ঘূর্ণিতে কুপোকাত সার্ভিসেস, স্পিনার-ত্রয়ীর দাপটে রঞ্জিতে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার

ঘূর্ণিতে কুপোকাত সার্ভিসেস, স্পিনার-ত্রয়ীর দাপটে রঞ্জিতে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার
ভিনরাজ্যের মাটিতে নবমীর দিন রঞ্জি ট্রফিতে টানা দ্বিতীয় জয় কুড়িয়ে নিল ঈশ্বরণের বাংলা ৷
Published : October 20, 2026 at 4:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: প্রথম ইনিংসে শাহবাজ আহমেদ ও আমির গানি ভাগ করে নিয়েছিলেন চারটি করে মোট আট উইকেট ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট নিলেন আরেক স্পিনার প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ শাহবাজ ও গানি নিলেন যথাক্রমে তিনটি এবং দু'টি ৷ সার্ভিসেসকে জয়ের জন্য মাত্র 209 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েও স্পিনারদের ঘূর্ণিতে রঞ্জির দ্বিতীয় ম্য়াচে 60 রানে জয় পেল বাংলা ৷ তাও আবার তিনদিনেই ৷ সবমিলিয়ে দু'ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতায় দারুণ শুরু অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানির ৷
ঘরের মাঠে রঞ্জি অভিযানের শুরুতে দিল্লি 'বধ' করেছিল বাংলা ৷ বোনাস পয়েন্টের সুযোগ অল্পের জন্য হাতছাড়া করে নয় উইকেটে ম্য়াচ জিতেছিল গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা ৷ তবে দ্বিতীয় ম্য়াচে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলা দলের ৷ টস জিতে ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে মাত্র 184 রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় বাংলার ৷ সর্বাধিক 56 রান আসে অধিনায়ক ঈশ্বরণের ব্য়াটে ৷ এরপর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন বোলাররা ৷
সার্ভিসেস ব্য়াটিং লাইন-আপকে 122 রানে গুটিয়ে দিয়ে প্রথম ইনিংসে দলকে 62 রানের লিড পাইয়ে দিয়েছিলেন বাংলার স্পিনাররা ৷ শাহবাজ-আমিরদের ঘূর্ণির কোনও উত্তর ছিল না সার্ভিসেস ব্য়াটারদের কাছে ৷ সর্বাধিক 48* রান করেছিলেন অধিনায়ক রজত পালিওয়াল ৷ তবে সেই লিডের উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দাপট দেখাতে পারেননি বাংলার ব্যাটাররা ৷ বরং 146 রানে বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে দিয়ে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল সার্ভিসেস ৷ 209 রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয়দিনের শেষ কোনও উইকেট না-হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 12 রান তুলেছিল তারা ৷ অর্থাৎ, তৃতীয়দিন জয়ের জন্য সার্ভিসেসকে তুলতে হত 197 রান ৷ অন্যদিকে বাংলার বোলারদের প্রয়োজন ছিল 10 উইকেট ৷
Bengal Won by 60 Run(s) #SERvBEN #RanjiTrophy #Elite Scorecard:https://t.co/gTIKioTAtb— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 20, 2026
সেই লড়াইয়ে মঙ্গলবার সার্ভিসেস ব্য়াটারদের টেক্কা দিলেন বাংলার বোলাররা ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে স্পিনাররা ৷ প্রথম ম্য়াচে না-খেললেও দ্বিতীয় ম্য়াচের একাদশে ফিরেই সাত উইকেট নিলেন শাহবাজ আহমেদ ৷ ম্য়াচের সেরাও তিনি ৷ পেসার বলতে কেবল মহম্মদ কাইফ কেবল চতুর্থ ইনিংসে পাঁচ ওভার হাত ঘোরালোন ৷ তাতেও একটি উইকেট পেলেন তিনি ৷ বাকি নয় উইকেট ভাগ করে নিলেন স্পিনাররাই ৷ সর্বাধিক চার উইকেট প্রদীপ্তর ঝুলিতে ৷ প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নেওয়া গানি নিলেন জোড়া উইকেট ৷
নীতীন তিওয়ারির 49 রান ছাড়া সেই অর্থ লড়াই আসেনি সার্ভিসেসের অন্য কোনও ব্য়াটারের থেকে ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 68.5 ওভার খেলে শেষ পর্যন্ত 148 রানে গুটিয়ে যায় সার্ভিসেস ৷ 60 রানে জিতে আপাতত গ্রুপ-সি'র শীর্ষে ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোং ৷