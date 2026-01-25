শামির পঞ্চবাণ, সার্ভিসেসকে ইনিংসে হারিয়ে রঞ্জির নকআউটে বাংলা

শামির পঞ্চবাণ, সার্ভিসেসকে ইনিংসে হারিয়ে রঞ্জির নকআউটে বাংলা
শেষদিন প্রথম ঘণ্টাতেই সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিল বাংলা ৷
Published : January 25, 2026 at 1:32 PM IST
কল্যাণী, 25 জানুয়ারি: বোনাস পয়েন্ট-সহ জয়ের গন্ধ চলে এসেছিল গতকালই ৷ চতুর্থদিন মর্নিং সেশনে সম্ভাবনায় কেবল সিলমোহর দিল বাংলা ৷ কল্য়াণীতে সার্ভিসেসকে ইনিংসে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল বাংলা ৷ তাও আবার গ্রুপ পর্বের এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই ৷ বাংলা জিতল এক ইনিংস ও 46 রানে ৷ প্রথম ইনিংসে জোড়া উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ, ম্য়াচে মোট সাত উইকেট নিয়ে নির্বাচকদের ফের প্রচ্ছন্ন বার্তাটা ছুড়ে দিলেন মহম্মদ শামি ৷ তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পয়লা নম্বর ডাবল-সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্যাচের সেরা ওপেনিং ব্য়াটার সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় ৷
প্রথম ইনিংসে বাংলার 519 রানের জবাবে তৃতীয়দিন প্রথম ইনিংসে মাত্র 186 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস ৷ 333 রানে এগিয়ে থেকে প্রতিপক্ষকে ফলো-অনে পাঠানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷ তৃতীয়দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসেও খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না সার্ভিসেস ৷ শামির গতিতে বেসামাল অতিথি দল আট উইকেট হারিয়ে 231 রানে দাঁড়িয়ে ছিল গতকাল শেষে ৷
বাংলার থেকে 102 রান পিছিয়ে থেকে চতুর্থদিনের খেলা শুরু করে তাঁরা ৷ বাকি দুই উইকেটে 56 রান যোগ করে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় সার্ভিসেস ৷ 75 ওভারে 287 রানে শেষ হয় অতিথি দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ গতকালই দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ শিকার সম্পূর্ণ করেছিলেন শামি ৷ রবিবার আদিত্য কুমার ও অমরজিৎ সিং'য়ের উইকেটদু'টি তুলে নেন যথাক্রমে শাহবাজ আহমেদ ও আকাশদীপ ৷
Bengal outclassed Services with a dominant performance to secure a comfortable win at the Bengal Cricket Academy, Kalyani! 🏏#CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/2UiwK3t0vb— CABCricket (@CabCricket) January 25, 2026
দু'টি উইকেট মুকেশ কুমারের ঝুলিতে ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 68 রানে অপরাজিত থেকে যান জয়ন্ত গোয়াত ৷ এই জয়ের ফলে ছ'ম্য়াচে 30 পয়েন্ট নিয়ে এলিট গ্রুপ-সি'র শীর্ষে বাংলা ৷ 29 জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে হরিয়ানার মুখোমুখি হওয়ার আগেই নকআউট নিশ্চিত করে ফেলল ইশ্বরণ ও তাঁর দলবল ৷ তবে এদিন একাধিক ক্যাচ ফস্কালেন বাংলা ফিল্ডাররা ৷ অধিনায়ক ঈশ্বরণও ফেললেন একটি সহজ ক্যাচ ৷ পরবর্তী পর্বের আগে ফিল্ডিংয়ে জোর দেওয়ার কথা জানালেও দলের ক্যাচ মিস নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন বাংলা অধিনায়ক ৷
বাংলার পাশাপাশি নকআউট নিশ্চিত হল মুম্বইয়েরও ৷ হায়দরাবাদকে তাঁদের ঘরের মাটিতে নয় উইকেটে হারাল সিদ্ধেশ লাড অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এদিন ম্য়াচ জয়ের জন্য চতুর্থ ইনিংসে মুম্বইয়ের টার্গেট ছিল মাত্র 10 রান ৷ যা এক উইকেট হারিয়ে তুলে ফেলে তাঁরা ৷ বাংলার সমসংখ্যক ম্য়াচ খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-ডি'র শীর্ষে 42 বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ৷