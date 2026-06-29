ফের ধরাশায়ী ইংল্যান্ডের 'বাজবল', দেশে প্রথম সিরিজ হেরে বিদায় অধিনায়ক স্টোকসের

ফের ধরাশায়ী ইংল্যান্ডের 'বাজবল', দেশে প্রথম সিরিজ হেরে বিদায় অধিনায়ক স্টোকসের
অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে প্রথম সিরিজ হারের হতাশা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানালেন স্টোকস ৷
Published : June 29, 2026 at 9:03 PM IST
নটিংহ্য়াম, 29 জুন: চতুর্থদিন সকালে মাঠে নামার আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন চলতি টেস্টটাই তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ ৷ সেইমতো নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের যবনিকা পড়তেই বর্ণময় কেরিয়ারকে বিদায় জানালেন ইংরেজ অলরাউন্ডার বেঞ্জামিন অ্যান্ড্রুস স্টোকস ৷ তবে শেষটা সুখের হল না তাঁর ৷ নিউজিল্যান্ডের কাছে তৃতীয় টেস্টে 160 রানে অসহায় আত্মসমর্পণ করল ইংল্য়ান্ডের 'বাজবল' ৷
তৃতীয় টেস্ট হারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাটিতে সিরিজও হারল স্টোকস নেতৃত্বাধীন 'থ্রি-লায়ন্স' ব্রিগেড ৷ পঞ্চমদিন অবশ্য মাঠে নেমে কিছু করার ছিল না স্টোকসের ৷ ফলত সাজঘর থেকে কেরিয়ারে অপরাহ্নে দলের হার হজম করলেন 7,273 রান ও 252টি টেস্ট উইকেটের মালিক ৷
ম্য়াচ এবং সিরিজ জয়ের জন্য ট্রেন্টব্রিজে 373 রানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ইংল্য়ান্ডের সামনে ৷ চার উইকেটে 110 রান তুলে চতুর্থদিনের খেলা শেষ করেছিল তারা ৷ অর্থাৎ, শেষদিন বাকি ছয় উইকেটে ইংল্যান্ডকে তুলতে হত 263 রান ৷ কঠিন হলেও যা অসম্ভব ছিল না ৷ ক্রিজে ন'রানে অপরাজিত ছিলেন জো রুট ৷ অন্যদিকে ছ'রানে ব্য়াট করছিলেন এমিলো গে ৷
History made. The first team to come from behind and win a three-Test series in England 🏆 pic.twitter.com/ZhLofmqrNL— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 29, 2026
পঞ্চমদিন গে'কে ফিরিয়ে ইংল্যান্ড শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা দেন ন্য়াথন স্মিথ ৷ মাত্র চার রান যোগ করে ব্যক্তিগত 10 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ একই ওভারে জো রুট রানআউট হয়ে ফিরতেই ম্যাচ ঢলে পড়ে কিউয়ি'দের দিকে ৷ টম ল্যাথাম অ্যান্ড কোম্পানির জয় তখন সময়ের অপেক্ষা ৷
Thanks for the memories, Stokesy ❤️— England Cricket (@englandcricket) June 29, 2026
An all-time LEGEND. pic.twitter.com/raNn7pc0eG
জেমি স্মিথের 91 বলে 60 রানে ইনিংস একটা প্রতিরোধ গড়েছিল বটে ৷ তবে সিরিজ হার এড়ানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷ ইংরেজ স্টাম্পার-ব্য়াটারকে ফেরান মিচেল স্য়ান্টনার ৷ শেষমেশ দ্বিতীয় সেশনে 51.2 ওভারে 212 রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ 160 রানে ম্য়াচ ও সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড ৷ নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন জ্যাক ফোকস ৷ দু'টি করে উইকেট ন্য়াথন স্মিথ ও মিচেল স্যান্টনারের ঝুলিতে ৷ একটি উইকেট বেন সিয়ার্সের ৷ 16 উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা স্মিথ ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 100 রান ও পাঁচটি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচ সেরা ডারিল মিচেল ৷
A hard-fought series. A trophy heading home.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 29, 2026
The Crowe-Thorpe Trophy 🏆🤍🖤 pic.twitter.com/rtTcIkGYfR
সবমিলিয়ে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষবেলায় অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে প্রথম সিরিজ হারের স্বাদ পেতে হল স্টোকসকে ৷ গত ন'টি টেস্টের মধ্যে এটি ইংল্যান্ডের সপ্তম পরাজয়ও বটে ৷ গতবছর দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ড্র'য়ের (2-2) পর অজিভূমে অ্যাশেজে লজ্জার হার (1-4) ৷ এরপর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজ হারে ইংল্যান্ডের দুঃসময় দীর্ঘ হল বৈকি ৷