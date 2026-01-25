অনবদ্য গোল সায়নের, জয়ের হ্যাটট্রিকে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টারে বাংলা

অনবদ্য গোল সায়নের, জয়ের হ্যাটট্রিকে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টারে বাংলা
রাজস্থানের বিরুদ্ধে 1-0 গোলে জিতে টানা 3 ম্যাচে জিতে নয় পয়েন্ট পেল সঞ্জয় সেনের দল। যার ফলে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল বাংলা ৷
Published : January 25, 2026 at 11:09 PM IST
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: জয়ের হ্যাটট্রিকে সন্তোষ ট্রফির শেষ আটের টিকিট এল বাংলার ঘরে। টানা তিন ম্যাচ জিতে 9 পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। রাজস্থানকে 1-0 গোলে হারাল রবি হাঁসদা নেতৃত্বাধীন বাংলা। গোলদাতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বাংলার খেলাধুলোর ক্যালেন্ডারে 25 জানুয়ারি রবিবার দিনটি উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল। কারণ, সন্তোষ ট্রফিতে যেমন বাংলা জয়ের হ্যাটট্রিক করে দুই ম্যাচ বাকি থাকতে কোয়ার্টার ফাইনালে তেমনই রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার ক্রিকেট দল এক ম্যাচ বাকি থাকতে শীর্ষে থেকে শেষ আটে। ফুটবল এবং ক্রিকেটে একইদিনে জয়ের আলোর ঘটনা বেশি নেই।
অসমে সন্তোষ ট্রফির খেলায় বাংলা মাঠের বাইরে নিরন্তর প্রতিকূলতার সামনে। দীর্ঘ সময় ধরে বাস যাত্রা করে হোটেলে যাওয়া-আসা। প্র্যাকটিস মাঠের অব্যবস্থা এবং সূচির ব্যস্ততায় বাংলা দলের কাছে ফিট এবং সুস্থ দল নামানো চ্যালেঞ্জিং ৷ কিন্তু সেইসব প্রতিকূলতাকে সরিয়ে সঞ্জয় সেনের ছেলেরা অপ্রতিরোধ্য।
প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের পরে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া। তৃতীয় ম্যাচে কঠিন সময়ে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীর ছুড়ে গোল দেখিয়ে দিচ্ছে চ্যাম্পিয়নরা প্রকৃতই চ্যাম্পিয়ন। বাংলাকে আটকাতে প্রতিপক্ষ এখন প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে। নিজেদের রক্ষণে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে ফিরতি আক্রমণে বাজিমাতের ছক। রাজস্থানও এই ছকের বাইরে খেলেনি। ফলস্বরূপ বাংলা প্রথমার্ধে খেলার রাশ তুলে নিতে পারেনি।
দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম এগারোয় সামান্য বদল করতেই ম্যাচে ফেরে বাংলা। নরহরি শ্রেষ্ঠা এই ম্যাচেও অনবদ্য খেললেন। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর ঘুরে দাঁড়িয়ে নেওয়া চকিতে শট বাংলাকে স্বস্তির জয় এনে দিয়েছিল। 75 মিনিটে রবি হাঁসদার পরিবর্তে নরহরিকে মাঠে নামান সঞ্জয় সেন। তিনি নামার পরে বাংলার আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ে। সায়নকে এদিন বিরতিতে আকাশ হেমরামের বদলে নামানো হয়।
এই জোড়া সুপার-সাবেই বাংলা জয় ছিনিয়ে আনে। 89 মিনিটে ভিকি থাপার উঁচু সেন্টারে হেড করে নরহরি শ্রেষ্ঠা গোল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নরহরির হেড রাজস্থান গোলরক্ষক চাপড় মেরে বাঁচালে ফিরতি বল শরীর ছুঁড়ে শট নিয়ে জালে পাঠান সায়ন। প্রথম ম্যাচের পরে ফের গোল সায়নের। বাকি সময় রাজস্থান আর সমতায় ফেরার সুযোগ পায়নি।
কোচ সঞ্জয় সেন জানান, "পরপর দু'ম্যাচে শেষভাগে গোল করে দল দেখিয়ে দিচ্ছে লড়াইটা পুরো 90 মিনিট ধরে করতে তাঁরা তৈরি। ছেলেদের এই লড়াকু মানসিকতা অবশ্যই প্রাপ্তি। প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে খেলতে হচ্ছে। তবে তা নিয়ে অজুহাত দেওয়া হচ্ছে না। বরং মানিয়ে নিয়ে জয় তুলে নেওয়ার জেদ ছেলেরা দেখাচ্ছে। সেটাই শেষ তিন ম্যাচের প্রাপ্তি।"