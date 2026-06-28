অনুরাগীদের অবাক করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা স্টোকসের
রবিবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের অন্তিম টেস্টের চতুর্থদিনের খেলা শুরুর আগে সতীর্থদের তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন অধিনায়ক স্টোকস ৷
Published : June 28, 2026 at 8:40 PM IST
নটিংহ্যাম, 28 জুন: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি তৃতীয় টেস্ট শেষ হতেই কেরিয়ারে যবনিকা টানবেন তিনি ৷ অনুরাগীদের স্তম্ভিত করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন বেন স্টোকস ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে ইংরেজ অধিনায়ক অবসরের জল্পনা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এমনটা নয় ৷ রবিবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের অন্তিম টেস্টের চতুর্থদিনের খেলা শুরুর আগে সতীর্থদের তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডের সর্বকালের অন্যতম সেরা টেস্ট অলরাউন্ডার ৷
চলতি টেস্টের দ্বিতীয়দিনই কিংবদন্তি জ্যাক কালিসকে ছুঁয়ে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে পাঁচদিনের ক্রিকেটে 7000 রান ও 250 উইকেট তুলে নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন ৷ দু'দিন বাদেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন পঁয়ত্রিশের স্টোকস ৷ ইংরেজ অলরাউন্ডারের ঘোষণায় খুব স্বাভাবিকভাবেই স্তম্ভিত ক্রিকেটমহল ৷
উল্লেখ্য, ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল ইংরেজ অধিনায়ক স্টোকস'কে ৷ চেলসির নাইটক্লাবে বচসায় জড়িয়ে পড়ায় ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে সতর্ক করে ৷ একইসঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে স্টোকস'কে বাদ দিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ইসিবি ৷ যদিও ঘটনার স্বপক্ষে খুব বেশি প্রমাণ না-মেলায় তৃতীয় টেস্টে খেলার ছাড়পত্র মেলে স্টোকসের ৷ অধিনায়ক হিসেবে নটিংহ্য়ামে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর ৷ তবে মাঠের বাইরের ঘটনায় দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ পড়ার পরেই চর্চা শুরু হয়েছিল স্টোকসের অবসর নিয়ে ৷ রবিবাসরীয় নটিংহ্য়ামে তাঁর অবসর ঘোষণা যেন জল্পনাতেই সিলমোহর দিল ৷
রবিবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও স্টোকসের অবসর ঘোষণায় সিলমোহর দেওয়া হয় ৷ শুধু সিলমোহর দেওয়া নয়, সাজঘরে অলরাউন্ডারের অবসর ঘোষণার ভিডিয়োও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের তরফে ৷ ক্যাপশন হিসেবে লেখা হয়েছে, "ইংল্য়ান্ডের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক বেন স্টোকস চলতি টেস্ট ম্য়াচের শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন ৷ বেন তুমি এই দলের সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক অধিনায়ক ছিলে ৷ তোমার মতো অধিনায়কই দল প্রত্যাশা করে ৷ আমরা তোমায় ভীষণ ভালোবাসি ৷ অবসর পরবর্তী জীবনের জন্য তোমায় শুভেচ্ছা ৷"
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
ইংল্যান্ড অধিনায়ক হিসেবে 44টি টেস্ট ম্য়াচে (চলতি ম্যাচ ধরে) ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্টোকস ৷ এর মধ্যে 24টি'তে জয় পেয়েছে 'থ্রি-লায়ন্স', হার 17টি ম্যাচে ৷ ড্র হয়েছে দু'টি ম্যাচ ৷ অর্থাৎ, অধিনায়ক হিসেবে তাঁর জয়ের হার 58.53% ৷ যা দেশের অন্যতম সফল টেস্ট অধিনায়কের তকমা দিয়েছে তাঁকে ৷ 2019 ইংল্য়ান্ডের প্রথম বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়কও ছিলেন স্টোকস ৷ 2022 সালে ওডিআই থেকে অবসর নিলেও 2023 বিশ্বকাপ খেলার জন্য অবসর ভেঙেছিলেন ৷ 2022 টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালেও ইংরেজদের জয়ের নায়ক ছিলেন স্টোকস ৷
122টি টেস্ট, 114টি ওয়ান-ডে এবং 43টি টি-20 খেলে আন্তর্জাতিক ফরম্য়াট থেকে অবসর নিলেন স্টোকস ৷ এর মধ্যে পাঁচদিনের ক্রিকেটেই সবচেয়ে ঈর্ষণীয় রেকর্ড ইংল্যান্ডের 'গোল্ডেন-আর্ম' বেন স্টোকসের ৷ 14টি শতরান সহযোগে 7,228 টেস্ট রানের পাশাপাশি কুলীন ফরম্য়াটে তাঁর নামের পাশে রয়েছে আড়াইশোরও বেশি উইকেট ৷