প্রত্যাবর্তনে উজ্জ্বল স্টোকস, কালিসের কীর্তি ছুঁয়ে এলিট ক্লাবে ইংরেজ অধিনায়ক

প্রত্যাবর্তনে উজ্জ্বল স্টোকস, কালিসের কীর্তি ছুঁয়ে এলিট ক্লাবে ইংরেজ অধিনায়ক
তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের চার ব্যাটারকে সাজঘরে ফিরিয়ে অলরাউন্ডার হিসেবে এলিট ক্লাবে ইংরেজ অধিনায়ক ৷
Published : June 26, 2026 at 8:50 PM IST
নটিংহ্য়াম, 26 জুন: প্রথম টেস্টের পর পানশালায় গিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ৷ শাস্তিস্বরূপ দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ তদন্তে নেমে শৃঙ্খলাভঙ্গের স্বপক্ষে কোনও তথ্য়প্রমাণ না-মেলায় তৃতীয় টেস্টের দলে অধিনায়ক বেন স্টোকস'কে ফিরিয়েছে ইংল্য়ান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ৷ আর প্রত্য়াবর্তন টেস্টে শুক্রবার এলিট ক্লাবে প্রবেশ করলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার ৷ কিংবদন্তি জ্য়াক কালিসের কীর্তি ছুঁয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় অলরাউন্ডার হিসেবে 7,000 টেস্ট রান ও 250 উইকেটের মালিক হলেন স্টোকস ৷
ট্রেন্টব্রিজে সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুই নিউজিল্য়ান্ড ওপেনার টম ল্যাথাম ও ডেভিন কনওয়ের রেকর্ড ওপেনিং জুটি সত্ত্বেও বল হাতে নজর কাড়লেন ইংরেজ অধিনায়ক স্টোকস ৷ 21 ওভার হাত ঘুরিয়ে 70 রানে চার উইকেট শিকার করলেন তিনি ৷ শুক্রবার মিচেল স্যান্টনার'কে সাজঘরে ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে 250 উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন স্টোকস ৷ 7,228 টেস্ট রানের পাশাপাশি অলরাউন্ডারের নামের পাশে এখন 250টি উইকেট ৷
প্রথম টেস্ট অলরাউন্ডার হিসেবে এই নজির গড়েছিলেন কালিস ৷ এদিন এলিট ক্লাবে ইংরেজ তারকাকে পাশে পেলেন প্রোটিয়া কিংবদন্তি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ক্রিকেটের কুলীন ফরম্যাটে 13,289 রানের পাশাপাশি কালিসের ঝুলিতে রয়েছে 292টি উইকেট ৷ ওপেনিং জুটিতে 317 রান তুলে তৃতীয় টেস্টের শুরুতে ইংল্যান্ডকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিলেন দুই কিউয়ি ওপেনার ৷ এরপর 151 রানে নিউজিল্যান্ড কাউন্টার-পার্ট টম ল্যাথাম'কে ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম আঘাতটি এনেছিলেন স্টোকস-ই ৷ চার উইকেটে 361 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছিল অতিথি দল ৷
📈 Players with 7000 runs and 250 wickets in Test cricket:— England Cricket (@englandcricket) June 26, 2026
🔘 Jacques Kallis
🔘 Ben Stokes
An incredible spell this morning from Ben Stokes to make history at Trent Bridge ❤️ pic.twitter.com/KF7U8exGwj
দ্বিতীয়দিন আরও তিন উইকেট সংগ্রহ করে অনন্য কীর্তিতে কালিসের সঙ্গে একাসনে প্রবেশ করেন স্টোকস ৷ এদিন ইংরেজ অধিনায়কের শিকারের তালিকায় উইলিয়াম ও'রুরকে, ডারিল মিচেল ও স্যান্টনার ৷ দু'টি করে উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার ও শোয়েব বশির ৷ একটি করে উইকেট শিকার জো রুট ও গুস অ্য়াটকিনসনের ৷ 438 রানে প্রথম ইনিংসের যবনিকা পড়ে নিউজিল্যান্ডের ৷ 157 রান আসে কনওয়ের ব্য়াটে ৷
Sharp hands from Jacob Bethell to take our third before the lunch break 🥪 pic.twitter.com/TxoG9iHVzN— England Cricket (@englandcricket) June 26, 2026
জবাবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এক উইকেট হারিয়ে 103 রান তুলেছে ইংল্যান্ড ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 64 রানে ব্য়াটিং করছেন ওপেনার বেন ডাকেট ৷ 33 রানে অপরাজিত জ্যাকব বেথেল ৷ লর্ডসে সিরিজের প্রথম ম্য়াচে 115 রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ দ্য ওভালে দ্বিতীয় ম্য়াচে স্টোকসহীন ইংরেজদের 235 রানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' ৷ অর্থাৎ চলতি তৃতীয় টেস্ট সিরিজের নির্ণায়ক ৷