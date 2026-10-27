ব্যাটিংয়ে ত্রাতা শাহবাজ, আগুন ঝরাচ্ছেন শামি; প্রত্যাঘাতে কেরলের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা

ব্যাটিংয়ে ত্রাতা শাহবাজ, আগুন ঝরাচ্ছেন শামি; প্রত্যাঘাতে কেরলের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা
অতিথি দলের 350 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিনের শেষে কেরল ছয় উইকেট হারিয়ে 101 ৷ তিন উইকেট শামির ঝুলিতে ৷
Published : October 27, 2026 at 8:17 PM IST
মঙ্গলাপুরম (কেরলম), 27 অক্টোবর: প্রথমদিন ওভার কম হওয়ায় দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার খেলা আধঘণ্টা বর্ধিত হয় ৷ আর এই সময়েই মহম্মদ শামি এবং শাহবাজ আহমেদ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেওয়ায় রঞ্জি ট্রফির তৃতীয় ম্য়াচেও চালকের আসনে বাংলা ৷ অতিথি দলের 350 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিনের শেষে কেরল ছয় উইকেট হারিয়ে 101 ৷ শেষবেলায় আউট হলেন বিষ্ণু বিনোদ, সলমন নিজার এবং আদিত্য সরওয়াতে আউট।
বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিন টস হেরে ব্যাট করতে নেমে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল ৷ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা দলে 'মধুসূদন দাদা' শাহবাজ আহমেদ ৷ দল যখনই বিপদে পড়ে তখনই ব্যাট কিংবা বল হাতে নির্ভরতা দিয়ে থাকেন এই বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ প্রথমদিন যে বাংলা দলের ব্যাটিংকে নড়বড়ে মনে হচ্ছিল, দ্বিতীয়দিন তারাই প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল শাহবাজের দুরন্ত শতরানের সৌজন্যে ৷ সুমন্ত গুপ্তকে নিয়ে দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করালেন তিনি ৷ 203 বলে শাহবাজের 121 রানের ঝকঝকে ইনিংসে ছিল আটটি বাউন্ডারি ও চারটি বিশাল ছক্কা ৷ সপ্তম উইকেটে শাহবাজ-সুমন্ত যোগ করেন 103 রান ৷
একরানের জন্য সুমন্ত হাফসেঞ্চুরি মিস করলেও তাঁর 49 রান শাহবাজের ইনিংসের মতোই মূল্যবান ৷ দিনের শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা যেমন বলেন, "শাহবাজের সেঞ্চুরি তো বটেই সুমন্তর ইনিংসও একইরকম প্রয়োজনীয় ৷ তবে আমরা কামব্যাক করেছি ৷ বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে ৷ শামি আউটস্ট্যান্ডিং, শাহবাজ লা-জবাব ৷ বাকিরাও নিংড়ে দিয়েছে ৷ এখনও অনেক খেলা বাকি ৷" ছয় উইকেটে 172 রান নিয়ে শুরু করে বাংলার ইনিংস শেষ হয় 350 রানে ৷ শাহবাজের শতরান, সুমন্ত গুপ্তর 49 ছাড়া প্রদীপ্ত প্রামাণিকের 27 এবং শামির 17 রানও প্রয়োজনীয় ইনিংস বাংলার জন্য ৷
প্রত্যুত্তরে ব্যাটিংয়ে নেমে কেরল প্রথম থেকেই অস্বস্তিতে ৷ সৌজন্যে মহম্মদ শামি। অভিষেক নায়ারকে চার রানে বোল্ড করেন তিনি ৷ এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় কেরল ৷ আরেক ওপেনার অভিষেক জে নায়ারকে ব্যক্তিগত 12 রানে ফেরান প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ বাংলার বোলাররা যখন রাশ তুলে নিয়েছেন তখন সচিন বেবি (23), বিষ্ণু বিনোদ (41) কেরালাকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন ৷ তবে দলীয় 54 রানের মাথায় বেবিকে ফেরত পাঠান শাহবাজ আহমেদ ৷ কেরালার অধিনায়ক বিষ্ণু বিনোদকে আউট করেন শামি ৷
সরওয়াতে শূন্য রানে শিকার হন শাহবাজের ৷ সলমন নিজার ব্যক্তিগত 11 রানে শামির বলে উইকেটের পিছনে অভিষেক পোড়েলের হাতে ধরা পড়েন ৷ দিনের শেষে কেরল 101 রানে ছয় উইকেট হারিয়ে বেকায়দায়। অপরাজিত রয়েছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন (5) এবং জলজ সাক্সেনা (0)। ঘরোয়া ক্রিকেটে কেরলের এই দুই ব্য়াটার যে কোনও দলের সামনে বড় গাঁট ৷ তবে বাংলা শিবির আত্মবিশ্বাসী ৷ ব্য়াট হাতে সেঞ্চুরির পর বল হাতে আট ওভারে আট রান দিয়ে জোড়া উইকেট শাহবাজের ৷ প্রদীপ্তর ঝুলিতে একটি উইকেট ৷ আগুন ঝরিয়ে শামি আট ওভার 20 রানে তুলে নিয়েছেন তিন উইকেট ৷ কেরল এখনও 249 রানে পিছিয়ে ৷ প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে অন্তত তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে বাংলার দরকার আরও চারটি উইকেট ৷ প্রথম দু'ম্যাচে প্রতিপক্ষকে দুমড়ে জয় তুলে নেওয়া বাংলা দ্বিতীয়দিনের শেষে সেই স্বপ্ন পুনরায় দেখতেই পারে ৷