আত্মঘাতী গোলে মানরক্ষা বেলজিয়ামের, বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল মিশরের

আত্মঘাতী গোলে মানরক্ষা বেলজিয়ামের, বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল মিশরের
গ্রুপ-জি'র প্রথম ম্যাচে বেলজিয়াম আটকে গেল মিশরের কাছে ৷ আত্মঘাতী গোল ইতিহাসের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল মিশরের ৷
Published : June 16, 2026 at 11:12 AM IST
সিয়াটেল, 16 জুন: এর আগে তিনবার বিশ্বকাপ খেললেও তারা জয় পায়নি একটি ম্যাচেও ৷ চতুর্থ আবির্ভাবের প্রথম ম্যাচে সোমবার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল মিশরের ৷ শক্তিশালী বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও আত্মঘাতী গোলে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল পিরামিডের দেশকে ৷ গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে মিশরের বিরুদ্ধে 1-1 ড্র করল বেলজিয়াম ৷
ম্যাচের 21 মিনিটে এদিন ইমাম আশৌরের গোলে ম্যাচে লিড নেয় মিশর ৷ জন্মদিনের ঠিক আগে সতীর্থ আল আহলি ফুটবলারকে গোলের বলটি সাজিয়ে দেন মোহামেদ সালাহ ৷ বক্সের বাইরে প্রায় 20 গজ দূর থেকে আশৌরের জোরালো ভলি জড়িয়ে যায় জালে ৷ প্রথমার্ধের শেষদিকে ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছিল মিশর ৷ তবে মোস্তাফা জিকো'র শট দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন বেলজিয়াম দুর্গের শেষ প্রহরী থিবো কুর্তোয়া ৷
দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে 66 মিনিটে রোমেলু লুকাকুকে মাঠে নামিয়ে দেন বেলজিয়াম কোচ রুডি গার্সিয়া ৷ ফলও মেলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৷ নাপোলি স্ট্রাইকারকে আটকাতে গিয়ে ভুল করে বসেন মোহামেদ হ্যানি ৷ ক্লিয়ার করতে গিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন মিশর ডিফেন্ডার ৷ সমতা ফেরানোর আগে অবশ্য তারকা মিডিও কেভিন ডি ব্রুয়েনার ফ্রি-কিক পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ সমতা ফেরানোর পরেও মিশর রক্ষণে চাপ বজায় রাখে বেলজিয়াম ৷ কিন্তু গোলের মুখ আর খুলতে পারেনি তারা ৷
It all ends in a draw in Seattle! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
অন্যদিকে দ্বিতীয়ার্ধে সালাহ'র একটি হেডার ফের দারুণভাবে রক্ষা করেন কুর্তোয়া ৷ ফিরতি বলে সুযোগ ছিল গোলস্কারার আশৌরের কাছে ৷ কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়ে দুই দল ৷
গ্রুপ-জি'র অন্য ম্যাচে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউজো'র গোল হার বাঁচাল উরুগুয়ে ৷ 41 মিনিটে এদিন আবদুলেলাহ আল-আমরির গোলে ম্যাচে লিড নেয় সৌদি আরব ৷ এরপর 80 মিনিট পর্যন্ত দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের আটকে রাখলেও জয় পেতে ব্যর্থ এশিয়ায় শক্তিধর দেশটি ৷