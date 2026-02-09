সুদীপের মহাকাব্যিক ইনিংসের করুণ পরিণতি, সরাসরি জিতে সেমির পথে বাংলা
33 বলে ঝোড়ো 53 রান করলেন মহম্মদ শামি ৷ বাংলার প্রথম ইনিংস থামল 629 রানে ৷
Published : February 9, 2026 at 5:27 PM IST
কল্যাণী, 9 ফেব্রুয়ারি: অপরাজিত 216 রান করে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করা সুদীপ ঘরামির কাছে ত্রিশতরান চেয়েছিলেন বাংলা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ এক রানের জন্য হেডস্যরের মনস্কামনা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলেন দলের তিন নম্বর ব্যাটার ৷ 299 রানে আউটে মহাকাব্যিক ইনিংসের বিয়োগান্তক পরিণতি হল সুদীপের ৷ বাংলার তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিশতরানের নজির অল্পের জন্য ছুঁতে ব্যর্থ হলেন তিনি ৷ তবু আর্কাইভে জায়গা করে নেবে এই ইনিংস ৷ আর সুদীপের 299 রানে ভর করেই অন্ধ্রকে সরাসরি হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে বাংলা ৷ পঞ্চমদিন জিততে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের চায় সাত উইকেট ৷
রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার হয়ে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস রয়েছে দেবাং গান্ধির (323) ঝুলিতে ৷ তালিকার দ্বিতীয়স্থানে মনোজ তিওয়ারির 303 ৷ এরপর তৃতীয়স্থানে জায়গা করে নিলেন সুদীপ ৷ 596 বল খেলার অর্থ পঞ্চাশ ওভারের ম্য়াচে দু'টো ইনিংস পুরোটা ব্যাট করা ৷ 31টি চার এবং হাফডজন ছক্কায় সুদীপ ঘরামি তাঁর মহাকাব্যিক ইনিংস সাজালেন কল্যাণীতে ৷ যেখানে ছাত্রের খেলা দেখতে এসেছিলেন দেবেশ চক্রবর্তী ৷ চলতি মরশুমে সুদীপ রানের মধ্যে ছিলেন না ৷ সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে এই কল্যাণী স্টেডিয়ামেই দু'ইনিংসে ব্যর্থ হওয়ার পর সুদীপ ছোটবেলার কোচের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। সেখানে ভুলত্রুটি শুধরে হরিয়ানার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে কঠিন পিচে 61 রান করেন ৷ যা ছিল কোয়ার্টার ফাইনালের মহাকাব্যিক ইনিংসের পূর্বাভাস ৷
সুদীপের ব্য়াটে 629 রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস ৷ 33 বলে 53 রান করে নজর কাড়েন মহম্মদ শামি ৷ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে অন্ধ্র তিন উইকেটে 64 রান তুলেছে ৷ বাংলা এগিয়ে 270 রানে ৷ সবমিলিয়ে প্রথম ইনিংসে 334 রানে এগিয়ে থেকে রঞ্জির শেষ চারে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত বাংলার ৷ সামনে জম্মু-কাশ্মীর। যারা প্রথমবার রঞ্জি ট্রফির শেষচারে পৌঁছে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ৷
A brilliant day for Bengal with both bat and ball against Andhra in the quarter-final match of the Ranji Trophy 2025–26. 🏏#CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/IOnT7Qne6Z— CABCricket (@CabCricket) February 9, 2026
তবে সুদীপকে নিয়ে প্রশংসা এবং হা-হুতাশের মাঝে আরেকজনের কথা না-বললেই নয় ৷ তিনি স্টাম্পার-ব্য়াটার শাকির হাবিব গান্ধি ৷ তিনিও পাঁচ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন ৷ শাকিরের 228 বলে 95 রানের ইনিংস সাজানো আটটি বাউন্ডারি এবং একটি বিশাল ছক্কায় ৷ এখন দেখার অন্তিমদিন কত দ্রুত অন্ধ্রের বাকি সাত ব্যাটারের উইকেট তুলে নিতে পারেন শামি-আকাশদীপরা ৷ ক্রিজে অপরাজিত জাতীয় দলের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি ৷ রয়েছেন শ্রীকর ভরতও ৷ তাঁদের তরফে প্রতিরোধ আসলেও বাংলার সেমি-যাত্রা যে আটকানোর নয় ৷