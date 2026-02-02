হুঁশিয়ারিকে সমর্থন, পাকিস্তানের ম্য়াচ বয়কট ইস্যুতে আইসিসি'র পাশেই বিসিসিআই

হুঁশিয়ারিকে সমর্থন, পাকিস্তানের ম্য়াচ বয়কট ইস্যুতে আইসিসি'র পাশেই বিসিসিআই
তবে এখনই ম্য়াচ বয়কট নিয়ে বিশদে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ বোর্ড, জানালেন রাজীব শুক্লা ৷
Published : February 2, 2026 at 3:58 PM IST
মুম্বই, 2 ফেব্রুয়ারি: ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচ খেলবে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল ৷ রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে হাইভোল্টেজ ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সেদেশের সরকার ৷ পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলে কী কী শাস্তির কোপে তাঁরা পড়তে পারে, তা নিয়ে তুঙ্গে চর্চা ৷ এরইমধ্যে সরকারি বিবৃতি জারি করে পিসিবি'কে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আইসিসি ৷ বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সেই হুঁশিয়ারিকে সমর্থন জানিয়ে বয়কট ইস্যুতে মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
এ ব্য়াপারে প্রশ্ন করা হলে সোমবার বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা জানান আইসিসি'র সঙ্গে যোগাযোগ না-করে এ বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচিন নয় ৷ তবে আইসিসি যেটা করেছে তাকে সমর্থন করেছেন শুক্লা ৷ সাংবাদিকদেক বিসিসিআই ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেন, "আইসিসি এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় বিবৃতি জারি করেছে ৷ যেখানে খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার কথা বলা হয়েছে ৷ আমরা আইসিসি'র সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ৷ আইসিসি'র সঙ্গে কথা না-বলা পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবে না ৷"
মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডে এদেশে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকার করা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ বয়কট করেছে পাকিস্তান ৷ যে সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে দেখছে বিভিন্ন মহল ৷ তবে পুরোপুরি নাম প্রত্যাহারের পথে না-হেঁটে পছন্দসই ম্য়াচে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার ৷ যা বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট বাস্তুতন্ত্রের পরিপন্থী এবং পাকিস্তান ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মাথায় রেখে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে পিসিবি'কে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আইসিসি ৷
VIDEO | On Pakistan’s decision to boycott the T20 World Cup match against India, BCCI Vice President Rajiv Shukla says, “A statement has come... We fully agree with the ICC, but the BCCI will not comment on this until discussions are held with the ICC.”— Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2026
একইসঙ্গে পিসিবি'র কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রত্যাশা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ আইসিসি বিবৃতিতে বলেছে, "রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়ে যে কোনও দেশের সরকারের গৃহিত অবস্থানকে আইসিসি সম্মান করে ৷ তবে এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের হাজারো ক্রিকেট অনুরাগী-সহ বিশ্বব্যাপী অনুরাগীদের স্বার্থে আঘাত হানতে পারে ৷ তাই আইসিসি আশা রাখছে দেশে ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মাথায় রেখে এবং একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্রের কথা ভেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করবে ৷"
উল্লেখ্য, টি-20 বিশ্বকাপে ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান ৷ 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা সলমন আলি আঘাদের ৷ তার আগে 7 ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান ৷