷ তবে সাফল্য না-পেলে যে এই প্রত্যাবর্তনের মূল্য থাকবে না, তাও স্পষ্ট করলেন তিনি ৷ আপাতত সামনের দু'মাসে প্র্যাকটিসে নিজেকে নিংড়ে দিতে চান বলে জানালেন নৈহাটীর মেয়ে ৷

পুরুষ দলে বাংলার অঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং রণিত ভঞ্জকে রিজার্ভ দলে রাখা হয়েছে ৷ পাঁচজনের মূল দলে রয়েছেন মানব ঠক্কর, হরমিত দেশাই, মানুষ শাহ, জ্ঞানসেকরন সাথিয়ান এবং পায়াস জৈন ৷ সাম্প্রতিক সময়ে টেবল টেনিসে দেশের ছেলে-মেয়েদের আর্ন্তজাতিক মঞ্চে পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজরকাড়া ৷ বিশেষ করে মেয়েরা চিনের বিরুদ্ধে লড়াই ছুড়ে দিচ্ছেন এবং সাফল্য পাচ্ছেন ৷ এশিয়ান গেমসে পদক পাওয়ার ক্ষেত্রে চিন সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ তাদের বিরুদ্ধে সাফল্য পেলেই পদক স্বপ্ন সম্ভব বলে মনে করছেন এশিয়াডের দলে সুযোগ পাওয়া প্য়াডলাররা ৷

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