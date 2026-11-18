নিয়ন্ত্রিত বোলিং ও ব্যাটিংয়ে দাপট, মুস্তাক আলিতে ঝাড়খণ্ডকে হারিয়ে 2 নম্বরে বাংলা
Bengal Wins in Syed Mushtaq Ali Trophy: টপঅর্ডারে অভিষেক পোড়েল ও অভিমন্যু ঈশ্বরণের ব্যাটে রান ৷ বোল হাতে দাপট মুকেশ, সায়নদের ৷
Published : November 18, 2026 at 3:14 PM IST
মুম্বই, 18 নভেম্বর: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে সহজ জয় বাংলার ৷ আট বল বাকি থাকতে 7 উইকেটে ম্যাচ জিতলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ৷ মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে ঝাড়খণ্ডের দেওয়া 149 রানের টার্গেট চেজ করে বাংলা দল ৷ প্রথমে বোলারদের দাপট ও পরে অভিষেক পোড়েল (49) এবং ঈশ্বরণের 48 বলে 61 রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে বাংলা বড় জয় তুলে নিল এলিট-A গ্রুপে ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷
বুধবার সকালে মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে টস জিতে ঝাড়খণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠায় বাংলা ৷ ফ্রেশ পিচে ব্যাট করতে নেমে নতুন বলে সমস্যায় পড়েন ঝাড়খণ্ডের ব্যাটাররা ৷ ওপেনার শিখর মোহন 26 বলে 42 রান এবং বিরাট সিং 37 বলে 45 রান করেন ৷ এছাড়া উৎকর্ষ সিং (23) এবং অনুকুল রায় (17) দুই অংকের রানে পৌঁছতে পেরেছেন ৷ প্রথম উইকেটে 9 ওভারে 74 রান তোলার পর ঝাড়খণ্ড নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে ৷
এদিন ফের একবার বাংলার বোলারদের দাপট দেখা গেল মাঠে ৷ মুকেশ কুমার, সায়ন ঘোষ দু’টি করে উইকেট নিয়েছেন ৷ স্পিনার ঋষভ রায়চৌধুরীও 2 উইকেট পেয়েছেন ৷ মহম্মদ শামি, প্রদীপ্ত প্রামাণিক এবং করণলাল উইকেট না-পেলেও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ঝাড়খণ্ড ব্যাটারদের চাপে রাখার কাজটা করেন তাঁরা ৷ ফলে নির্ধারিত 20 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে মাত্র 148 রান থেমে যায় ঝাড়খণ্ড ৷
149 রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখান বাংলার ব্যাটাররা ৷ বিশেষ করে অভিষেক পোড়েল ৷ 34 বলে 49 রান করেন তিনি ৷ চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে 53 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার পর এদিনও টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় হাফ-সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন অভিষেক ৷ তবে, 49 রানের মাথায় আউট হয়ে যান ৷ তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক ঈশ্বরণ এদিন 61 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ৷ তিনি এবং অভিষেক মিলে দ্বিতীয় উইকেটে 92 রানের পার্টনারশিপ করেন ৷ সেই সঙ্গে বাংলার জয়ের ভিত তৈরি করে দেন তাঁরা ৷
অভিষেক পোড়েল আউট হওয়ার পর শাকিব হাবিব গান্ধি 9 বলে 14 রান এবং যুবরাজ কেশওয়ানি 13 বলে 11 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ৷ কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, "শেষ দু’টো ম্যাচে দলের সবাই ছন্দ ধরে রেখেছে ৷ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বলা হয়েছিল ৷ সেটাই পুরো দল করেছে ৷ টপ অর্ডার রান পেয়েছে, যা বাড়তি পরিশ্রমের ফল ৷ বাকি ম্যাচগুলিতে ধারাবাহিকতার উপর জোর দিতে হবে ৷" প্রথম ম্যাচে হারের পর, টানা দুই জয়ে বাংলা পয়েন্ট টেবিলে দুই নম্বরে উঠে এসেছে ৷ আগামীতে রাজস্থান, মিজোরাম, উত্তরপ্রদেশ ও বরোদা ম্যাচ রয়েছে বাংলার ৷