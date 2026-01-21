চার গোলে জয় দিয়ে সন্তোষে চ্যাম্পিয়নের মতোই শুরু বাংলার

চার গোলে জয় দিয়ে সন্তোষে চ্যাম্পিয়নের মতোই শুরু বাংলার
এদিন ম্য়াচের প্রথম মিনিটেই জয় তুলে নেন গতবারের সর্বাধিক স্কোরার রবি হাঁসদা ৷
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: চ্য়াম্পিয়নের মতোই সন্তোষ ট্রফি অভিযান শুরু করল বাংলা ৷ বুধবার অসমে সন্তোষ ট্রফির প্রথম ম্যাচে নাগাল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা ৷ সেই ম্য়াচ 4-0 গোলে জিতল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ গতবারের খেতাবজয়ী হওয়ায় প্রত্যাশার চাপও বেশি ৷ তবে সব সামলে শুরুটা ভালো হল বাংলার ৷
অসমের মাটিতে নাগাল্যান্ডের মোকাবিলা করা সবসময়ই কঠিন ৷ তাই শুরু থেকে সতর্ক হয়ে ম্যাচের রাশ তুলে নিত চেয়েছিল সর্বাধিক সন্তোষ ট্রফি জয়ী দল ৷ সেই কাজটা সহজ হয় প্রথম মিনিটেই অধিনায়ক রবি হাঁসদা গোল পাওয়ায় ৷ গতবছর বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন রবি ৷ তাঁর স্কোরিং বুট বাংলার ট্রফি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিল ৷ এবছরও রবির বুট যে দলকে আস্থা জোগাবে, তা অন্তত প্রথম ম্য়াচের নিরিখে স্পষ্ট ৷
প্রথম মিনিটে গোলের ধাক্কায় নাগাল্যান্ড খেই হারিয়ে ফেলে ৷ প্রতিপক্ষের বেসামাল অবস্থা কাজে লাগিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে বাংলা ৷ একের পর এক আক্রমণে বিপক্ষ রক্ষণ ফালা-ফালা করতে থাকেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা ৷ এবছর বাংলা দলে ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্য়ায়রা রয়েছেন ৷ ফলে আক্রমণভাগ আরও বেশি শক্তিশালী ৷ প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে সায়ন বাংলার জার্সিতে সন্তোষের শুরুটা ভালোই করলেন ৷ 35 মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি তাঁরই ৷ বিরতির আগে দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্য়াচ থেকে হারিয়ে যায় নাগাল্যান্ড ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তৃতীয় গোলটি তুলে নেয় বাংলা ৷ ম্যাচের 48 মিনিটে আকাশ হেমব্রম বাংলার তিন নম্বর গোলটি করেন ৷ খেলা শেষ হওয়ার অল্প সময় আগে বাংলার হয়ে চতুর্থ গোলটি আকিব নবাবের ৷ ট্রফি ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই বছর অসমে বাংলা ৷ প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছুদিন ধরে শিবির করেছিলেন সঞ্জয় সেন ৷ ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলা ৷ সেই প্রস্তুতি যে কাজে লেগেছে তা প্রথম ম্যাচে দেখা গেল।
হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে পৌঁছনোর দীর্ঘ সময়ের ঝক্কি, ব্যস্ত সূচি নিয়ে অসন্তোষ বাংলা শিবিরে ছিল ৷ সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দল প্রথম ম্যাচে চার গোলে জয় তুলে নেওয়ায় খুশি কোচ সঞ্জয় সেন ৷ তবে সন্তুষ্ট নন। কারণ বড় ব্যবধানে জয় পেলেও বেশ কয়েকটি সুযোগও নষ্ট হয়েছে ৷ বড় জয় পরের পর্বে যাওয়ার অঙ্কে কাজে লাগবে বলে মানছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে দ্রুত বেশ কয়েকটি ভুল শুধরে নিতে চান বাংলার হেডস্যর ৷ তাই জয় দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও তা দ্রুত ভুলতে চাওয়ার বার্তা কোচের কথায় ৷