অবসর ভাঙার সম্ভাবনা উড়িয়ে ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ স্টোকসের

অবসর ভাঙার সম্ভাবনা উড়িয়ে ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ স্টোকসের
গত জুন মাসে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন বেঞ্জামিন অ্যান্ড্রু স্টোকস ৷
Published : August 4, 2026 at 6:50 PM IST
লন্ডন, 4 অগস্ট: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তাঁর আচমকা অবসর দলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ৷ জানালেন বেন স্টোকস ৷ পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ করে 2027 অ্য়াশেজের আগে অবসর ভেঙে বাইশ গজে ফেরার কোনও সম্ভাবনাই নেই ৷ জানিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ৷ তবে ভবিষ্যতে জাতীয় দলকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর রয়েছে, তা স্পষ্ট করলেন স্টোকস ৷
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির মাঝেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আচমকা বিদায় জানিয়েছেন স্টোকস ৷ যবনিকা টেনেছেন ব্য়াট এবং বল হাতে এক ঈর্ষনীয় কেরিয়ারে ৷ উল্লেখ্য, ঘরের মাঠে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের মাঝে লন্ডনের পানশালায় বচসার ঘটনায় দ্বিতীয় টেস্টে সাসপেনশনের খাঁড়াও নেমে এসেছিল স্টোকসের উপর ৷ এরপর অবশ্য তৃতীয় টেস্ট খেলে অবসর ঘোষণা করেন তিনি ৷ তবে ক্রিকেটার হিসেবে অবসর নিলেও যে ক্রিকেটের সঙ্গে আগামীতে জুড়ে থাকতে চান, তা নিশ্চিত করলেন প্রাক্তন ইংরেজ অলরাউন্ডার ৷
একদা সতীর্থ স্টুয়ার্ট ব্রড ও জস বাটলারের একটি পডকাস্টে 2019 ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়ের নায়ক বলেন, "আমি জানি যে কোচ হিসেবে ক্রিকেটের সঙ্গে জুড়ে থাকা সম্ভব ৷ আমি এই মুহূর্তে খেলার পাশাপাশি তৃতীয় স্তরের কোচিং ডিগ্রি অর্জন করছি ৷ কেউ যদি প্রশ্ন করে কখনও ইংল্য়ান্ডের কোচ হতে চাই কি না, তাহলে বলব, নিশ্চয় ৷ না-খেললেও যাতে কোনওভাবে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারি, এমন পরিকল্পনা মাথায় রয়েছে ৷"
🚨WANT TO BE COACH OF ENGLAND CRICKET TEAM - BEN STOKES🤯— Akshat (@Cricketmythos) August 4, 2026
Ben Stokes said :🗣️
"I want to be a coach. I know what I want to do interms of staying within the game which is to be a coach and would I love to be coach of England cricket team one day. I would love to be able to do… pic.twitter.com/WwDpO7UK03
অবসর গ্রহণ করলেও স্টোকস যদি কখনও তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে জাতীয় দলে ফিরতে চান, তাহলে তাঁর জন্য দরজা সবসময় খোলা রয়েছে ৷ সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি ৷ কিন্তু তেমন সম্ভাবনায় জল ঢাললেন স্টোকস ৷ 7,273 রান এবং 252 টেস্ট উইকেটের মালিকের কথায়, "আমি কখনও আর জাতীয় দলে ফেরার কথা ভাবব না ৷ কারণ আমার বয়স এখন 35 ৷ আমায় যদি আর অধিনায়ক হিসেবে ভাবা না-হয় তাহলে বিষয়টা আমার পক্ষে কঠিন হবে ৷ কারণ কেরিয়ারের অনেকটা সময় অধিনায়ক হিসেবে আমি উজাড় করে দিয়েছি ৷ তাই ইংল্যান্ডের হয়ে খেললে অধিনায়ক হিসেবেই খেলব ৷"
তবে অবসরগ্রহণের পর যে তিনি সুখেই রয়েছেন এবং ইংল্যান্ডের হয়ে ফের মাঠে নামার কথা ভাবছেন না, সেটা শেষবেলায় নিশ্চিত করেছেন স্টোকস ৷ একইসঙ্গে হ্যারি ব্রুকের বদলে জো রুট'কে পুনরায় টেস্ট অধিনায়ক বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তে খানিকটা বিস্মিত তিনি ৷ তবে নয়া কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং'য়ের সঙ্গে জো রুটের সমীকরণ সফল হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন 'দ্য ম্য়ান উইথ গোল্ডেন আর্ম' ৷