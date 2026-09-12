অল-আমেরিকান সেমিতে টিয়াফো 'বধ', প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে শেলটন

অল-আমেরিকান সেমিতে টিয়াফো 'বধ', প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে শেলটন
ফাইনালে ফরাসি ওপেন জয়ী আলেকজান্ডার জেরেভের মুখোমুখি হবেন তিনি ৷
Published : September 12, 2026 at 11:50 AM IST
নিউইয়র্ক, 12 সেপ্টেম্বর: শেষবার আমেরিকান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সিঙ্গলস জিতেছিলেন অ্যান্ডি রডিক ৷ তাও সেটা শতাব্দীর গোড়ার দিকে 2003 সালে ৷ চলতি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে কি কাটবে 23 বছরের খরা ৷ আশা জোরালো করলেন বেন শেলটন ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজ'কে হারানোর পর অল-আমেরিকান সেমিতে ফ্রান্সিস টিয়াফো'কে হারালেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন এবং কোনও মেজরের ফাইনালে পৌঁছলেন বছর তেইশের তারকা ৷
প্রথম সেট খুইয়ে এদিন জোরালো প্রত্যাবর্তন করেন শেলটন ৷ ফ্লাশিং মেডোয় প্রথমবার ফাইনালে পৌঁছনোর পথে তাঁর পক্ষে ফলাফল 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 ৷ ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভের ৷ যিনি প্রথম সেমিফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারালেন রাশিয়ার কারেন খাচানভ'কে ৷ সেইসঙ্গে চলতি বছর টানা তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পা রাখলেন জেরেভ ৷ ফরাসি ওপেন জয়ের পর উইম্বলডনের ফাইনালেও পৌঁছেছিলেন জার্মান তারকা ৷ কিন্তু অল-ইংল্যান্ড ক্লাবে জ্যানিক সিনারের কাছে হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷
তিন ঘণ্টা 17 মিনিটের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এদিন অবশ্য প্রথম সেট হেরে শুরু করেন শেলটন ৷ 6-4 ব্যবধানে প্রথমন সেট জিতে নেন টিয়াফো ৷ যিনি শেষ আটে প্রথম দু'সেট হেরে পিছিয়ে পড়লেও অ্যালেক্স মিচেলসেনের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন টানা তিন সেট জিতে ৷ কিন্তু শেষ চারে প্রথম সেট জয়ের পর আচমকা ম্য়াচ থেকে হারিয়ে যান তিনি ৷ ফলস্বরূপ টানা তিন সেট জিতে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল নিশ্চিত করেন শেলটন ৷ শেষবার আমেরিকান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনাল খেলেছিলেন টেলর ফ্রিৎজ ৷ 2024 সালে সিনারের কাছে অবশ্য হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷
The moment Ben Shelton beat Frances Tiafoe to reach his first Slam final at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026
Frances immediately walked over the net to congratulate his friend 🥹
Ben is the youngest American man to reach a Grand Slam final since Andy Roddick in 2005
🇺🇸 pic.twitter.com/EwJNlOM4nk
সেমিফাইনাল জিতে মুখোমুখি সাক্ষাতে টিয়াফো'র বিরুদ্ধে 4-1 ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন শেলটন ৷ ম্য়াচ জিতে তিনি বলেন, "ফ্রান্সিস আমার দাদার মতো ৷ আমরা যখনই একসঙ্গে কোর্টে নামি একটা বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হয় ৷ এটা আমাদের প্রিয় প্রতিযোগিতা ৷ আর সেখানে সাফল্য পাওয়ার অনুভূতিটা সেরা ৷" প্রথম সেমিফাইনালের ফলাফল জেরেভের পক্ষে 6-3, 7-6(9-7), 7-6(8-6) ৷ খাচানভ'কে হারাতে এদিন দু'ঘণ্টা 58 মিনিট সময় নেন জার্মান তারকা ৷