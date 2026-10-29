প্রদীপ্তর 10 উইকেট, কেরলকে হারিয়ে রঞ্জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার

প্রদীপ্তর 10 উইকেট, কেরলকে হারিয়ে রঞ্জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার
Bengal in Ranji Trophy: 4 উইকেটে 53 রান নিয়ে এদিন শুরু করে কেরল ৷ কিন্তু প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন কেরলের ব্যাটাররা ৷
Published : October 29, 2026 at 1:04 PM IST
তিরুঅনন্তপূরম, 29 অক্টোবর: রঞ্জি ট্রফিতে স্বপ্নের মরশুম বঙ্গবিগ্রেডের ৷ টানা তিন ম্যাচে জয় ৷ বৃহস্পতিবার কেরলকে 287 রানে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার ৷ সুযোগ থাকলেও ফলো-অন না-করিয়ে কেরলের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল অভিমন্যু অ্যান্ড কোং ৷ কিন্তু অভিমন্যুর চক্রবূহে হার মানল কেরল ৷
408 রান তাড়া করতে নেমে 120 রানে থেমে যান বিষ্ণু বিনোদরা ৷ এদিন 4 উইকেটে 53 রান নিয়ে খেলা শুরু করে কেরল ৷ কিন্তু প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন ব্যাটাররা ৷ প্রথম ইনিংসে 141 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও কেরলের ব্যাটিং বিপর্যয় অব্যাহত ৷ দুই ইনিংসে বাংলার এই বাঁ-হাতি স্পিনারের ঝুলিতে 10 উইকেট ৷ তবে লো-স্কোরিং ম্যাচে সেঞ্চুরি করে সেরা খেলোয়াড় হলেন শাহবাজ আহমেদ ৷
ম্যাচ শেষে বাংলার কোচ লক্ষীরতন শুক্লা বলেন,"এই জয় দলীয় সংগহতির ৷ প্রত্যেকেই নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ৷ তিনটে জয় এসেছে তিন ধরনের পিচে ৷ দলেও বদল এসেছে ৷ তবে, যে যখন সুযোগ পেয়েছে, ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ শাহবাজ, শামি, প্রদীপ্ত, অভিমন্যু সকলেই সেরাটা দিয়েছে ৷ সবে শুরু। একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। জয়ের অভ্যাসটা ধরে রাখাই আমাদের লক্ষ্য।"
তিন ম্যাচে বাংলার ঝুলিতে 18 পয়েন্ট । দিল্লি, সার্ভিসের পর কেরল ৷ চলতি মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার দাপুটে শুরু ৷ ঘরের মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে 9 উইকেটে জয় দিয়ে এবারের রঞ্জি অভিযান শুরু করে বাংলা ৷ তারপর দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচে যাথাক্রমে সার্ভিসেস ও কেরলকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক বঙ্গবিগ্রেডের ৷
কেরলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনে জয়ের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলা ৷ ম্যাচের শেষ দিনে বাংলার দরকার ছিল 6 উইকেট ৷ কিন্তু কেরলের ব্যাটারা বেশিক্ষণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি ৷ কেরল শেষ দিনের শুরুতে প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনের ঘূর্ণিতে বিষ্ণু বিনোদ (19) কোনও রান না-যোগ করেই ফিরে যান ৷ অপরাজিত আরেক ব্যাটার সালমান নিজারকেও (1) দ্রুত ফিরিয়ে দেন প্রদীপ্ত ৷ 53 রানে চার থেকে 57 রানে ছয়, ফের 58 রানে 7 উইকেট পড়ে যেতেই বাংলার জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। নিদেশ (33) এবং মহম্মদ আজহারউদ্দিন (26) মারকুটে মেজাজে শেষ চেষ্টা করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খড়কুটো ৷
প্রদীপ্ত প্রামাণিকের 6 উইকেটের পাশে মহম্মদ শামি এবং শাহবাজ আহমেদ অসাধারণ বল করলেন। শামি 12 ওভার বল করে 40 রানের বিনিময়ে 2 উইকেট নেন ৷ শাহবাজ 19 রানের বিনিময়ে 2 শিকার ৷