'রো-কো'র সেঞ্চুরির দিনে বিজয় হাজারেতে রেকর্ড রান তাড়া বাংলার

'রো-কো'র সেঞ্চুরির দিনে বিজয় হাজারেতে রেকর্ড রান তাড়া বাংলার
রেকর্ড রান তাড়া করার দিনে হাফসেঞ্চুরি করলেন বাংলার চার ব্য়াটার ৷
Published : December 25, 2025 at 9:57 AM IST
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: একজন ফিরলেন প্রায় দেড় দশক বাদে, অন্যজন সাত বছর ৷ আর প্রত্যাবর্তনেই বিজয় হাজারে মাতালেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথী বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা ৷ প্রথমজনের সেঞ্চুরিতে দিল্লি চার উইকেটে হারাল অন্ধ্রকে ৷ আর দ্বিতীয়জনের ড্যাডি হান্ড্রেডে সিকিমকে আট উইকেটে হারাল মুম্বই ৷ এ যেন অনুরাগীদের বড়দিনের উপহার ৷
বিজয় হাজারেতে প্রত্যাবর্তনে বুধবার কোহলির 101 বলে 131 রানে ভর করে 299 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করল দিল্লি ৷ অন্যদিকে মাত্র 94 বলে 'হিটম্য়ান'-এর 155 রানের ঝোড়ো ইনিংসে সিকিমের দেওয়া 237 রানের লক্ষ্যমাত্রা হাসিল করল মুম্বই ৷ দেশের দুই ব্য়াটিং মায়েস্ত্রোর সেঞ্চুরির দিনে বিজয় হাজারেতে জয় দিয়ে শুরু করল বাংলা ৷ তাও আবার রেকর্ড রান তাড়া করে ৷ বিদর্ভের দুই ব্য়াটারের শতরান এদিন ম্লান করে তিন উইকেটে ম্য়াচ জিতল বাংলা ৷ যা টুর্নামেন্টে তাঁদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷ বোলিং বিভাগের খামতি ঢাকলেন ব্যাটাররা ৷ সাত বল বাকি থাকতে 383 রান তাড়া করে জয়ে ব্যাট হাতে বাংলার নায়ক অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও শাহবাজ আহমেদ ৷
ব্যাটারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সে বাংলার এই জয় টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷ উল্লেখ্য, একই রান তাড়া করে জয়ের নজির বিজয় হাজারেতে রয়েছে আরও তিন দলের ৷ সবচেয়ে বড় কথা একইদিনে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল কর্ণাটক ৷ ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে 413 রান তাড়া করে জিতল তাঁরা ৷
রাজকোটে এদিন টস জিতে এদিন গতবারের রানার্সদের ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাংলা ৷ কিন্তু শামি-আকাশদীপ-মুকেশ সমৃদ্ধ বোলিং আক্রমণভাগ প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ওপর ছাপ ফেলতে ব্যর্থ ৷ ওপেনার আমন মোখাড়ে ও ধ্রুব শোরে'র শতরানে 50 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 382 রান তোলে বিদর্ভ ৷ মোখাড়ে করেন 99 বলে 110 রান ৷ শোরের ব্য়াট থেকে আসে 125 বলে 136 রান ৷ 10 ওভার হাত ঘুরিয়ে 65 রান দিয়ে সার্বিকভাবে বাংলার সফল বোলার মহম্মদ শামি ৷ উইকেটহীন রইলেন আকাশদীপ ও মুকেশ ৷
Bengal Won by 3 Wicket(s) #BENvVID #VijayHazare #Elite Scorecard:https://t.co/FBhbaa0qlc— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
জবাবে ইনিংস গোড়াপত্তনে নেমে অভিষেক পোড়েল ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের জুটি 11.5 ওভারে 103 রান তোলে ৷ যা দলের রেকর্ড রান তাড়ার রাস্তা সুগম করে দেয় ৷ পোড়েল 10টি চার ও একটি ছয় হাঁকিয়ে 35 বলে করেন 56 রান ৷ এরপর সুদীপ ঘরামিকে নিয়ে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন অভিমন্যু ৷ 10টি চারের সাহায্যে 67 বলে 71 রানে আউট হন তিনি ৷ সুদীপ করেন 49 বলে 68 ৷ তবে বঙ্গ ব্যাটিংয়ের গেমচেঞ্জার শাহবাজ আহমেদ ৷ ছ'য়ে ব্যাট করতে নেমে ছ'টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে 58 বলে সর্বাধিক 71 রান আসে অলরাউন্ডারের থেকে ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ সবমিলিয়ে ব্যাটারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 48.5 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 383 রান তুলে ফেলে বাংলা ৷
জয়ের পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, "এই জয় দলগত চেষ্টার ফসল ৷ বড় রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটাররা হাল ছাড়েনি ৷ ওপেনিং থেকে শুরু করে নীচের সারির ব্যাটাররা দেখিয়েছে তাঁরা যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ৷ এই ভয়ডরহীন ক্রিকেটটাই আমাদের ধরে রাখতে হবে ৷ ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে দলকে এগিয়ে যেতে বলছি ৷ পরের পর্বের যোগ্যতা অর্জন প্রাথমিক লক্ষ্য ৷ যার শুরুটা ভালো হয়েছে বলতে পারি।"