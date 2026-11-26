ব্যাটিং-বিপর্যয়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে হার, মুস্তাক আলিতে বিদায় বাংলার
ওয়াংখেড়েয় বাংলাকে ছয় উইকেটে হারাল রাজস্থান ৷ বিস্ফোরক 74 রানের ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা মহিপাল লোমরোর ৷
Published : November 26, 2026 at 4:58 PM IST
মুম্বই, 26 নভেম্বর: পরের পর্বে পৌঁছনোর সমীকরণটা ছিল জলের মতো সহজ ৷ বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের কাছে হারলেও 20 পয়েন্ট নিয়ে বরোদা সুপার লিগে পৌঁছে গিয়েছিল আগেই ৷ সুতরাং, 16 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা রাজস্থান বনাম বাংলা ম্য়াচে বিজয়ীর ভাগ্যেই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শিকে ছিঁড়ত সুপার লিগের ৷ কিন্তু সৈয়দ মুস্তাক আলির মহাগুরুত্বপূর্ণ সেই ম্য়াচে হেরে গেল বাংলা ৷ একইসঙ্গে ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লা প্রশিক্ষণাধীন দল ৷
বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েয় বাংলাকে ছয় উইকেটে হারাল রাজস্থান ৷ 35 বলে বিস্ফোরক 74 রানের ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা মহিপাল লোমরোর ৷ গত ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে হারিয়ে আশা টিকিয়ে রেখেছিল বাংলা ৷ কিন্তু এদিনের হারে গ্রুপ পর্বে পাঁচটি জয়ের কোনও মূল্য থাকল না বাংলার কাছে ৷ রাজস্থান দলের কিটস দেরিতে পৌঁছনোর কারণে ওয়াংখেড়েয় এদিন বাংলার ম্যাচ শুরু হতে খানিক দেরি হয় ৷ এরপর টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷
কিন্তু দীপক চাহার এবং আরাফত খানের গতিতে চরম ব্যাটিং-বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলা ৷ দারুণ ছন্দে থাকা ওপেনার অভিষেক পোড়েল ফেরেন শূন্য রানে ৷ আরেক ওপেনার আদিত্য পুরোহিতের ঝুলিতে আসে মাত্র এক রান ৷ ভালো শুরু করেও অধিনায়ক ঈশ্বরণ আউট হন 17 বলে 26 রান করে ৷ শশাঙ্ক সিং করেন দু'রান ৷ 32 রানে চার উইকেট হারানো বাংলাকে এরপর টেনে তোলে শাকির গান্ধি ও করণ লাল জুটি ৷ পঞ্চম উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 73 রান ৷ তবে 20 বলে 28 করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান-আউটের শিকার হন গত ম্য়াচের সেরা করণ ৷
শেষমেশ শাকির গান্ধির ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিই বাংলাকে দেড়শোয় দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ৷ 43 বলে 69 রান করে আউট হন গান্ধি ৷ মারেন চারটি চার ও সমসংখ্য়ক ছক্কা ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 157 রান তোলে বাংলা ৷ তিনটি করে উইকেট নেন দীপক চাহার ও আরাফত খান ৷ জবাবে শুরুটা ভালো করেছিলেন বঙ্গপেসাররাও ৷ 37 রানে রাজস্থানের তিন উইকেট তুলে নিয়েছিলেন মুকেশ কুমার ও সায়ন ঘোষ ৷ এর মধ্য়ে মানব সুতারকে শূন্য রানে ফিরিয়ে টি-20তে বাংলার সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে যান দ্বিতীয়জন ৷ কিন্তু চতুর্থ উইকেটে বিপদ সামলে ঘুরে দাঁড়ায় রাজস্থান ৷
Started the run chase Ended the run chase 🙌 🎥 Opener Abhijeet Tomar's unbeaten 74(52) helped Rajasthan seal qualification for the #SMAT 2026-27 Super League stage with a superb win vs Bengal 👊 Updates ▶️ https://t.co/v8PfKFWtAu @mflone_ | @CricketRaj https://t.co/Z1W6tUHaM1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 26, 2026
119 রানের জুটি বেঁধে দলকে জয় এনে দেন ওপেনার অভিজিৎ তোমর ও মহিপাল ৷ তাঁদের এই জুটি কুড়ি-বিশের ফরম্যাটে চতুর্থ উইকেটে রাজস্থানের পক্ষে সর্বাধিক ৷ পাল্টা বাংলা বোলারদের আক্রমণের রাস্তায় হেঁটে 27 বলে মারকাটারি হাফসেঞ্চুরি করেন লোমরোর ৷ পাঁচটি চার ও ছ'টি ছক্কায় 35 বলে 74 রানে তিনি আউট হলেও দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তোমর ৷ 52 বলে অপরাজিত 74 রান করেন তিনি ৷ মারেন আটটি চার ও তিন ছক্কা ৷ মাত্র 16.4 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 162 রানে তুলে সুপার লিগে যোগ্যতা অর্জন করে রাজস্থান ৷ পক্ষান্তরে 2010-11 মরশুমের চ্য়াম্পিয়ন বাংলা আবারও ফিরল শূন্য হাতে ৷