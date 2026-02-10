অন্ধ্রকে ইনিংসে হারিয়ে তিন বছর বাদে রঞ্জির শেষ চারে বাংলা

অন্ধ্রকে ইনিংসে হারিয়ে তিন বছর বাদে রঞ্জির শেষ চারে বাংলা
আগামী 15 ফেব্রুয়ারি থেকে কল্যাণীতে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলবে বাংলা ৷
কল্যাণী, 10 ফেব্রুয়ারি: বাংলা যে রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে পা রাখছে, সেটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সোমবারই ৷ শুধু দেখার ছিল বাংলা ইনিংসে জয় পায় নাকি বিরাট প্রতিরোধে ম্য়াচ ড্র রাখতে সমর্থ হয় অন্ধ্র ৷ পঞ্চমদিন সিলমোহর পড়ল প্রথম সম্ভাবনায় ৷ জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল সাতটি উইকেট ৷ শাহবাজ আহমেদের ঘূর্ণিতে মঙ্গলবার দ্বিতীয় ইনিংসে 244 রানে শেষ হল অন্ধ্র ৷ ইনিংস এবং 90 রানে জিতে 2022-23 মরশুমের পর আবার রঞ্জির শেষ চারে বাংলা ৷
আগামী 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রঞ্জি সেমিফাইনালে অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিপক্ষ জম্মু কাশ্মীর ৷ কল্যাণীতেই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দু'দল ৷ তার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে 299 রান হাঁকিয়ে ম্যাচের সেরা সুদীপ ঘরামি ৷ পরিসংখ্যান বলছে সুদীপের এই ইনিংস রঞ্জির নকআউটে বাংলার জার্সিতে সর্বাধিক ৷ চতুর্থদিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে 64 রান তুলেছিল রিকি ভুই নেতৃত্বাধীন অন্ধ্র ৷ হারের ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেখানেই ৷
শেষদিনে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে তিন উইকেট যেতেই বাংলার জয়ের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ শেষ পর্যন্ত চা-পানের বিরতির আধ ঘণ্টা আগে অন্ধ্রর ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৷ দলের বিপর্যয়ে লড়লেন একা নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ শাহবাজের ঘূর্ণিতে আউটের সময় তাঁর নামের পাশে 144 বলে 90 রান। যা সাজানো সাতটি চার এবং দু'টি ছক্কায় ৷
বাংলার বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল শাহবাজ 72 রানে নিলেন চার উইকেট ৷ পাশাপাশি সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল দু'টি, আকাশদীপ, সুমন্ত গুপ্ত, অনুষ্টুপ মজুমদার পেলেন একটি করে উইকেট ৷ চলতি রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা অপরাজিত। প্রতিপক্ষকে দুরমুশ করে জয় তুলে আনাকে কার্যত অভ্যাসে পরিণত করেছেন ঈশ্বরণরা ৷ কোনও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়, দলগত সংহতিতেই লুকিয়ে বাংলার এবারের সাফল্য ৷ সুদীপ ঘরামির মহাকাব্যিক ইনিংস তাঁকে ম্য়াচ সেরার পুরস্কার দিয়েছে ৷ কিন্তু প্রতিপক্ষকে তিনশো রানের কমে আটকে রেখেছিলেন বোলাররা ৷ যা বাংলার ব্যাটারদের কাজটা কিছুটা সহজ করে দিয়েছিল ৷
ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ বলেন, "সেমিফাইনাল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ৷ আমরা ওদের কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে ভাবছি না ৷ আকিব নবির বোলিংয়ের ভিডিয়ো দেখব ৷ দু'দলের পেসারদের লড়াই হলেও জম্মু-কাশ্মীর ম্যাচটিতে ব্যাটারদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে ৷ সুদীপের ইনিংসটার তুলনা নেই ৷ ব্যাটারদের প্রত্যেকেই পুরো মরশুমজুড়ে ভালো খেলে এসেছে ৷ আমরা কেবল কয়েকজনের উপর নির্ভর করলে আটকে যেতে পারতাম ৷"
একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "শাহবাজ আহমেদের অবদানটা মাথায় রাখতে হবে ৷ ব্যাটার শাহবাজের পাশাপাশি বোলার শাহবাজের ঝুলিতে 39টি উইকেট রয়েছে ৷ দলের এক্স-ফ্যাক্টর শাহবাজ ৷" কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানালেন, প্রতিটি ম্যাচই চ্যালেঞ্জিং ৷ সকলকেই পারফরম্যান্স করতে হবে ৷