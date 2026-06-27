কিউয়িদের পাঁচ গোল দিয়ে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে বেলজিয়াম, আশা বেঁচে ইরানের

কিউয়িদের পাঁচ গোল দিয়ে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে বেলজিয়াম, আশা বেঁচে ইরানের
জোড়া গোল করে বেলজিয়ামের জয়ের নায়ক ট্রসার্ড ৷ গ্রুপ শীর্ষে থেকেই নকআউটে 'রেড ডেভিলস' ৷
Published : June 27, 2026 at 1:42 PM IST
ভ্য়াঙ্কুভার, 27 জুন: প্রথম দু'ম্য়াচে জয়হীন বেলজিয়ামকে নিয়ে আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল ফের ৷ গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্য়াচেও পয়েন্ট নষ্ট করলে কাতার বিশ্বকাপের মতোই গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ কিন্তু সব শঙ্কা উড়িয়ে তৃতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল 'রেড ডেভিলস' ৷
শনিবার ভ্যাঙ্কুভারে গ্রুপ-জি'র শেষ ম্য়াচে কিউয়িদের পাঁচ গোল দিল বেলজিয়াম ৷ টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে প্রবেশ করে কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল রোমেলু লুকাকুদের ৷ এদিন সেই আক্ষেপ ভুলিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে নকআউটে গেল বেলজিয়াম ৷ জোড়া গোলে এদিন ইউরোপের দেশটির জয়ের নায়ক লিয়ান্ডো ট্রসার্ড ৷ এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুললেন কেভিন ডি ব্রুয়েনা, রোমেলু লুকাকু এবং অ্য়ালেক্সিস সাইলিমাইকার্স ৷ নিউজিল্যান্ডের হয়ে একমাত্র গোলটি এলিয়া জাস্টের ৷
মিশরের সঙ্গে পয়েন্টের নিরিখে একই মেরুতে থাকলেও গোলপার্থক্য শীর্ষে তুলে আনল বেলজিয়ামকে ৷ 28 মিনিটে এদিন প্রথম গোলের আগেই লিড পেতে পারত তারা ৷ কিন্তু ট্রসার্ডের প্রয়াস গোললাইন সেভ করেন টাইলার বিন্ডেন ৷ এরপর একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত ভিএআরের সাহায্য নিয়ে বাতিল করেন রেফারি ৷ তবু দাপুটে ফুটবলে 28 মিনিটে গোল তুলে নেয় 2018 বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থানাধিকারীরা ৷ ডি ব্রুয়েনার নির্বিষ একটি কর্নার নিউজিল্যান্ড রক্ষণ ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে মার্কারকে এড়িয়ে তা আলতো টোকায় জালে রাখেন ট্রসার্ড ৷ যা আর্সেনাল তারকার প্রথম বিশ্বকাপ গোল ৷
Belgium earn their spot in the knockouts! 💥#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে থাকা বেলজিয়ামের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ট্রসার্ড-ই ৷ কেভিন ডি ব্রুয়েনার ঠিকানা লেখা বল ধরে বক্সের মধ্যে নেওয়া শটে 2-0 করেন তিনি ৷ জোড়া অ্য়াসিস্টের পর 66 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন ডি ব্রুয়েনা নিজেই ৷ বক্সের বাইরে থেকে নাপোলি মিডফিল্ডারের কোনাকুনি মাটি ঘেঁষা শট গোলের ঠিকানা খুঁজে নেয় ৷ 84 মিনিটে ম্য়াচের গতির বিরুদ্ধে একটি গোল তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড ৷
A final look at Group G 🔎#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
ভেসে আসা কর্নার বেলজিয়ান গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া প্রতিহত করলে ফিরতি বলে জাস্টের জোরালো ভলি জালে জড়িয়ে যায় ৷ তবে সেই গোলের ধাক্কা দ্রুত সামলে শেষদিকে আরও দু'টি গোল করে বেলজিয়াম ৷ পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে 86 মিনিটে প্রথম টাচেই গোল করেন লুকাকু ৷ আরেক পরিবর্ত নিকোলাস রাস্কিনের ক্রস থেকে হেডে গোল করেন নাপোলি ফুটবলার ৷ অতিরিক্ত সময়ে লুকাকুর সাজিয়ে দেওয়া বল থেকেই পঞ্চম তথা শেষ গোলটি করেন সাইলিমাইকার্স ৷
গ্রুপের অন্য ম্য়াচে মিশরের বিরুদ্ধে 1-1 ড্র করে পরের পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখল ইরান ৷ অতিরিক্ত সময়ে অফসাইডের কারণে ইরানের একটি গোল বাতিল না-হলে নকআউট নিশ্চিত হয়ে যেত এশিয়া জায়ান্টদের ৷ পাঁচ মিনিটে মাহমুদ সাবেরের গোলে এদিন এগিয়ে যায় মিশর ৷ 14 মিনিটে সমতা ফেরান রামিন রিজাইয়ান ৷