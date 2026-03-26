সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের মাটিতে ঠাসা সূচি ভারতের, 22 ম্যাচের মধ্যে কলকাতা পেল একটি

সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের মাটিতে ঠাসা সূচি ভারতের, 22 ম্যাচের মধ্যে কলকাতা পেল একটি
22টি ম্য়াচের মধ্যে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আগামী বছর শুরুতে একটি মাত্র ওয়ান-ডে আয়োজিত হবে ইডেন গার্ডেন্সে ৷
Published : March 26, 2026 at 4:46 PM IST
মুম্বই, 26 মার্চ: আগামী জুলাইয়ে ইংল্য়ান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল ৷ বিলেতে ভারতের পাঁচটি টি-20 ও তিনটি ওয়ান-ডে ম্য়াচের সিরিজ শেষ হচ্ছে আগামী 19 জুলাই ৷ পরবর্তীতে টিম ইন্ডিয়ার সূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় দেশের মাটিতে সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঠাসা ক্রীড়াসূচির ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
এই সময়কালের মধ্যে ভারত সফরে আসছে চারটি দেশ ৷ ভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে 17টি শহরে মোট 22টি ম্য়াচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷ যার মধ্যে কলকাতার শিকে ছিঁড়ল মাত্র একটি ম্য়াচ আয়োজনের ৷ আগামী বছরের শুরুতে জিম্বাবোয়ের ভারত সফরে একটি ওয়ান-ডে ম্য়াচ আয়োজনের দায়িত্ব পেল কলকাতা ৷ ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচটি হবে ইডেন গার্ডেন্সে ৷ জিম্বাবোয়ে ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়াও চলতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভারত সফরে আসছে ৷
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ইংল্যান্ড সফর পরবর্তী সময় 27 সেপ্টেম্বর থেকে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি ওডিআই ও পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷ সেক্ষেত্রে জুনের শুরুতে আফগানিস্তান সিরিজের পর ঘরের মাটিতে 'রো-কো' জুটিকে খেলতে দেখবেন অনুরাগীরা ৷ এরপর বছর শেষে ভারত সফরে এসে তিন ম্য়াচের ওডিআই ও সমসংখ্যক ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা ৷
দ্বীপরাষ্ট্রের পর আগামী বছরের শুরুতে ভারত সফরে আসবে জিম্বাবোয়ে ৷ এদেশে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে তারা ৷ বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী দেশের মাটিতে পাওয়ার-প্যাক এই সূচি শেষ হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি দিয়ে ৷ জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এদেশে এসে পাঁচটি টেস্ট খেলবে অজিরা ৷ 'ব্য়াগি গ্রিন'দের ভারত সফর চলবে 21 জানুয়ারি থেকে 3 মার্চ পর্যন্ত ৷ একনজরে বিসিসিআই'য়ের ঘোষিত সূচি-
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 26, 2026
An action-packed home season awaits 💙#TeamIndia is set to host West Indies, Sri Lanka, Zimbabwe, and Australia for 22 matches across 17 venues 🏟️
- ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারত সফর:
- প্রথম ওডিআই: 27 সেপ্টেম্বর, তিরুঅনন্তপুরম
- দ্বিতীয় ওডিআই: 30 সেপ্টেম্বর, গুয়াহাটি
- তৃতীয় ওডিআই: 3 অক্টোবর, নিউ চণ্ডীগড়
- প্রথম টি-20: 6 অক্টোবর, লখনউ
- দ্বিতীয় টি-20: 9 অক্টোবর, রাঁচি
- তৃতীয় টি-20: 11 অক্টোবর, ইন্দোর
- চতুর্থ টি-20: 14 অক্টোবর, হায়দরাবাদ
- পঞ্চম টি-20: 17 অক্টোবর, বেঙ্গালুরু
- শ্রীলঙ্কার ভারত সফর:
- প্রথম ওডিআই: 13 ডিসেম্বর, নয়াদিল্লি
- দ্বিতীয় ওডিআই: 16 ডিসেম্বর, বেঙ্গালুরু
- তৃতীয় ওডিআই: 19 ডিসেম্বর, আমেদাবাদ
- প্রথম টি-20: 22 ডিসেম্বর, রাজকোট
- দ্বিতীয় টি-20: 24 ডিসেম্বর, কটক
- তৃতীয় টি-20: 27 ডিসেম্বর, পুনে
- জিম্বাবোয়ের ভারত সফর:
- প্রথম ওডিআই: 3 জানুয়ারি, কলকাতা
- দ্বিতীয় ওডিআই: 6 জানুয়ারি, হায়দরাবাদ
- তৃতীয় ওডিআই: 9 জানুয়ারি, মুম্বই
- অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফর:
- প্রথম টেস্ট: 21-25 জানুয়ারি, নাগপুর
- দ্বিতীয় টেস্ট: 29 জানুয়ারি-2 ফেব্রুয়ারি, চেন্নাই
- তৃতীয় টেস্ট: 11-15 ফেব্রুয়ারি, গুয়াহাটি
- চতুর্থ টেস্ট: 19-23 ফেব্রুয়ারি, রাঁচি
- পঞ্চম টেস্ট: 27 ফেব্রুয়ারি-3 মার্চ, আমেদাবাদ