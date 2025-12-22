ETV Bharat / sports

বাংলার বোলিংই দেশের সেরা, বিজয় হাজারের আগে আত্মবিশ্বাসী অধিনায়ক ঈশ্বরণ

গতবারের রানার্স বিদর্ভের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে অভিযান শুরু হচ্ছে বাংলার ৷

অভিমন্যু ঈশ্বরণ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে অসময়ে ছিটকে যেতে হলেও দল ভালো খেলেছে ৷ সেই টুর্নামেন্টের ভুলভ্রান্তিগুলো শুধরে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে চ্য়াম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যেই নামবে দল ৷ রবিবার রাজকোটের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জানিয়ে দিলেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷

24 ডিসেম্বর গতবারের রানার্স বিদর্ভের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্য়াচ খেলবে ঈশ্বরণের বাংলা ৷ অনূর্ধ্ব-19 কোচবিহার ট্রফিতে সদ্য ত্রিশতরান করা চন্দ্রহাস দাশের মত নতুন ব্য়াটারকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ঘরোয়া ওডিআই টুর্নামেন্টে ৷ সুযোগ পেয়েছেন সুমিত নাগের মত অনূর্ধ্ব-23 স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ পাশাপাশি ডেকে নেওয়া হয়েছে বাঁ-হাতি পেসার রবি কুমারকে ৷ বাংলার বিজয় হাজারে ট্রফির দলে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদারও ৷ তাঁর প্রত্যাবর্তনে নিঃসন্দেহে বাংলার ব্যাটিং শক্তি বাড়ল ৷ বিজয় হাজারেতে বাংলার সঙ্গে গ্রুপ-বি'তে রয়েছে বরোদা, চণ্ডীগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, হায়দরাবাদ ও উত্তরপ্রদেশ ৷

বাংলা অধিনায়কের বক্তব্য (ETV Bharat)

কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও জানালেন, মুস্তাক আলির ব্যর্থতা ভুলে তাঁরা বিজয় হাজারে ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাতে চান ৷ ভবিষ্যতের কথা ভেবেই যে নতুন মুখ নেওয়া হয়েছে তাও জানালেন তিনি ৷ একইসঙ্গে নতুন ক্রিকেটারদের ছন্দকে কাজে লাগানোর ভাবনাও দলের রয়েছে বলে জানালেন লক্ষ্মী ৷ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিজেদের সঠিক প্রয়োগ করার কথাও বলার পাশাপাশি ভাগ্যেরও সাহায্য চাইছেন বাংলা কোচ ৷

মুস্তাক আলি ট্রফিতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল বলে জানালেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷ সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজয় হাজারেতে বাংলা সাফল্যের সরণি খুঁজতে চায় বলে জানালেন তিনি ৷ আপাতত মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জনই দলের পাখির চোখ, তারপর দল ট্রফি জয়ের জন্য ঝাঁপাবেন বলে নিশ্চিত করেছেন ঈশ্বরণ ৷ মহম্মদ শামি রাজকোটে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন দলের সঙ্গে ৷ ভারতীয় দল থেকে আসছেন শাহবাজ আহমেদও ৷ আকাশদীপ এবং মুকেশ কুমার ছন্দে ৷ আছেন সায়ন ঘোষ, রবি কুমারের মত বোলার ৷ যা প্রতিপক্ষকে ভয় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট ৷

অভিষেকের সঙ্গে আলোচনায় ঈশ্বরণ (ETV Bharat)

বাংলার দলনেতা বলছেন, "আমাদের বোলিং শক্তি নিঃসন্দেহে দেশের সেরা ৷ এক বা দু'জন নয়, দলের সব বোলারই ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখেন ৷" l তবে বাংলা দলে ব্যাটার এবং বোলারদের একসঙ্গে ভালো পারফরম্যান্সের ঘটনা খুব কম ঘটে ৷ অভিমন্যু জানালেন, তারা এবার সেই চেষ্টাই ফলপ্রসূ করতে চান তাঁরা ৷ নিজের পারফরম্য়ান্স নিয়ে বলতে গিয়ে অভিমন্যু জানিয়েছেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিংয়ে জোর দিচ্ছেন ৷ সেইজন্য কিছু জিনিস নতুনভাবে প্রয়োগ করতে হচ্ছে ৷

  • ঘোষিত বাংলা দল: অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), অনুষ্টুপ মজুমদার, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষক), সুদীপ কুমার ঘরামি, সুমন্ত গুপ্ত, সুমিত নাগ (উইকেটরক্ষক), চন্দ্রহাস দাশ, শাহবাজ আহমেদ, করণ লাল, মহম্মদ শামি, আকাশদীপ, মুকেশ কুমার, সায়ন ঘোষ, রবি কুমার, আমির গনি, বিশাল ভাটি, অঙ্কিত মিশ্র।

