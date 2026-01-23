সুদীপের ডাবল-টন, রানের পাহাড়ে চড়ে শেষ আটের গন্ধ বাংলা শিবিরে
দ্বিতীয়দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 393 রানে পিছিয়ে থাকা সার্ভিসেস হারিয়েছে আট উইকেট ৷
Published : January 23, 2026 at 5:47 PM IST
কল্যাণী, 23 জানুয়ারি: তিন অঙ্কে পৌঁছে গিয়েছিলেন গতকালই ৷ আর দ্বিতীয়দিন শতরানকে কেরিয়ারের পয়লা দ্বিশতরানের রূপ দিলেন সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় ৷ প্রত্যাবর্তনে ওপেনিং ব্যাটারের ম্য়ারাথন ইনিংসে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে বাংলা ৷ 519 রানে শেষ হল বাংলার প্রথম ইনিংস ৷
প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে বাংলা পেসারদের দাপটে বেকায়দায় বিপক্ষ ৷ দ্বিতীয়দিন শেষে 126 রানে আট উইকেট হারিয়ে ফলো-অনের সামনে সার্ভিসেস ৷ 393 রানে পিছিয়ে তাঁরা ৷ 32 রানে ক্রিজে রয়েছেন নকুল শর্মা ৷ আদিত্য কুমার অপরাজিত আট রানে ৷ সুদীপের দ্বিশতরানের পাশাপাশি দ্বিতীয়দিন মহম্মদ শামির আগুনে স্পেলও উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল কল্যাণীর সবুজ পিচে ৷
গতকাল 140 রানে অপরাজিত সুদীপ দ্বিতীয়দিন থামলেন 209 রানে ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম দ্বিশতরান হাঁকিয়ে সতীর্থ অনুষ্টুপ মজুমদারের শততম ম্যাচ উদযাপন বাঁ-হাতি ওপেনারের ৷ 327 বলে 18টি বাউন্ডারি এবং একটি বিশাল ছক্কায় ইনিংস সাজালেন সুদীপ ৷ চার উইকেটে 340 নিয়ে দ্বিতীয়দিনের খেলা শুরু করে বাংলা ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ওভারেই সুমন্ত গুপ্তর (36) উইকেট হারায় বাংলা ৷ সুযোগ পেয়ে অবশ্য ব্যাট হাতে নজর কাড়া পারফরম্যান্স শাকির হাবিব গান্ধির ৷ সুদীপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দলের রানকে পাহাড় প্রমাণ করলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ তাঁর 91 রানের অপরাজিত ইনিংসে ছিল 10টি চার ৷ তবে তাঁর ইনিংস সেঞ্চুরির পূর্ণতা পেল না দলের লোয়ার-অর্ডারের ব্যর্থতায় ৷ আকাশদীপ (1), মহম্মদ শামি (6), সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (1), মুকেশ কুমার (0) মাত্র 27 রানের মধ্যে সাজঘরে ফেরেন ৷
A brilliant all-round day for Bengal against Services at the Bengal Cricket Academy, Kalyani! 🏏 #CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/NHflw5RjpA— CABCricket (@CabCricket) January 23, 2026
প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে সার্ভিসেসের ব্যাটাররা প্রথম থেকেই নড়বড়ে ৷ চা-বিরতির পরে পিচে আগুন ছোটাতে থাকেন বাংলার পেসাররা ৷ শামি, সূরজ ও আকাশদীপদের দাপটে সার্ভিসেসের ব্যাটসম্যানরা কার্যত নিরুত্তর ৷ 41 রানে শামি প্রথম উইকেট তুলে নেওয়ার পর থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে সার্ভিসেস ৷ কল্যাণীর মাঠের সবুজ উইকেট এবং হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে বিধ্বংসী হয়ে ওঠেন বাংলার পেসাররা ৷
সূরজের তিন উইকেটের পাশে শামির ঝুলিতে জোড়া উইকেট ৷ আকাশদীপের দখলেও তিন উইকেট ৷ বাকি এখনও দু'দিন ৷ সার্ভিসেসের ফলো-অন সময়ের অপেক্ষা ৷ তৃতীয়দিনই হয়তো ম্যাচের ফলাফল হয়ে যাবে ৷ সেক্ষেত্রে বোনাস-সহ সাত পয়েন্ট নিয়ে বাংলার শেষ আটের দরজা খুলে যাওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বলাই যায় ৷