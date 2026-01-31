শাহবাজের ঘূর্ণিতে হরিয়ানা 'বধ', গ্রুপ শীর্ষে থেকে রঞ্জির শেষ আটে বাংলা

শাহবাজের ঘূর্ণিতে হরিয়ানা 'বধ', গ্রুপ শীর্ষে থেকে রঞ্জির শেষ আটে বাংলা
হরিয়ানার বিরুদ্ধে 188 রানে জয় ৷ 11 উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা শাহবাজ ৷ 36 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সি-র শীর্ষ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ৷
Published : January 31, 2026 at 5:55 PM IST
রোহতক, 31 জানুয়ারি: দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে 'শাহবাজ শো' ৷ আর তাতেই তিন দিনে হরিয়ানা 'বধ' সম্পূর্ণ বাংলার ৷ 188 রানে জিতে 36 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সি-র শীর্ষ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল অভিমন্যু অ্যান্ড কোং ৷
হরিয়ানার বিরুদ্ধে লাহোলিতে বাংলার এই জয়ের সারমর্ম দলগত সংহতি। প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও বল হাতে আকাশদীপ এবং শাহবাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং বল হাতে ফের শাহবাজ ৷ 11 উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
চলতি রঞ্জি মরশুমে আপাতত বাংলা ঘরে-বাইরে প্রতিপক্ষের উপর 'রোলার' চালিয়েছে ৷ যা কোয়ার্টার ফাইনালের আগে অবশ্যই বড় 'প্লাস' পয়েন্ট ৷ লক্ষীরতন শুক্লা বলেন, "সকলেই দারুণ ক্রিকেট খেলেছে ৷ অভিমন্যু, সুদীপ, ঘরামি সকলেই ব্যাট হাতে আউট-স্ট্যান্ডিং ব্যাট করেছে ৷ বল হাতে প্রথম ইনিংসে আকাশদীপ অসাধারণ। আর শাহবাজের তো জবাব নেই । তবে দিল্লি বহুদূর । পুরো দলটা খেলছে, এটা ভালো লাগছে । এবার নক-আউট । কাজটা কঠিন। আমাদের সফল হতেই হবে।"
স্পিনের ঘূর্ণিজালে প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলার নীল-নকশা বুমেরাং হয়েছে হরিয়ানার ৷ টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল অঙ্কিত কুমারের দল । অংশুল কম্বোজ এবং তন্ময়, অমিত রানাদের লেলিয়ে দিয়ে বাংলাকে হারাতে চেয়েছিল তারা। বদলে অচেনা বাইশ গজে ঘূর্ণির চ্যালেঞ্জ সামলে সফল বাংলার ব্যাটাররা ।
একইভাবে বাংলার স্পিনাররা পিচের সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করেন। শনিবার 3 উইকেটে 155 রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে 200 রানে থামে বাংলার ইনিংস । অধিনায়ক অভিমন্যু 55 রানে শুরু করে আউট হন 83 রানে। তন্ময়ের বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে 9টি বাউন্ডারি হাঁকান বাংলা অধিনায়ক ৷ নৈশপ্রহরী রাহুল প্রসাদ আউট হন ব্য়াক্তিগত 15 রানে। বাকিরা কেউ দাঁড়াতে পারেননি ৷ শাহবাজ আহমেদ (10), সুমন্ত গুপ্ত (2), শাকিব হাবিব গান্ধি (0), আকাশদীপ (2), বিকাশ সিং (1) সকলেই ব্যর্থ ৷
চতুর্থ ইনিংসে হরিয়ানার সামনে 294 রানের চ্যালেঞ্জ দেয় বাংলা ৷ লাহোলির স্পিন-সহায়ক পিচে কার্যত তিনশো রানের কাছাকাছি লক্ষ্যমাত্রা সবসময় কঠিন । দুই ওপেনার অঙ্কিত কুমার (25) ও যুবরাজ সিং (22) ছাড়া ব্যাটিং লাইন-আপ শাহবাজের ঘূর্ণির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেননি ৷ মাত্র 105 রানে থেমে যায় হরিয়ানার ইনিংস ৷ 8 ওভার হাত ঘুরিয়ে 38 রানের বিনিময়ে 6 উইকেট নেন ৷ মুকেশ কুমারের ঝুলিতে 2 উইকেট ৷