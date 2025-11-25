ডুভেকোটের জোড়া গোল, আজলান শাহ হকিতে বেলজিয়ামের কাছে হারল ভারত

ডুভেকোটের জোড়া গোল, আজলান শাহ হকিতে বেলজিয়ামের কাছে হারল ভারত
দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় শুভ সূচনা করেছিল ভারতীয় দল ৷
Published : November 25, 2025 at 11:49 AM IST
কুয়ালালামপুর, 25 নভেম্বর: প্রথম ম্য়াচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয় এলেও সুলতান আজলান শাহ হকির দ্বিতীয় ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত ৷ বেলজিয়ামের কাছে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্য়াচে 2-3 গোলে হারল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ জোড়া গোল করে বেলজিয়ামের জয়ের নায়ক রোমান ডুভেকোট ৷ ভারতের হয়ে গোলদু'টি করেন অভিষেক এবং শিলানন্দ লাকরা ৷
সুলতান আজলান শাহ কাপের 31তম সংস্করণ বসেছে মালয়েশিয়ার ইপোহ শহরে ৷ প্রাথমিকভাবে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল গতকাল সন্ধেয় ৷ কিন্তু অবিরাম বারিধারায় সেই ম্য়াচ স্থগিত হয়ে যায় ৷ পুনর্নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকালে মুখোমুখি হয় দুই দল ৷ বেলজিয়াম চলতি টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ব়্যাংকিংয়ে থাকা দল ৷ বর্তমানে এফআইএইচ (FIH) ক্রমতালিকায় তাঁরা তৃতীয়স্থানে ৷ ফলত সম্প্রতি এশিয়া কাপে খেতাব জিতলেও ম্য়াচ খুব একটা সহজ ছিল না সপ্তমস্থানে থাকা ভারতের জন্য ৷
শুরু থেকেই ভারতীয় রক্ষণে এদিন চাপ বাড়াতে থাকে বেলজিয়াম ৷ 10 মিনিটের মাথায় দিনের প্রথম পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় তাঁরা ৷ সে যাত্রায় ভারতীয় রক্ষণ রক্ষা পেলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে ডেডলক ভাঙে ভারতীয় ডিফেন্সের ৷ তবে 17 মিনিটে রোমান ডুভেকোটে প্রথম গোল খেলার গতির কিছুটা বিরুদ্ধেই বলা যায় ৷ গোল হজম করে দ্রুত জবাব দিতে মরিয়া ছিল ভারত ৷ তবে পাল্টা দিতে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় 'মেন ইন ব্লু'কে ৷
33 মিনিটে দুর্দান্ত একটি মুভ থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান অভিষেক ৷ ভারত সমতা ফেরানোয় বেলজিয়ামের মধ্যে ফের লিড নেওয়ার তাগিদ বাড়ে ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারের একদম শেষ মিনিটে নিকোলাস ডি কের্পেলের গোলে পুনরায় লিড নেয়ও তাঁরা ৷ অন্তিম কোয়ার্টারের শুরুতে ডুভেকোটের দ্বিতীয় গোলে বেলজিয়াম ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হার মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় ৷
46 মিনিটে তৃতীয় গোল হজমের পর সমতা ফেরানোর নিরন্তর প্রয়াস চালায় ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে গোলের খুব কাছে পৌঁছেও যায় তাঁরা, কিন্তু দ্বিতীয় গোল আসছিল না কিছুতেই ৷ অবশেষে 57 মিনিটে শিলানন্দ লাকরা যখন দ্বিতীয় গোলটি করেন তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ৷ শেষমেশ 3-2 গোলে দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে মাঠ ছাড়ে ভারত ৷ এর ফলে দু'ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে চারে নামল তারা ৷ অন্যদিকে ভারতকে হারিয়ে চার পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এল বেলজিয়াম ৷