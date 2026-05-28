'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি রূপায়ণে বিওএ-র চিঠি, অস্বস্তিতে একাধিক সংস্থা

'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি রূপায়ণে বিওএ-র চিঠি, অস্বস্তিতে একাধিক সংস্থা
এই মুহূর্তে রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায় এক ব্যক্তি একাধিক শীর্ষপদ আঁকড়ে রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ৷
Published : May 28, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 28 মে: রাজ্য সাঁতার সংস্থার (BASA) কার্যকরী কমিটি গঠনে বেনিয়মের অভিযোগ ৷ ফলস্বরূপ সেটিকে ভেঙে নয়া অ্যাড-হক কমিটি গঠন করে দিয়েছে সর্বভারতীয় সাঁতার ফেডারেশন (SFI) ৷ এবার সামনে এল খেলাধুলোর ক্ষেত্রে আরও কিছু রাজ্য সংস্থায় বিস্তর গণ্ডগোলের অভিযোগ ৷ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এক ব্যক্তি একাধিক রাজ্য সংস্থার শীর্ষপদ আঁকড়ে রয়েছেন ৷ সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম চন্দন রায়চৌধুরী, সুজিত বসু, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ৷ এমতাবস্থায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি কার্যকর করার চিঠিতে অস্বস্তিতে একাধিক সংস্থা ৷
পশ্চিমবঙ্গ প্রোগ্রেসিভ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিবের পাশাপাশি বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এছাড়াও রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশন এবং মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব পদে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ৷ ইতিমধ্যে রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় লবিকে সরাতে উদ্যোগী হয়েছেন প্রাক্তন খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ পালিত ৷ বিগত রাজ্য সরকারের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এখন ইডি অভিযোগে হেফাজতে ৷ তিনিও পশ্চিমবঙ্গ জুডো অ্যাসোসিয়েশন এবং হকি বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট ৷ এছাড়াও কমলেশ চট্টোপাধ্যায় একাধিক সংস্থার শীর্ষপদে রয়েছেন ৷ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী প্যারা-স্পোর্টস, ভারোত্তলনের রাজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে রয়েছেন। ইতিমধ্যে চন্দন রায়চৌধুরী 'এক ব্যক্তি এক পদ' নিয়ম মেনে অন্য পদ ছেড়েছেন ৷ তবে বাকিরা এখনও সেই পথে হাঁটেননি।
সুজিত বসু যেভাবে রাজনীতি-সহ অন্যান্য সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন তাতে তিনি মাঠমুখো আর হবেন বলে মনে হয় না ৷ তাছাড়া রাজনৈতিক পালাবদলের পরে রাজ্যের শাসক দল চাইছে বিগত জমানার ব্যক্তিদের ক্রীড়া প্রশাসনের পদ থেকে সরিয়ে দিতে বা পরোক্ষে সরতে বাধ্য করতে। মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতির পদ থেকে ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ ময়দানের পরিবর্তনশীল হাওয়া বুঝতে পেরেই তাঁর সরে দাঁড়ানো ৷ যদিও তিনি এই পদত্যাগকে 'ব্যক্তিগত' বলে উল্লেখ করেছেন ৷
রাজ্য সাঁতার সংস্থায় অ্যাড-হক কমিটি বসার পরে এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থা ৷ 30 মে শনিবার গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার যুগ্ম-সচিবের পদ থেকে কয়েকমাস আগে ইস্তফা দিয়েছেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ তাঁর আচমকা পদত্যাগে বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে প্রশাসনিক কাজকর্ম ধাক্কা খেয়েছে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিভিন্ন জেলার টেবল টেনিস সংস্থাগুলোর সভাপতি এবং সচিবরা সেই বৈঠকে যোগও দিয়েছিলেন ৷ সেখানে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অর্ন্তবর্তী যুগ্ম-সচিব বেছে নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সেটা যথাযথ ভাবে করা যায়নি ৷
আগামী 30 জুন শনিবারের মধ্যে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থায় নির্বাচন করতেই হবে ৷ তবে তার আগে সংবিধানে প্রয়োজনীয় বদল আনা প্রয়োজন ৷ ফলে এই অচলাবস্থা কাটাতে বিএসটিটিএ'র চ্যাপ্টার ওয়ানের অর্ন্তবর্তীকালীন যুগ্ম সচিব পদে কাউকে বসতেই হবে ৷ কেন হঠাৎ যুগ্ম-সচিবের পদ ছাড়লেন দীর্ঘদিন রাজ্য সংস্থার দায়িত্ব সামলানো শর্মী সেনগুপ্ত ? তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বেশ কিছু ক্ষমতালোভী ফঁড়ে, কিছু কর্মকর্তা টেবল টেনিসের ভালো করার মুখোশ পরে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করছেন ৷ যাদের শর্মী সেনগুপ্তই কমিটিতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সব কর্মকর্তা প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি ব্যবসার স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় ৷ সংস্থার শেষ মিটিংয়ে এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে যাতে উপযুক্ত পরিকাঠামো না-থাকলে টুর্নামেন্ট আয়োজনের অনুমতি না-মেলার কথা বলা হয়েছে ৷
ফলে সারাবছর যে 20-22টি টুর্নামেন্ট হয় তা কমে যেতে বাধ্য ৷ আর হাতে গোনা পরিকাঠামোওয়ালা অ্যাকাডেমি ছাড়া কারও পক্ষে টুর্নামেন্ট আয়োজন সম্ভব হবে না ৷ এই পরিকল্পনার পিছনে এক প্রথিতযশা টেবিল টেনিস দম্পতি রয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ যাঁদের মদত দিচ্ছেন এক হঠাৎ ক্ষমতা পাওয়া কর্মকর্তা ৷ প্রশয় রয়েছে বিএসটিটিএ-র প্রেসিডেন্টেরও ৷ এছাড়াও রাজ্যে পালাবদলের পরে টেবল টেনিসের উত্তরবঙ্গ লবি সক্রিয় হয়েছে। পারফরম্যান্স সেভাবে নেই অথচ উত্তরবঙ্গ লবির কুর্শির লোভ রয়েছে ৷ ফলে টেবিল টেনিস প্রশাসনে এখন ক্ষমতা দখলের লড়াই সমান্তরালভাবে চলছে ৷ অঙ্কুর ভট্টাচার্যের মতো অনেকেই এই অস্বস্তিকর আবহে হাঁপিয়ে উঠে রাজ্য ছাড়ার জন্য চেষ্টা করছে বলে খবর ৷
এমতাবস্থায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি প্রয়োগের চিঠি নিঃসন্দেহে স্বপন বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্বস্তিতে ফেলবে। ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, ক্রীড়াজগতে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক রং এবং পরিবারতন্ত্র কায়েম হতে দেবে না ৷ পূর্বতন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দুই ভাইয়ের ক্রীড়ামহলে যে দাপট, তাতে যে ইতি পড়বে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে 15টি জেলার কর্তাব্যক্তিরা টেবিল টেনিসের গজিয়ে ওঠা সমস্যার সমাধানে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে উদ্যোগী ৷ তাই 30 মে শনিবার রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ মিটিং উত্তপ্ত হওয়ার রসদ যথেষ্ট রয়েছে ৷ নজর রাখছে বিওএ ৷ খেলোয়াড়দের স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তা দিয়েছে তারা ৷