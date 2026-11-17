অভিষেকের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরির পর মুকেশের চার শিকার, মুস্তাক আলিতে জয়ের সরণিতে বাংলা
ইউটিলিটি অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে ছাড়াই মুস্তাক আলিতে প্রথম জয় কুড়িয়ে নিল বাংলা ৷ ঈশ্বরণরা জিতলেন 85 রানে ৷
Published : November 17, 2026 at 9:44 AM IST
মুম্বই, 17 নভেম্বর: কর্ণাটকের কাছে হেরে মুস্তাক আলিতে অভিযান শুরু হয়েছিল বাংলার ৷ যে ম্য়াচে প্রকট হয়েছিল ব্যাটিং ব্যর্থতা ৷ সোমবার দ্বিতীয় ম্য়াচে ছন্দে ফিরল ভারতীয় ব্য়াটিং ৷ সঙ্গে জ্বলে উঠলেন বোলাররাও ৷ সবমিলিয়ে ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্য়াচে বড় ব্য়বধানে জিতল বাংলা ৷ ওয়াংখেড়েয় এদিন চণ্ডীগড়কে 85 রানে হারাল অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
ব্য়াট হাতে ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্য়াচের সেরা অভিষেক পোড়েল ৷ এরপর বল হাতে চার উইকেট তুলে নিয়ে বাংলার জয় সহজ করলেন অভিজ্ঞ পেসার মুকেশ কুমার ৷ বাংলার দেওয়া 201 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে একশো পেরিয়ে গুটিয়ে যায় চণ্ডীগড়ের ইনিংস ৷ প্রথম ম্য়াচে বরোদার বিরুদ্ধে এক উইকেটে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল চণ্ডীগড় ৷
টস জিতে ওয়াংখেড়েয় বাংলাকে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় চণ্ডীগড় ৷ অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে 74 রান যোগ করে পাওয়ার-প্লের শেষ বলে ডাগআউটে ফেরেন করণ লাল ৷ 15 বলে 23 রান করে আউট হন তিনি ৷ তবে পাওয়ার-প্লেতে দুই ব্য়াটারের ঝোড়ো ইনিংস বাংলার বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিল ৷ এরপর হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা অভিষেকের ইনিংসও লম্বা হয়নি ৷ 26 বলে 53 রানে ফেরেন তিনি ৷ মারেন পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ অধিনায়ক ঈশ্বরণ করেন 22 বলে 29 রান ৷ পরের দিকে শাকির হাবিব গান্ধি ও দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলতে নামা ঋষভ চৌধুরী দু'শোর গণ্ডি ছুঁতে সাহায্য করেন দলকে ৷
শাকির করেন 24 বলে 34 ৷ ঋষভের ব্যাট থেকে আসে 19 বলে ঝোড়ো 33 রান ৷ রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়া শাহবাজ আহমেদের অভাব ঢেকে দেন দু'জনে ৷ ছ'বলে 10 রানে অপরাজিত থাকেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ সবমিলিয়ে 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 200 রান তোলে বাংলা ৷ জবাবে পেস ও স্পিনের মেলবন্ধনে বাংলার বোলিংয়ের সামনে দাঁত ফোটাতে পারেনি চণ্ডীগড় ব্যাটিং ৷ 26 বলে 47 রান করে একমাত্র সফল ওপেনার অরুণ আজাদ ৷ মাত্র 15.5 ওভারে 115 রানে গুটিয়ে যায় চণ্ডীগড়ের ইনিংস ৷ 2.5 ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ন'রানে চার উইকেট নেন মুকেশ ৷ 24 রান দিয়ে করণ লালের ঝুলিত তিন শিকার ৷ যার মধ্যে রয়েছে আজাদের উইকেটটিও ৷
Bengal Won by 85 Run(s) #BENvUTCA #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/a9ddRaFBlV— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 16, 2026
এছাড়া জোড়া উইকেট নেন আরেক স্পিনার প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ একটি উইকেট মহম্মদ শামির ৷ 85 রানে বিরাট জয় গ্রুপ এ-তে তৃতীয়স্থানে তুলে আনল বাংলাকে ৷ দু'ম্য়াচে তাদের পয়েন্ট চার ৷ পরের ম্য়াচে মিজোরামের মুখোমুখি হবে বাংলা ৷ হারের ধাক্কা সরিয়ে দল জয়ে ফেরায় খুশি কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ প্রাথমিকভাবে নকআউটে যাওয়াকেই পাখির চোখ করছেন তিনি।