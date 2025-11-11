শাহবাজের ঘূর্ণিতে 'লাইনচ্যুত' রেল, সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বাংলা

শাহবাজের ঘূর্ণিতে 'লাইনচ্যুত' রেল, সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বাংলা
চলতি রঞ্জি ট্রফিতে প্রথমবার বোনাস পয়েন্ট-সহ জয় এল বাংলার ঝুলিতে ৷ চতুর্থদিন মর্নিং সেশনে বাকি পাঁচ উইকেটই তুলে নিলেন শাহবাজ ৷
Published : November 11, 2025 at 2:04 PM IST
সুরাত, 11 নভেম্বর: দ্বিতীয় ইনিংসেও রেলওয়েজ ব্যাটিং-অর্ডারে ধস নামায় জয়ের গন্ধটা সোমবারই পেয়ে গিয়েছিল বাংলা ৷ বোনাস পয়েন্ট-সহ জয় আসে কি না, নজর ছিল সেদিকেই ৷ ত্রিপুরা ম্য়াচ জয়ের আক্ষেপ মিটিয়ে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে পুরো সাত পয়েন্ট তুলে নিল সুদীপ ঘরামি অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বোনাস পয়েন্ট-সহ জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও পৌঁছে গেল বাংলা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে সাত উইকেট ঝোলায় পুরে বাংলার জয়ে নেতৃত্ব দিলেন শাহবাজ আহমেদ ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে রেল বেলাইন হল 132 রানে ৷ অর্থাৎ, অ্যাওয়ে ম্য়াচে বাংলা জিতল ইনিংস ও 120 রানে ৷
তৃতীয়দিন অর্থাৎ, সোমবার প্রথম ইনিংসে 222 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল রেলওয়েজ ৷ এরপর 252 রানে এগিয়ে থাকা বাংলা ফলো-অনে পাঠায় প্রতিপক্ষকে ৷ সেখানে প্রথম ইনিংসের পুনরাবৃত্তি ৷ তৃতীয়দিন দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 90 রানে শেষ করে রেলওয়েজ ৷ 162 রানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থদিন হার এড়ানো সহজ ছিল না তাঁদের জন্য ৷ সেটা হতেও দিলেন না শাহবাজ আহমেদ ৷ বরং সম্ভাবনায় সিলমোহর সর্বাধিক পয়েন্ট কুড়িয়ে নিল বাংলা ৷
অন্তিমদিন মর্নিং সেশনেই ম্য়াচ জিতে নেয় সফরকারী দল ৷ গতকালের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দু'টি উইকেট পেয়েছিলেন শাহবাজ ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে মঙ্গলবার সুরাতের লালভাই কন্ট্রাক্টর স্টেডিয়ামে রেলওয়েজের বাকি পাঁচ উইকেটের সবক'টি নিলেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ শাহবাজের ঘূর্ণিতে চতুর্থদিন বাকি পাঁচ উইকেটে মাত্র 35 রান যোগ করে অলআউট হয়ে গেল রেলওয়েজ ৷ প্রথম ইনিংসের অর্ধশতরানকারী উপেন্দ্র যাদব (21) ও ভার্গব মেরাই (26) দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ ৷ দিনের শুরুতেই অপরাজিত দুই ব্যাটারকে ফেরান শাহবাজ ৷ সেইসঙ্গে বাংলার জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় ৷
Bengal Won by an innings and 120 Run(s) #RLWvBEN #RanjiTrophy #Elite Scorecard:https://t.co/nWfPo7QWKX— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 11, 2025
এরপর 55.5 ওভারে 132 রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় রেলওয়েজের ৷ 56 রানে সাত উইকেট নেন শাহবাজ ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে রাহুল প্রসাদের ঝুলিতে দু'টি এবং মহম্মদ কাইফের ঝুলিতে একটি উইকেট। 120 রানে বাংলার এই জয় আদতে দলগত সংহতির ফসল ৷ দলের দুই সিনিয়র ক্রিকেটার অনুষ্টুপ মজুমদার ও শাহবাজ আহমেদ ব্যাট হাতে জয়ের ভিত গড়েন ৷ সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সুমন্ত গুপ্ত, বিশাল ভাট্টিরা সেই ভিতে জয়ের ইমারত তৈরি করেন ৷
এমন একটি ম্যাচে বাংলা জয় পেল যেখানে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশদীপ, অভিষেক পোড়েলরা জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলাতে চলে গিয়েছেন ৷ সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ৷ সেই ম্য়াচ জিতে গ্রুপের মগডালে পৌঁছনোয় বাহবা দিতেই হবে ক্রিকেটারদের ৷ চতুর্থ রাউন্ড শেষে তিনটি জয় এবং একটি ড্র'য়ে বাংলার ঝুলিতে কুড়ি পয়েন্ট ৷ এলিট গ্রুপ-বি'তে সবার উপরে লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলেরা ৷