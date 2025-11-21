একদিনে পড়ল 19 উইকেট, স্টোকসের পাল্টায় 137 বছরের নজির ভাঙল অ্যাশেজ

একদিনে পড়ল 19 উইকেট, স্টোকসের পাল্টায় 137 বছরের নজির ভাঙল অ্যাশেজ
তৃতীয়বার অ্য়াশেজে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন ইংরেজ অধিনায়ক স্টোকস ৷
Published : November 21, 2025 at 4:34 PM IST
পারথ, 21 নভেম্বর: তাঁকে অনুরাগীরা ভালোবেসে ডাকেন 'ম্য়ান উইথ গোল্ডেন আর্ম' ৷ কেন তাঁকে এই নামে ডাকা হয় তার আরও একবার প্রমাণ শুক্রবার দিলেন বেঞ্জামিন আন্ড্রু স্টোকস ৷ যাঁর প্রত্যাঘাতে শুভারম্ভের দিন 137 বছরের নজির ভাঙল অ্যাশেজে ৷ পারথে এদিন প্রথম টেস্টের প্রথম দু'টো সেশন যদি বল হাতে মিচেল স্টার্কের হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় সেশন নিঃসন্দেহে নিজের নামে করে নিলেন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ মাত্র ছয় ওভার হাত ঘুরিয়ে তুলে নিলেন পাঁচ উইকেট ৷ ফলস্বরূপ ইংল্য়ান্ডকে প্রথম ইনিংসে 172 রানে অলআউট করেও দিনের শেষে 123 রানে নয় উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে অস্ট্রেলিয়া ৷
অর্থাৎ, প্রথম দিনের শেষে 49 রানে পিছিয়ে হোম টিম ৷ আর প্রথমদিন 19 উইকেটের পতনে 137 বছরের নজির ভাঙল ঐতিহ্যের অ্যাশেজ ৷ এর আগে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথমদিন সর্বাধিক 18 উইকেট পতনের নজির ছিল 1888 সালে ৷ এদিন সেই নজির ভেঙে অ্য়াশেজের প্রথমদিন গেল 19 উইকেট (ইংল্যান্ডের 10, অস্ট্রেলিয়ার 9) ৷ পারথে সেই উইকেট উৎসবের নায়ক হয়ে রইলেন মিচেল স্টার্ক এবং বেন স্টোকস ৷
কেরিয়ারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে এদিন প্রথম ব্য়াটিং করা ইংল্য়ান্ডকে ভাঙার কাজ করেছিলেন স্টার্ক ৷ 12.5 ওভার হাত ঘুরিয়ে 58 রান দিয়ে তিনি প্যাভিলিয়নে ফেরান সাত-সাতজন ইংরেজ ব্য়াটারকে ৷ ত্রয়োদশ অজি বোলার হিসেবে শততম অ্য়াশেজ উইকেট নেওয়ার দিনে ইংল্য়ান্ডকে 172 রানে গুটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ পাল্টা যেন সেই কাজটাই করলেন ইংল্য়ান্ড অধিনায়ক ৷ জোফ্রা আর্চার শুরুটা করলেও অজিদের কোমর ভাঙার কাজটা সারলেন স্টোকস ৷
এদিন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম চারটি উইকেট আর্চার এবং ব্রাইডন কার্স ভাগ করে নিলেও শেষ পাঁচটি শিকার করলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ৷ একে একে তিনি ফেরালেন ট্রাভিস হেড, ক্য়ামেরন গ্রিন, মিচেল স্টার্ক, অ্যালেক্স ক্যারি এবং স্কট বোল্য়ান্ডকে ৷ এদের মধ্যে সর্বাধিক 26 রান করলেন স্টাম্পার-ব্য়াটার অ্যালেক্স ক্য়ারি ৷ দ্বিতীয় বলেই অভিষেককারী ওপেনার জ্য়াক ওয়েদারাল্ডকে (0) ফেরান আর্চার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ওপেনিংয়ে এদিন উসমান খোয়াজার পরিবর্তে নেমেছিলেন মার্নাস লাবুশেন ৷
কিন্তু অর্ডার বদলে সফল হতে পারেননি দু'জনের কেউই ৷ লাবুশেন ফেরেন ন'রানে ৷ খোয়াজা করেন দু'রান ৷ চতুর্থ উইকেটে সর্বাধিক 45 রান যোগ করেন ট্রাভিস হেড এবং ক্য়ামেরুন গ্রিন ৷ কিন্তু স্টোকস 21 রানে হেডকে ফেরাতেই ফের তাসের ঘর অজি ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ ছ'ওভার হাত ঘুরিয়ে 23 রান দিয়ে পাঁচটি শিকার করলেন স্টোকস ৷ যা অ্যাশেজে তাঁর তৃতীয়বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট ৷ 39 ওভার ব্য়াট করে দিনের শেষে নয় উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার রান 123 ৷ ক্রিজে অপরাজিত দুই ব্য়াটার ন্য়াথন লায়ন (3) ও ব্রেন্ডান ডগেট (0) ৷