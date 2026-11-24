বাংলার ব্যাটিং-তাণ্ডবে লজ্জার নজিরে ভুবনেশ্বর, উত্তরপ্রদেশকে হারিয়ে শেষ আটের দৌড়ে রইলেন ঈশ্বরণরা
অভিষেক পোড়েল ও করণ লালের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে তিন ওভারে 55 রান দিলেন 'মাস্টার অব স্যুইং' ৷
Published : November 24, 2026 at 2:27 PM IST
মুম্বই, 24 নভেম্বর: গত আইপিএল সংস্করণে মার্জিত এবং নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের পর তাঁকে জাতীয় দলে ফেরানোর দাবি জোরালো হয়েছিল ৷ সম্প্রতি নীল জার্সিতে টি-20 সেট-আপে ফিরেছেনও তিনি ৷ সেই ভুবনেশ্বর কুমারকে এদিন সৈয়দ মুস্তাক আলির ম্যাচে বেদম প্রহার করলেন দুই বঙ্গ ব্যাটার করণ লাল ও অভিষেক পোড়েল ৷ অবস্থা এমনই যে, লজ্জার নজির নাম তুলে ফেললেন 'মাস্টার অব স্যুইং' ৷ আর ব্যাটারদের দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সে গত ম্য়াচের হার ভুলে ফের জয়ের সরণিতে বাংলা ৷ মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে মুস্তাক আলির শেষ আটের দৌড়ে টিকে রইল তারা ৷
ওপেনার সুদীপ ঘরামি (1) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (19) লম্বা ইনিংস খেলতে না-পারলেও প্রথম ব্য়াটিং করে মুম্বইয়ে এদিন বড় স্কোর করে বাংলা ৷ সৌজন্যে দুই ছন্দে থাকা ব্যাটার অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল ৷ প্রথমজন চলতি টুর্নামেন্টের তৃতীয় হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন এদিন ৷ সাতটি চার ও তিন ছক্কায় 39 বলে 69 রান আসে অভিষেকের ব্য়াটে ৷ এরপর 29 বলে অপরাজিত 82 রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন করণ লাল ৷ গত ম্যাচে শূন্য রানের ধাক্কা কাটিয়ে ফের ব্যাট হাতে উজ্জ্বল তিনি ৷
দুই ব্যাটারের দাপটে বাংলার ইনিংসের দ্বাদশ এবং ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারে ভুবনেশ্বর খরচ করেন 30 রান ৷ তৃতীয় ওভারেও 15 রান দেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে তিন ওভারে 55 রান খরচ করে তাঁর স্পেল শেষ করেন জাতীয় দলের পেসার ৷ যা উত্তরপ্রদেশ বোলার হিসেবে একটি টি-20 ম্যাচে দেওয়া সর্বাধিক রানের নজির ৷ লজ্জার রেকর্ডে ভুবি পিছনে ফেলেন যশ দয়ালকে ৷ একটি উইকেট পেলেও তিন ওভারে 41 রানে খরচ করেন কুলদীপ যাদবও ৷ তৃতীয় উইকেটে অভিষেক ও করণ যোগ করেন 108 রান ৷ অভিষেক 69 রানে ফিরলেও 82 রানে অপরাজিত থেকে যান ম্য়াচের সেরা করণ লাল ৷ তিনি মারেন পাঁচটি চার ও আটটি ছক্কা ৷
Bengal Won by 93 Run(s) #BENvUP #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/D2ShguCHuY— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 24, 2026
পিচের চরিত্র ঠিকঠাক না-থাকায় এদিন ম্যাচের ওভার কমে হয় 15 ৷ কিন্তু তবুও বাংলা তিন উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 201 রান তোলে ৷ জবাবে সাত উইকেটে 108 রানের বেশি তুলতে পারেনি উত্তরপ্রদেশ ৷ বাংলাকে জয় এনে দেন দুই স্পিনার প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও অখিলেশ যাদব ৷ প্রদীপ্ত নেন তিন উইকেট ৷ অখিলেশের শিকার জোড়া উইকেট ৷ শেষদিকে ব্যাট হাতে 21 বলে 25 রান করে ভুবি প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ 93 রানে জিতে ছ'ম্য়াচে 16 পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল বাংলা ৷