লিড নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া বাংলার, বিপর্যয় সামলে ইডেনে ঘুরে দাঁড়াল মহারাষ্ট্র

লিড নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া বাংলার, বিপর্যয় সামলে ইডেনে ঘুরে দাঁড়াল মহারাষ্ট্র
Maharashtra Takes First Innings Lead Against Bengal: মহারাষ্ট্রের তনয় সাঙ্ঘভির ইনিংসের দৌলতে পিছিয়ে পড়ল বাংলা ৷ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে পৃথ্বী শ-র দল ৷
Published : November 3, 2026 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: প্রথম দিনে ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর বল হাতে বাংলার হয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে ছিলেন মহম্মদ শামি ৷ মাত্র একুশ রানের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের দুই উইকেট তুলে নিয়েছিলেন ৷ দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে তা আরও উজ্জ্বল হয় ৷ শামি, শাহবাজ এবং কাইফের দাপটে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছিল বাংলা ৷ কিন্তু, মধ্যাহ্নভোজের পরেই সব বদলে গেল ৷ বাংলা দলের লিড নেওয়া দূর, মাত্র 64 রানে 6 উইকেট হারানো মহারাষ্ট্র দূরন্ত প্রত্যাবর্তনে দ্বিতীয় দিনের শেষে 9 উইকেট হারিয়ে 207 রান তুলেছে ৷ রঞ্জি ট্রফির এই ম্যাচে বাংলার প্রথম ইনিংসের থেকে 64 রানের লিড নিয়েছে পৃথ্বী শ-এর দল ৷
তবে প্রথম দিনের মতো, দ্বিতীয় দিনের খেলাও কম আলোর জন্য় সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা আগে শেষ হয়ে যায় ৷ দ্বিতীয় দিনে বাংলা দলের বোলাররা শুরুটা দারুণ করেছিল ৷ 21 রানে 2 উইকেটে শুরু হওয়া মহারাষ্ট্রের ইনিংসে এদিন প্রথম ধাক্কাটা দেন মহম্মদ কাইফ ৷ এরপর সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল বাংলাকে চতুর্থ সাফল্য এনে দেন 46 রানের মাথায় ৷ মহারাষ্ট্র এক রান যোগ করার পরেই 47 রানের মাথায় 5 নম্বর উইকেটের পতন হয় ৷ এরপর মহম্মদ শামির শিকার হন ওপেনার সিদ্ধেশ বীর (28) ৷
64 রান 6 উইকেট হারিয়ে মহারাষ্ট্র বেজায় চাপে পড়ে যায় ৷ মনে হচ্ছিল বাংলার পেসারদের দাপটে 100 রানের মধ্যে মহারাষ্ট্রের ইনিংস গুটিয়ে যাবে ৷ কিন্তু, মাঝে সৌরভ নাওয়ালে এবং তনয় সাঙ্ঘভি (57 রানে অপরাজিত) ছোট্ট একটি পার্টনারশিপ করেন ৷ তবে, মধ্যাহ্নভোজের ঠিক আগে 102 রানের মাথায় সৌরভ নাওয়ালের উইকেট নিয়ে বাংলাকে ফের ম্যাচে ফেরান শাহবাজ আহমেদ ৷
কিন্তু দ্বিতীয় সেশনে বাংলার বোলিংয়ের সেই ধার অনেকটাই কমে যায় ৷ মহারাষ্ট্রের লোয়ার অর্ডারের দুই ব্যাটার তনয় এবং রাজবর্ধন হাংগারগেকর (24) বাংলার প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার চেষ্টায় জল ঢেলে দেন ৷ রাজবর্ধন যখন আউট হলেন, তখন মহারাষ্ট্র 3 রানের লিড নিয়ে নিয়েছে ৷ এরপরেও ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল ঈশ্বরণদের ৷ 158 রানে 9 উইকেট পড়ে যায় মহারাষ্ট্রের ৷ বাংলা দলের কাছে সুযোগ ছিল, মারাঠাদের অল্প রানের লিডে আটকে রাখার ৷ কিন্তু, সেখানেও ব্যর্থ বোলাররা ৷ শেষ উইকেটে 49 রানের অপরাজিত পার্টনারশিপ করে মহম্মদ শামিদের তৃতীয় দিনের সকালে ফের বোল হাতে নামতে বাধ্য করলেন তনয় সাঙ্ঘভি এবং প্রদীপ দাধে (22 অপরাজিত) ৷
শামি দ্বিতীয় দিন একটি উইকেট নেওয়া ছাড়া মহারাষ্ট্র ব্যাটারদের শাসন করছিলেন মহম্মদ কাইফ, শাহবাজ আহমেদ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালরা ৷ মূলত তাঁদের বলের সামনে মহারাষ্ট্রের ব্যাটিং বিপর্যয়ের ছবি যখন প্রকট, তখনই উজ্জ্বল তনয় সাঙ্ঘভি ৷ কম আলোর জন্য খেলা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত 167 বলে 57 রানে অপরাজিত তিনি ৷ যে ইনিংস তিনি সাজিয়েছেন তিনটি বাউন্ডারি এবং একটি ছয়ে ৷
তবে, এখানে ফের চলে আসছে বাংলার ব্যাটারদের ব্যর্থতা ৷ বোর্ডে 143 রানের জায়গায় আরও দেড়শো রান থাকলে, পরিস্থিতিটা অন্যরকম হলেও হতে পারতো ৷ হয়তো সেই বিশাল রানের চাপে প্রথম ইনিংসে আরও আগে অলআউট হয়ে যেত মহারাষ্ট্র ৷ তবে, এখন বাংলা দলের প্রথম লক্ষ্য তৃতীয় দিনের শুরুতেই মহারাষ্ট্রের শেষ উইকেটটা তুলে নেওয়া ৷ তারপর পিছিয়ে থাকা রান দ্রুত তুলে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় রানের টার্গেট সেট করা ৷ তা না-হলে বাংলার ভাগ্যে হার, আর নয়তো এক পয়েন্ট লেখা থাকবে ৷