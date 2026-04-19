'এক-দেড় বছরের মধ্যেই সিনিয়র দলে খেলতে চাই', দক্ষিণ এশীয় টুর্নামেন্টের সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী অঙ্কোলিকা

আত্মবিশ্বাসী অঙ্কোলিকা জানাল বাংলা টেবল টেনিসের আগামীর মুখ হলেও কোনও বাড়তি চাপ নেই তাঁর উপর ৷ ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীকে আর কী বলল সে ?

Published : April 19, 2026 at 6:14 PM IST

কলকাতা, 19 এপ্রিল: অনূর্ধ্ব-15 বিভাগে সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস উভয় ক্য়াটেগরিতে সে শেষ করেছে পোডিয়াম শীর্ষে ৷ সিমলায় দক্ষিণ এশীয় যুব চ্য়াম্পিয়নশিপে প্রশ্নাতীত এই সাফল্য ভারতের সিনিয়র দলে সুযোগের বিষয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে অঙ্কোলিকা চক্রবর্তীকে ৷ ঐহিকা মুখোপাধ্য়ায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্য়ায় পরবর্তী বাংলার টিটি'তে নিঃসন্দেহে যোগ্য উত্তরসূরি অঙ্কোলিকা ৷ সাম্প্রতিক সাফল্য তারই পক্ষে কথা বলছে ৷ সদ্য জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য কুড়িয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে টেলিফোনিক আলাপচারিতায় নানা প্রশ্নের উত্তর দিল অঙ্কোলিকা ৷

সম্প্রতি সিন্ড্রেলা দাসের ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া বাংলার টেবল টেনিসের বড় বিজ্ঞাপন ৷ তেমনই অঙ্কোলিকার দক্ষিণ এশীয় টুর্নামেন্টের একাধিক ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘটনাও একইরকমের গর্বের ৷ প্রসেনজিৎ সরকার এবং তাপসী সরকারের ছাত্রী জানায়, সাফল্য তাঁর প্রত্যাশিত ছিল ৷ কীভাবে এতটা আত্মবিশ্বাসী? জানতে চাওয়া হলে নৈহাটির কিশোরী বলে, "মার্চ মাসের পুরোটা বাড়িতে ছিলাম ৷ ওই সময় প্রচুর পরিশ্রম করেছি ৷ পরিশ্রম এবং অনুশীলনের জন্যই আমার আত্মবিশ্বাসটা বেড়ে গিয়েছিল ৷"

বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে সাফল্য অভ্যাসে পরিণত করেছে অঙ্কোলিকা ৷ ইতিমধ্যে ভারতের হয়ে মোট 34টি আন্তর্জাতিক পদকও জিতেছে ৷ গুজরাতের গান্ধিনগরে 87তম আন্তঃরাজ্য সাব-জুনিয়র এবং ক্যাডেট চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-15 বিভাগে সিঙ্গলস, ডাবলস এবং দলগত ক্য়াটেগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৷ যা তাঁকে সিমলায় দক্ষিণ এশীয় ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দেয়। সেখানেও একাধিক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অঙ্কোলিকা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রতিযোগিতায় 13টি পদক জিতে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত ৷ সেখানে সাফল্যের আলোয় আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় অঙ্কোলিকা ৷ আগামী মাসে ব্যাংককে ইউটিটি চ্যাম্পিয়নশিপ ও জুনে ওমানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এখন পাখির চোখ নৈহাটি-কন্যার ৷

সাফল্যের রেসিপি জানাতে গিয়ে দিনে ঘড়ি ধরে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা অনুশীলনের কথা জানাল অঙ্কোলিকা ৷ ফিটনেস, সার্ভিস এবং শটের বৈচিত্র্যে নিজেকে আরও শাণিত করতে চান নৈহাটি সেন্ট লুকস ডে স্কুলের ছাত্রী ৷ বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে অনূর্ধ্ব-15 বিভাগে মেয়েদের মধ্যে পাঁচে রয়েছে অঙ্কোলিকা ৷ অনূর্ধ্ব-17 বিভাগে তাঁর স্থান 21 নম্বরে ৷ আর অনূর্ধ্ব-19 বিভাগে সাতচল্লিশে রয়েছে অঙ্কোলিকা ৷ অনূর্ধ্ব-15 বিভাগে মিক্সড-ডাবলসে অঙ্কোলিকা রয়েছেন তিন নম্বরে এবং ডাবলসে ছ'য়ে ৷ সুতীর্থা-ঐহিকাদের পর সিন্ড্রেলা দাস-অঙ্কোলিকা চক্রবর্তীরাই বাংলার টেবল টেনিসের আশা-ভরসা। প্রত্যাশার চাপ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এসব ক্ষেত্রে ৷ অঙ্কোলিকা অবশ্য সেসব আমল দিতে রাজি নন ৷ তাঁর মতে প্রত্যাশা চাপ নয়, বরং অনুপ্রেরণা।

অঙ্কোলিকা এতটাই আত্মবিশ্বসী যে আগামী দেড় বছরের মধ্যে নিজেকে ভারতের সিনিয়র দলে দেখতে চায়। সে বলছে, "আমি সিন্ড্রেলাকে কয়েক মাস আগে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ৷ তার আগেও হারিয়েছি ৷ আমি আমার ক্ষমতা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ৷" ভারতীয় টেবল টেনিসের কিংবদন্তি মণিকা বাত্রার খেলার শৈলী পছন্দ ইতিমধ্যে দু'বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া অঙ্কোলিকার ৷ তবে পরিশীলিত হতে বিদেশে ট্রেনিং বা বিদেশি কোচের অধীনে ট্রেনিং প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না সে ৷ তাঁর মতে, মনোযোগ এবং পরিশ্রম সঠিকভাবে করতে পারলে দেশীয় কোচের কোচিংয়েও সফল হওয়া যায় ৷

খেলার ব্যস্ত সূচির মধ্যেও পড়াশোনার বিষয়েও মনোযোগী অঙ্কোলিকা ৷ স্কুল এবং সহপাঠীরা তাঁকে ভীষণ সাহায্য করে বলে জানাল সে ৷ গতবছর আচমকা পিতৃহারা হয়েছে বাংলার প্রতিশ্রুতিমান প্যাডলার ৷ ফলত টেবল টেনিসকে আঁকড়ে চলার পথটা মসৃণ না-হলেও আরও শক্ত করে ব্যাট আঁকড়েই সাফল্যের সরণি খুঁজছেন অঙ্কোলিকা ৷ ছাত্রীকে নিয়ে কোচ প্রসেনজিৎ সরকার বলছেন, "মেয়েটির মধ্যে মশলা রয়েছে ৷ টেবল টেনিস ওর ধ্যানজ্ঞান ৷ পরিশ্রম করতে ভয় পায় না ৷ শেখার আগ্রহ রয়েছে ৷ হাল না-ছাড়া মানসিকতার জন্যই ইতিমধ্যে দেশের সেরা ৷ দ্রুত ভারতের সিনিয়র দলে চলে আসবে ৷"

ANKOLIKA CHAKARABORTY
অঙ্কোলিকা চক্রবর্তী
ANKOLIKA CHAKARABORTY EXCLUSIVE

