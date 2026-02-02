ETV Bharat / sports

হুঁশিয়ারিকে সমর্থন, পাকিস্তানের ম্য়াচ বয়কট ইস্যুতে আইসিসি'র পাশেই বিসিসিআই

তবে এখনই ম্য়াচ বয়কট নিয়ে বিশদে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ বোর্ড, জানালেন রাজীব শুক্লা ৷

ফাইল ছবি (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
মুম্বই, 2 ফেব্রুয়ারি: ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচ খেলবে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল ৷ রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে হাইভোল্টেজ ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সেদেশের সরকার ৷ পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলে কী কী শাস্তির কোপে তাঁরা পড়তে পারে, তা নিয়ে তুঙ্গে চর্চা ৷ এরইমধ্যে সরকারি বিবৃতি জারি করে পিসিবি'কে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আইসিসি ৷ বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সেই হুঁশিয়ারিকে সমর্থন জানিয়ে বয়কট ইস্যুতে মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

এ ব্য়াপারে প্রশ্ন করা হলে সোমবার বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা জানান আইসিসি'র সঙ্গে যোগাযোগ না-করে এ বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচিন নয় ৷ তবে আইসিসি যেটা করেছে তাকে সমর্থন করেছেন শুক্লা ৷ সাংবাদিকদেক বিসিসিআই ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেন, "আইসিসি এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় বিবৃতি জারি করেছে ৷ যেখানে খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার কথা বলা হয়েছে ৷ আমরা আইসিসি'র সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ৷ আইসিসি'র সঙ্গে কথা না-বলা পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবে না ৷"

মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডে এদেশে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকার করা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ বয়কট করেছে পাকিস্তান ৷ যে সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে দেখছে বিভিন্ন মহল ৷ তবে পুরোপুরি নাম প্রত্যাহারের পথে না-হেঁটে পছন্দসই ম্য়াচে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার ৷ যা বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট বাস্তুতন্ত্রের পরিপন্থী এবং পাকিস্তান ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মাথায় রেখে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে পিসিবি'কে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আইসিসি ৷

একইসঙ্গে পিসিবি'র কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রত্যাশা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ আইসিসি বিবৃতিতে বলেছে, "রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়ে যে কোনও দেশের সরকারের গৃহিত অবস্থানকে আইসিসি সম্মান করে ৷ তবে এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের হাজারো ক্রিকেট অনুরাগী-সহ বিশ্বব্যাপী অনুরাগীদের স্বার্থে আঘাত হানতে পারে ৷ তাই আইসিসি আশা রাখছে দেশে ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মাথায় রেখে এবং একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্রের কথা ভেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করবে ৷"

উল্লেখ্য, টি-20 বিশ্বকাপে ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান ৷ 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা সলমন আলি আঘাদের ৷ তার আগে 7 ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান ৷

