কেরলমের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা, 6 পয়েন্ট পেতে চাই 6 উইকেট

কেরলমের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা, 6 পয়েন্ট পেতে চাই 6 উইকেট
Kerala Vs Bengal Ranji Trophy: বৃহস্পতিবার শেষ দিনে 6 পয়েন্ট পাওয়ার জন্য বাংলার দরকার 6 উইকেট। কেরালমের দরকার 355 রান।
Published : October 28, 2026 at 11:44 PM IST
মঙ্গলাপুরম (কেরলম), 27 অক্টোবর: চালকের আসনে বাংলা। এবার জয়ের হ্যাটট্রিকে চোখ লক্ষীরতন শুক্লাদের। কেরলমের বিরুদ্ধেও অনবদ্য অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনের পরেও কেরলম ম্যাচে তৃতীয় দিনের শেষে নিয়ন্ত্রণ বাংলার কারণ ব্যাটার এবং বোলারদের দলগত সংহতি। বৃহস্পতিবার শেষ দিনে 6 পয়েন্ট পাওয়ার জন্য বাংলার দরকার 6 উইকেট। কেরালমের দরকার 355 রান।
বর্তমানে কেরলম দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে 53 রানে চার উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে। প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনে কেরলমের অভিষেক জে নায়ার (0),জলজ সাক্সেনা (18), অভিষেক পি নায়ার (0),শচিন বেবি (10) সাজঘরে ফিরেছেন। 19 রানে ব্যাট করছেন অধিনায়ক বিষ্ণুবিনোদ । সলমন নিজার এখনও খাতা খুলতে পারেননি। ম্যাচ জেতা বা ড্র করা কোনওটাই কেরলমের পক্ষে সহজ হবে না । অন্য়দিকে দিনের শুরুতেই কেরলমের কয়েকটি উইকেট তুলে নিয়ে চাপ আরও বাড়াতে চাইবে বাংলা । শুরুর দিকে কেরলম উইকেট না হারলে একটু হলেও চাপে পড়বে বাংলা ।
তৃতীয় দিনের শুরুতে 6 উইকেটে 101 রান নিয়ে খেলা শুরু করে কেরলমের প্রথম ইনিংস শেষ হয় 141 রানে। প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনের সামনে কেরালমের ব্যাটাররা শুরু থেকেই নাস্তানাবুদ হতে থাকেন। 44 রানের বিনিময়ে মোট চারটে উইকেট প্রদীপ্ত প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে মহম্মদ শামির শিকার তিন এবং শাহবাজ আহমেদের দুই। তৃতীয় দিনের সকালে দ্রুত কেরালমেরক প্রথম ইনিংস শেষ হয় 40 রান যোগ করে 141 রানে।
209 রানের লিড নিয়েও বাংলা ফলো অন করার বদলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। দ্রুত 198 রান তুলে অলআউট হয়ে যায়। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের 47 এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের 34 বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শাহবাজ আহমেদ 20 রান করেছেন । প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়া অভিষেক পোড়েল 21 রান করেন। জলজ সাক্সেনা 70 রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে বাংলাকে দ্বিতীয় ইনিংসে দুশো রানের নিচে থামিয়ে দেন।
407 রানে পিছিয়ে থেকে খেলতে নেমে কেরলম তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ফের ল্যাজেগোবরে হয়। প্রদীপ্ত চার শিকার করলেও মহম্মদ শামি এবং শাহবাজ আহমেদ নিয়ন্ত্রিত বল করে প্রতিপক্ষের উপর চাপ বাড়ানোর কাজটা করে গিয়েছেন। ফলসরূপ দিনের শেষে চালকের আসন বাংলা।