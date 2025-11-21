ETV Bharat / sports

একদিনে পড়ল 19 উইকেট, স্টোকসের পাল্টায় 137 বছরের নজির ভাঙল অ্যাশেজ

তৃতীয়বার অ্য়াশেজে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন ইংরেজ অধিনায়ক স্টোকস ৷

BEN STOKES TAKES FIVE WICKET HAUL
ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফেরালেন অধিনায়ক স্টোকস (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 4:34 PM IST

পারথ, 21 নভেম্বর: তাঁকে অনুরাগীরা ভালোবেসে ডাকেন 'ম্য়ান উইথ গোল্ডেন আর্ম' ৷ কেন তাঁকে এই নামে ডাকা হয় তার আরও একবার প্রমাণ শুক্রবার দিলেন বেঞ্জামিন আন্ড্রু স্টোকস ৷ যাঁর প্রত্যাঘাতে শুভারম্ভের দিন 137 বছরের নজির ভাঙল অ্যাশেজে ৷ পারথে এদিন প্রথম টেস্টের প্রথম দু'টো সেশন যদি বল হাতে মিচেল স্টার্কের হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় সেশন নিঃসন্দেহে নিজের নামে করে নিলেন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ মাত্র ছয় ওভার হাত ঘুরিয়ে তুলে নিলেন পাঁচ উইকেট ৷ ফলস্বরূপ ইংল্য়ান্ডকে প্রথম ইনিংসে 172 রানে অলআউট করেও দিনের শেষে 123 রানে নয় উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে অস্ট্রেলিয়া ৷

অর্থাৎ, প্রথম দিনের শেষে 49 রানে পিছিয়ে হোম টিম ৷ আর প্রথমদিন 19 উইকেটের পতনে 137 বছরের নজির ভাঙল ঐতিহ্যের অ্যাশেজ ৷ এর আগে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথমদিন সর্বাধিক 18 উইকেট পতনের নজির ছিল 1888 সালে ৷ এদিন সেই নজির ভেঙে অ্য়াশেজের প্রথমদিন গেল 19 উইকেট (ইংল্যান্ডের 10, অস্ট্রেলিয়ার 9) ৷ পারথে সেই উইকেট উৎসবের নায়ক হয়ে রইলেন মিচেল স্টার্ক এবং বেন স্টোকস ৷

কেরিয়ারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে এদিন প্রথম ব্য়াটিং করা ইংল্য়ান্ডকে ভাঙার কাজ করেছিলেন স্টার্ক ৷ 12.5 ওভার হাত ঘুরিয়ে 58 রান দিয়ে তিনি প্যাভিলিয়নে ফেরান সাত-সাতজন ইংরেজ ব্য়াটারকে ৷ ত্রয়োদশ অজি বোলার হিসেবে শততম অ্য়াশেজ উইকেট নেওয়ার দিনে ইংল্য়ান্ডকে 172 রানে গুটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ পাল্টা যেন সেই কাজটাই করলেন ইংল্য়ান্ড অধিনায়ক ৷ জোফ্রা আর্চার শুরুটা করলেও অজিদের কোমর ভাঙার কাজটা সারলেন স্টোকস ৷

BEN STOKES
দিনের শেষে অভিবাদন কুড়োচ্ছেন স্টোকস (AP)

এদিন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম চারটি উইকেট আর্চার এবং ব্রাইডন কার্স ভাগ করে নিলেও শেষ পাঁচটি শিকার করলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ৷ একে একে তিনি ফেরালেন ট্রাভিস হেড, ক্য়ামেরন গ্রিন, মিচেল স্টার্ক, অ্যালেক্স ক্যারি এবং স্কট বোল্য়ান্ডকে ৷ এদের মধ্যে সর্বাধিক 26 রান করলেন স্টাম্পার-ব্য়াটার অ্যালেক্স ক্য়ারি ৷ দ্বিতীয় বলেই অভিষেককারী ওপেনার জ্য়াক ওয়েদারাল্ডকে (0) ফেরান আর্চার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ওপেনিংয়ে এদিন উসমান খোয়াজার পরিবর্তে নেমেছিলেন মার্নাস লাবুশেন ৷

কিন্তু অর্ডার বদলে সফল হতে পারেননি দু'জনের কেউই ৷ লাবুশেন ফেরেন ন'রানে ৷ খোয়াজা করেন দু'রান ৷ চতুর্থ উইকেটে সর্বাধিক 45 রান যোগ করেন ট্রাভিস হেড এবং ক্য়ামেরুন গ্রিন ৷ কিন্তু স্টোকস 21 রানে হেডকে ফেরাতেই ফের তাসের ঘর অজি ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ ছ'ওভার হাত ঘুরিয়ে 23 রান দিয়ে পাঁচটি শিকার করলেন স্টোকস ৷ যা অ্যাশেজে তাঁর তৃতীয়বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট ৷ 39 ওভার ব্য়াট করে দিনের শেষে নয় উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার রান 123 ৷ ক্রিজে অপরাজিত দুই ব্য়াটার ন্য়াথন লায়ন (3) ও ব্রেন্ডান ডগেট (0) ৷

