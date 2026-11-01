শামি 'ফিট', মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টপ-অর্ডারের থেকে আরও বেশি প্রত্যাশা লক্ষ্মীর
Bengal vs Maharashtra in Ranji Trophy: ইডেন গার্ডেনের পিচে উধাও ঘাস ৷ বোর্ডের কিউরেটরের নির্দেশে স্পোর্টিং উইকেট, জানালেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷
Published : November 1, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: রঞ্জির গ্রুপ-সি’তে এবছরের শুরুটা বাংলা দলের জন্য দারুণ হয়েছে ৷ প্রথম তিন ম্যাচ জিতে টেবিলের শীর্ষে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ৷ তিনটি জয়ের নেপথ্যেই বাংলা দলের বোলিংয়ের ভূমিকা অপরিসীম ৷
সোমবার মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চতুর্থ ম্যাচে অবশ্য বাংলার বোলিং বিভাগ তুলনামূলকভাবে ততটা শক্তপোক্ত নয় ৷ দলের অন্যতম দুই পেসার আকাশদীপ এবং মুকেশ কুমার এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডে রয়েছেন ভারতীয় এ দলের সঙ্গে ৷ তবে, মাঠে নামবেন বাংলা তথা দেশের অন্যতম সেরা পেসার মহম্মদ শামি ৷ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর জাতীয় দলে সুযোগ না-পাওয়া শামি বর্তমানে আগুনে ফর্মে রয়েছেন ৷ তাই ইডেনে বাংলার বোলিংয়ের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি ৷
রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ বললেন, "আপনারা সবাই দেখছেন, গত দু’বছর ধরে টানা ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে ৷ চোট ধারেকাছে নেই ৷ এখনকার দিনে একজন ইয়ং পেসার টানা তিনটে ম্যাচ খেললেই চোট পেয়ে যায় ৷ দু’বছর আগে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিল ৷ ফিট হয়ে এসে যে খেলা শুরু করেছে, তারপর আর কোনও চোট নেই ৷ খেলে যাচ্ছে, ফিটনেস অসাধারণ ৷ অদ্ভুত স্পোর্টসম্যান ৷" কোথাও গিয়ে জাতীয় নির্বাচক কমিটি এবং ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে লক্ষ্মীর ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা, দেশের অন্যতম সেরা পেসারকে ফিট থাকা সত্ত্বেও বাইরে রাখা হয়েছে ৷ যেখানে বর্তমান ভারতীয় দলের পেস বোলিংয়ে সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হল অভিজ্ঞতা ৷
মহম্মদ শামির ফিটনেস ও পারফর্ম্যানস নিয়ে যেমন খুশি বাংলার কোচ, তেমনই দলের টপ-অর্ডারের ব্যাটিং নিয়ে খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না লক্ষ্মীরতন ৷ ইতিবাচক ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, এবার সময় এসেছে টপ-অর্ডারের চার ব্যাটারকেও এবার তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে ৷ এই প্রসঙ্গে কেরলের বিরুদ্ধে বাংলার ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি ৷
লক্ষ্মী বলেন, "লাস্ট ম্যাচের উইকেটে সবার জন্য কিছু না-কিছু ছিল ৷ বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটারদের জন্যও রান ছিল ৷ তা না-হলে শাহবাজ সঞ্চুরি করতে পারত না ৷ সুমন্ত হাফ-সেঞ্চুরি করত না ৷ সবাই ভালো ফর্মে রয়েছে, পরিশ্রম করছে ৷ অবশ্যই রান আসবে ৷ যাদের রান আসেনি, কালকের ম্যাচেই তারা রান করে দিতে পারে ৷ অনেকে সেট হয়ে যাওয়ার পর আউট হয়েছে ৷ সেটা দেখতে হবে, দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে ৷" সরাসরি বুঝিয়ে দিলেন, এবার সময় এসেছে টপ-অর্ডারের রান করার ৷ তা না-হলে, শেষদিকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে পয়েন্ট হারালে নক-আউটের দৌড়ে অংক জটিল হতে পারে ৷ এমনকী নক-আউট পর্বে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে ৷
একই সঙ্গে বাঁ-হাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের প্রশংসাও শোনা গেল লক্ষ্মীর মুখে ৷ তিনি বললেন, "বিশ্বে টেস্টের এক নম্বর অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার পর ভারতে সেরা শাহবাজ ৷" তাই লক্ষ্মী মনে করেন আগামিদিনে টেস্ট দলে সুযোগ পেলে, জাদেজার যোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন শাহবাজ ৷
পাশাপাশি, প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র যথেষ্ঠ শক্তিশালী দল ৷ সেটা মেনে নিলেন বাংলার কোচ ৷ তিনি বললেন, "রঞ্জি ট্রফিতে কোনও দলই দুর্বল নয় ৷ সকলেই মাঠে নামে জেতার জন্য ৷ বছর দুয়েক আগে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কি হয়েছিল, তা সবার জানা ৷ তাই আত্মতুষ্টি, প্রতিপক্ষ দুর্বল, আমরা এগিয়ে, এসব কথার মানে নেই ৷"
এবার রঞ্জি ট্রফিতে পিচ তৈরি করছেন বিসিসিআই-এর কিউরেটর ৷ ফলে পিচ তৈরিতে হোম টিমের কথার কোনও দাম থাকছে না ৷ ইডেনের বাইশ গজও তাই প্রায় ন্যাড়া ৷ শনিবার পর্যন্ত ঘাসের দেখা মিললেও, রবিবার তার অর্ধেকও নেই ৷ তবে লক্ষ্মী বলছেন, "একেবারে নেই তা নয়, ঘাস আছে ৷ স্পোর্টিং উইকেট করা হয়েছে ৷ বিসিসিআই-এর কিউরেটর এসেছেন ৷ তাঁর কথাতে পিচ তৈরি হচ্ছে ৷ তাই হোম টিমের কোনও অ্যাডভানটেজ নেই ৷"
অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রও ইডেন থেকে শূন্য হাতে ফিরতে নারাজ ৷ পৃথ্বী শ ছাড়া বড় কোনও নাম নেই ৷ বোলিং কোচ সামাদ ফালা জানাচ্ছেন, তাঁদের দলে একাধিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছেন ৷ তাই পুঁজি স্বল্প হলেও, মরিয়া লড়াইয়ে বাংলাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে চাইছেন ৷ খেলার দিন পিচ দেখে প্রথম একাদশ ঠিক করার কথা জানাচ্ছেন সামাদ ৷ তবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম, কার্যত নেই বলে জানালেন ৷ আর পৃথ্বী শ-এর ব্যাটে রানের প্রত্যাশায় রয়েছে মহারাষ্ট্র শিবির ৷