মিজোরামকে দুরমুশ করে জয়ের হ্যাটট্রিক, মুস্তাক আলির গ্রুপ শীর্ষে বাংলা
মুস্তাক আলির চতুর্থ ম্য়াচে বাংলা জিতল 93 রানে ৷ ব্য়াট হাতে ঝোড়ো 67 রানের পর বল হাতে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা করণ লাল ৷
Published : November 20, 2026 at 6:15 PM IST
মুম্বই, 20 নভেম্বর: প্রথম ম্যাচে হার ভুলে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পরবর্তী দু'টি ম্য়াচে জয় কুড়িয়ে নিয়েছিল বাংলা ৷ শুক্রবার দুর্বল মিজোরামকে হারিয়ে ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টে জয়ের হ্যাটট্রিকও সেরে ফেলল অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মুম্বইয়ে মুস্তাক আলির চতুর্থ ম্য়াচে বাংলা জিতল 93 রানে ৷ ব্য়াট হাতে ঝোড়ো 67 রানের পর বল হাতে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা করণ লাল ৷
জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে গ্রুপ এ-র শীর্ষেও পৌঁছে গেল বাংলা ৷ চার ম্যাচে তাদের সংগ্রহে 12 পয়েন্ট ৷ বাংলার দেওয়া 197 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 103 রানে শেষ মিজোরামের ইনিংস ৷ ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে অভিষেক পোড়েল ও করণ লালের 99 রানের জুটি বাংলার বড় ইনিংসের ভিত এদিন গড়ে দেয় ৷ চলতি টুর্নামেন্টে এদিন দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন অভিষেক ৷ মাত্র 30 বলে 52 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷
অভিষেকের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও তিন ছক্কা ৷ করণ লাল করেন 41 বলে 67 ৷ মারেন ন'টি চার ও একটি ছয় ৷ এরপর অবিভক্ত তৃতীয় উইকেটে শাকির গান্ধি ও ঋষভ চৌধুরীর 70 রান দু'শোর কাছাকাছি নিয়ে যায় লক্ষ্মীরতন শুক্লা প্রশিক্ষণাধীন দলকে ৷ 20 ওভারে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে 196 রান তোলে বাংলা ৷
জবাবে একা কুম্ভে লড়াই করেন চিন্ময় সুতার ৷ 43 বল খেলে তাঁর ব্যাট থেকে আসে 61 রান ৷ কিন্তু তাঁর লড়াই বিরাট লক্ষ্যমাত্রার সামনে যথেষ্ট ছিল না ৷ মানেন্দর সিং করেন 21 রান ৷ এছাড়া বাংলার বোলারদের দাপটে দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছননি আর কোনও মিজো ব্য়াটার ৷ নিয়মিত উইকেট হারিয়ে 18.2 ওভারে 103 রানে গুটিয়ে যায় মিজোরাম ৷ বাংলার তিন পেসার মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার ও সায়ন ঘোষ একটি করে উইকেট নিলেও বল হাতে সবচেয়ে সফল ঋষভ ৷ চার ওভারে 21 রানে চার উইকেট নেন এই মিডিয়াম পেসার ৷ এছাড়া ব্যাট হাতে 67 রানের পর তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা স্পিনিং-অলরাউন্ডার করণ ৷ পরের ম্য়াচে বরোদার মুখোমুখি হবে বাংলা ৷
Bengal Won by 93 Run(s) #BENvCAM #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/qYzm8yEjxw— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 20, 2026
কর্ণাটকের কাছে 19 রানে হেরে মুস্তাক আলিতে অভিযান শুরু হয়েছিল বাংলার ৷ এরপর চণ্ডীগড়কে 85 রানে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরেছিল তারা ৷ তৃতীয় ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে সাত উইকেটে জয়লাভ করেন ঈশ্বরণরা ৷ শুক্রবার মিজোরামকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার ৷